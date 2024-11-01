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Шахтар - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 листопада 2024, 18:00 - Олимпийский
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 1
Оновити
перерыв
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
17' Олександр Зубков 20' Артем Габелок
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
52%
Нічия
23%
Чорноморець
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 3-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa is 3-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 15 times, there have been 0 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 41-5 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 39 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 32 times, there have been 5 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 92-16 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Chernomorets Odessa's last away win against FC Shakhtar Donetsk was in 2017.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Chernomorets Odessa (3-0 at home and 4-1 away).
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Shakhtar Donetsk have won 4 home matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa haven't lost in their last 4 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 10 away matches.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 3 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 5 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 0-2-2.
  • Georgiy Sudakov is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 7 goals. Denys Yanakov has scored 2 times for FC Chernomorets Odessa.
  • Mykola Matvienko has more yellow cards (3) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Danylo Udod has collected 4 for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 45% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 21% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 45% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 21%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, FC Chernomorets Odessa won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 3 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa is 2.8.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.14 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 0.73 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
21
Перемог
26
Ігор
1
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 2 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 15:30 Шахтар 5 - 1 Завершено ЛНЗ В
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Карпати П
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Головні події
20'
Артем Габелок ГООЛ!
ГООЛ! Олександр Зубков
17'
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
52%
Нічия
23%
Чорноморець
25%
Склади команд
Стартовий склад
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
    17
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 18
    Ghram, Alaa
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 30
    Gomes, Marlon
    Півзахисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 39
    Newerton
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 6
    Gomes, Caio
    Захисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 17
    Yanakov, Denys
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
    20
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 44
    Jarju, Moses
    Захисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Бабич, Александр
Трансляція
45+2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бондаренко в порожні добив відскок від поперечини, у яку влучив головою Марлон на завершення подачі кутового з лівого флангу від Судакова, яку продовжив Сікан головою.
45+1'
Небезпечний момент
Рудько з-під поперечини мав витягати невдалу подачу Коноплі з правого флангу.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
42'
Небезпечний момент
Невертон на груди приняв закидання з правого флангу до центру штрафного, після чого мав розстріляти воротаря, але Рудько якось потягнув.
40'
Небезпечний момент
Зубков обійшов захисника на правому фланзі штрафного, після чого котив у центр на Бондаренка, але той не пробив, а поліз невдало обігравати.
39'
Небезпечний момент
Судаков забрав відскок від подачі Невертона з лівого флангу, після чого пішов до зони перед штрафним і закрутив повз дальню стійку.
38'
Судаков невпевненим ударом головою завершив подачу Грама з правого флангу.
36'
Возиться з м'ячем перед чужим штрафним Шахтар.
33'
Конопля та Сікан швидко зіграли в зоні перед штрафним, після чого Юхим залишив для Зубкова праворуч, а той пробив над воротами.
31'
На кутовий перевів захисник простріл Коноплі з правого флангу штрафного.
29'
Янакова збив праворуч у захисті Азеведо під час контратаки.
27'
Кутовий
Грам головою пробив на завершення подачі кутового з лівого флангу, але влучив у захисника перед собою.
26'
Небезпечний момент
Поперечина! Шаленої сили удар Судакова з правого флангу штрафного під поперечину Рудько в неї ж і парирував.
25'
Удар здалеку з правого флангу від Зубкова на кутовий перевів Жаржу.
22'
Знову тримає м'яч на чужій половині Шахтар.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! У центрі штрафного Габелок зупинив передачу Скиби з правого флангу, після чого Різник не потягнув удар у ближній кут із розвороту.
19'
Небезпечний момент
Бондаренко пробивав із правого флангу штрафного в дальній кут, але Рудько парирував на кутовий.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Марлон закиданням із глибини поля знайшов Зубкова на лівому фланзі штрафного, після чого пробив під воротарем.
17'
Сікан не встиг на дальній за прострілом Судакова з лівого флангу.
15'
Бондаренко на правому фланзі штрафного також пробив у захисника.
14'
Сікан у дотик скинув у центрі штрафного під удар Судакову, але того блокував Скиба.
11'
Небезпечний момент
Янаков отримав передачу Габелка до лівого флангу штрафного, після чого пробив до рук Різнику.
8'
Грам атакував ззаду Янакова в центрі поля, але арбітри дали заграти.
6'
Поки що, Шахтар без моментів.
3'
Одесити прогнозовано сидять у глибокому захисті.
1'
Утримання м'яча від Шахтаря в центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Чорноморець іде десятим із 3 перемогами, 3 нічиїми та 5 поразками — 12 очок.
Інфо
Шахтар іде четвертим із 6 перемогами, 2 нічиїми та 2 поразками — 20 очок.
Запасні: Аніагбосо, Вічний, Арсич, Єрмаков, Васильєв, Пшеничнюк, Калин, Попов.
Чорноморець: Рудько — Бутко, Жаржу, Скиба, Кисіль — Білошевський — Кайо, Шпорн, Габелок, Янаков — Хобленко.
Запасні: Твардовський, Траоре, Франьїч, Бондар, Степаненко, Егіналду, Азарові, Вінісіус, Глущенко, Назарина, Кевін, Педріньйо да Сілва.
Шахтар: Різник — Конопля, Грам, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон, Судаков — Зубков, Сікан, Невертон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Дмитро Панчишин (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють донецький Шахтар та одеський Чорноморець.
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Анонс матчу Шахтар - Чорноморець 02.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 02.11.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 05.05.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Чорноморець можна подивитися 02.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Зоря - 30.10.2024, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Рух - 25.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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