Зоря - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - ЛНЗ 04.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 04.11.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Зоря у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Вікторія - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 24-26 та закінчився перемогою команди Вікторія.

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