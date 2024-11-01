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Карпати - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 листопада 2024, 15:30 - Украина
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
Карпати
Львов
-
До початку
00 : 00 : 00
Лівий Берег
Киев
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
40%
Нічия
33%
Лівий Берег
27%
Цікаві факти
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 6 games.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 4 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Denis Miroshnichenko has more yellow cards (4) than any other player at Karpaty Lviv. Yevhen Banada has collected 4 for FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Levy Bereg Kyiv have not managed to score in their last 6 matches.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 48% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 26% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 48% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 6 matches with 0 scored goals.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Karpaty Lviv scores 1.86 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • Karpaty Lviv have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Карпати
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Лівий Берег
Перша ліга України 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Карпати 3 - 3 Завершено Лівий Берег
Перша ліга України 2023/2024
12.04.2024 - 13:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Карпати
Друга ліга України 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Карпати 2 - 0 Завершено Лівий Берег
Останні матчі - Карпати
Кубок України 2024/2025
29.10.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.10.2024 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 18:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Полісся П
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 13:00 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Лівий Берег П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
40%
Нічия
33%
Лівий Берег
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 7
    Pidlepenets, Yevhen
    Форвард
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 10
    Neves Alves, Igor
    Форвард
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 20
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 33
    Artur, Shakh
    Півзахисник
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 47
    Pedroso, Jean
    Захисник
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 5
    Samar, Valeriy
    Захисник
  • 6
    Sydney, Silva
  • 9
    Kobzar, Bohdan
    Форвард
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 19
    Kogut, Mikola
  • 22
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 27
    Ернест Астахов
    Півзахисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Владислав Лупашко
  • Виталий Первак
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Анонс матчу Карпати - Лівий Берег 02.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Карпати (Львов) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 02.11.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Карпати (Львов) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Карпати та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 18.05.2024 закінчилось з такими результатами: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Рух - 29.10.2024, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Зоря - 27.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

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