Карпати - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Карпати - Лівий Берег 02.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Карпати (Львов) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 02.11.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Карпати (Львов) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Карпати та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 18.05.2024 закінчилось з такими результатами: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпати (Львов): 2021

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Рух - 29.10.2024, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Зоря - 27.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

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