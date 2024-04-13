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Кривбас - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 листопада 2024, 15:30 - Стадион Металлург
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Рух
Львов
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
31%
Нічия
29%
Рух
40%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-3 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home) and 1-1 (FC Rukh Lviv at home).
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 53% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 6 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Daniel Sosah is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 2 goals. Igor Krasnopir has scored 5 times for FC Rukh Lviv.
  • Djihad Bizimana has more yellow cards (4) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Roman Didyk has collected 3 for FC Rukh Lviv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 34% of their matches, FC Rukh Lviv in 25% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 34% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 4 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, FC Rukh Lviv won 2, 1 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 1 of their last 4 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 1.5 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Rukh Lviv is 2.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Rukh Lviv is 0.5.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.64 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.24 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Кривбас
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбас 1 - 3 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 15:20 Кривбас 1 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Полісся 2 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 16:50 Кривбас 3 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 18:00 Зоря 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 13:00 Кривбас 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
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Останні матчі - Рух
Кубок України 2024/2025
29.10.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.10.2024 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 15:30 Рух 0 - 0 Завершено Колос Н
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
31%
Нічия
29%
Рух
40%
Трансляція
Інфо
Рух іде дев'ятим із 3 перемогами, 5 нічиїми та 3 поразками — 14 очок.
Інфо
Кривбас іде шостим із 5 перемогами, 2 нічиїми та 3 поразками — 17 очок.
Запасні: Герета, Товарницький, Михальчук, Притула, Руніч, Климчук, Клайвер, Плюман, Слюбик.
Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Пастух — Квасниця, Краснопір, Карабін.
Запасні: Маханьков, Хома, Каплунов, Шевченко, Каменський, Аморозо, Ндомбазі, Твердохліб, По, Кожушко.
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана — Задерака, Ілич, Вакулко, Микитишин — Соса.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Максим Козиряцький (Запоріжжя, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гірник (Кривий Ріг, Україна) зіграють криворізький Кривбас та львівський Рух.
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Анонс матчу Кривбас - Рух 04.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 04.11.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Рух (Львов):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Кривбас у попередньому футбольному матчі 13.04.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Рух можна подивитися 04.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Полісся - 30.10.2024, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий матч команди Рух був зіграний проти Карпати - 29.10.2024, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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