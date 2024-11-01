Борнмут - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

01.11.2024 в 19:57 Борнмут – Манчестер Сіті. Анонс та прогноз матчу 10-го туру АПЛ на 02.11.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Борнмутом" та "Манчестер Сіті" у рамках чемпіонату Англії