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Інгулець - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 листопада 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
23%
Нічия
20%
Динамо
57%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 3 times, there have been 1 draws while FC Ingulets Petrove have won 1 times. The goal difference is 10-4 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 12 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 12 away matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 5 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 3-2-0.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-5-6.
  • FC Dynamo Kyiv have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 47% of their matches, FC Ingulets Petrove in 26% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 47% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Ingulets Petrove.
  • On their last meeting FC Ingulets Petrove won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 3, FC Ingulets Petrove won 1, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.8 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Ingulets Petrove is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Ingulets Petrove is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.88 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:03 Динамо 0 - 2 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Інгулець 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 18:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 13:00 Оболонь 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 2 Завершено Верес Н
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Останні матчі - Динамо
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Рома 1 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 5 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Кривбас В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
23%
Нічия
20%
Динамо
57%
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Динамо
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play sound
В ефірі
2+2
Трансляція
Інфо
Головний арбітр: Олексій Деревінський. Арбітр VAR: Микола Балакін
Головний тренер Інгульця: Василь Кобін
На лаві запасних: Жилкін, Дубілей, Лосенко, Резепов, Шершень, Сидоренко, Сітало, Козиренко, Лісняк, Сад, Чабан
Інфо
Стартовий склад Інгульця (4-1-4-1): Паламарчук - Мисик, Малиш, Вілівальд, Пушкарьов - Петько - Могильний. П'ятов, Волохатий, Білоцерковець - Кисленко
Головний тренер Динамо: Олександр Шовковський
На лаві запасних: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Дячук, Ярмоленко, Волошин, Рубчинський, Андрієвський, Малиш, Герреро, Брагару, Михайленко
Інфо
Стартовий склад Динамо (4-4-2): Бущан - Дубінчак, Михавко, Біловар, Тимчик - Кабаєв, Бражко, Шапаренко, Караваєв - Ванат, Буяльський
Не враховуючи результат іншого матчу Динамо лідирує у турнірній таблиці, але має однакову кількість очок з Олександрією завдяки восьми перемогам та двом нічиїм. Інгулець ще жодного разу не перемагав у поточному сезоні УПЛ і з п'ятьма очками займає останню сходинку турнірної таблиці
Матч пройде у Києві на Стадіоні імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу дванадцятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому Динамо прийме у гостях Інгулець
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Останні матчі
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Анонс матчу Інгулець - Динамо 03.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 03.11.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Інгулець (Петрово) та командою Динамо (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Інгулець, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Інгулець у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Динамо можна подивитися 03.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти ФК Олександрія - 26.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Ворскла - 30.10.2024, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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