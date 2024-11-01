Шахтар - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 02.11.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 05.05.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Зоря - 30.10.2024, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Минулий поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Рух - 25.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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