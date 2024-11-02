Інгулець - Динамо онлайн трансляція матчу

Не враховуючи результат іншого матчу Динамо лідирує у турнірній таблиці, але має однакову кількість очок з Олександрією завдяки восьми перемогам та двом нічиїм. Інгулець ще жодного разу не перемагав у поточному сезоні УПЛ і з п'ятьма очками займає останню сходинку турнірної таблиці