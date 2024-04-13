Кривбас - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Рух 04.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 04.11.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Рух (Львов):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Кривбас у попередньому футбольному матчі 13.04.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Полісся - 30.10.2024, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Минулий матч команди Рух був зіграний проти Карпати - 29.10.2024, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

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