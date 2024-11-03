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Зоря - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 листопада 2024, 18:00 - Славутич-Арена
Головний суддя: Zadiran, S
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
До початку
00 : 00 : 00
ЛНЗ
Черкассы
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
36%
Нічия
24%
ЛНЗ
40%
Цікаві факти
  • Last season LNZ Cherkasy won both games against FC Zorya Lugansk (2-1 at home and 2-1 away).
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 36% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • LNZ Cherkasy haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy's away record this season: 0-2-3.
  • Denys Antiukh has assisted the most goals for FC Zorya Lugansk with 6. Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's biggest assister (3).
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 13 in the table with 9 points. Now they are number 7 with 15 points.
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 14 in the table with 9 points. Now they are number 6 with 15 points.
  • LNZ Cherkasy have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 33% of their matches, LNZ Cherkasy in 15% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 33% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 15%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.22 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.21 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • LNZ Cherkasy have lost 3 away matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 14:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - Зоря
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 13:00 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 18:00 Зоря 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.09.2024 - 18:00 Зоря 2 - 0 Завершено Ворскла В
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Останні матчі - ЛНЗ
Кубок України 24-26
30.10.2024 - 19:20 Вікторія 3 - 2 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 16:50 Кривбас 3 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 15:30 Шахтар 5 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
36%
Нічия
24%
ЛНЗ
40%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Сергій Задиран.
Запасні: Мацапура (в), Сапутін (в), Волошин, Гусєв, Жуніньйо, Кирюханцев, Кораблін, Нваезе, Супряга, Хахльов.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Турбаєвський — Вантух, Джордан, Башич, Тронтель — Дришлюк — Слесар, Яцик, Мічин, Горбач — Будківський (к). Головний тренер — Младен Бартулович.
Запасні: Пеньков (в), Самойленко (в), Авагімян, Ангелов, Бар, Бойко, Ейнел, Каплієнко, Муравський, Наумець, Олійник, Халайла.
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко — Пасіч, Дайко, Саліху, Путря — Яшарі, Нонікашвілі, Тілль (к) — Топалов, Момо, Молло. Головний тренер — Андрес Карраско.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 12-го туру УПЛ Зоря – ЛНЗ.
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Анонс матчу Зоря - ЛНЗ 04.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 04.11.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Зоря у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - ЛНЗ можна подивитися 04.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Вікторія - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 24-26 та закінчився перемогою команди Вікторія.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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