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Борнмут - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 листопада 2024, 17:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
0 - 0
Оновити
10'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
29%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Manchester City is 0-4. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 0 times, there have been 0 draws while Manchester City have won 7 times. The goal difference is 17-3 in favour of Manchester City.
  • During the last 15 meetings, AFC Bournemouth have won 0 times, there have been 0 draws while Manchester City have won 15 times. The goal difference is 47-8 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against AFC Bournemouth (6-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 55% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 15 games.
  • Manchester City have lost none of their last 21 away matches.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 15 games against Manchester City.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's away record this season: 3-1-0.
  • Antoine Semenyo is AFC Bournemouth's top scorer with 3 goals. Erling Haaland has scored 11 times for Manchester City.
  • Manchester City have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 28% of their matches, Manchester City in 54% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 28% of halftimes, Manchester City wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 71% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than AFC Bournemouth.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 0, Manchester City won 5, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • AFC Bournemouth scores 0.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3.4 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Manchester City is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Manchester City is 2.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AFC Bournemouth scores 1.81 goals when playing at home and Manchester City scores 2.65 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 18 in the table with 3 points. Now they are number 11 with 12 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
0
Перемог
14
Ігор
14
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.09.2024 - 22:00 Борнмут 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 22:15 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Спарта В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 16:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Фулгем В
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Новини команд
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
29%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
42%
Склади команд
42
Travers, Mark
3
Kerkez, Milos
5
Senesi, Marcos
27
Ілля Забарний
15
Smith, Adam
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
16
Tavernier, Marcus
19
Kluivert, Justin
24
Semenyo, Antoine
9
Evanilson
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
25
Мануель Аканджі
6
Натан Аке
24
Gvardiol, Josko
8
Матео Ковачіч
20
Silva, Bernardo
47
Foden, Phil
19
Ілкай Гюндоган
27
Nunes, Matheus
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 9
    Evanilson
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 5
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 42
    Travers, Mark
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Хосеп Гвардиола
Трансляція
6'
Жовта картка
Крісті попереджений, збив Фоден на підступах до штрафного.
2'
Небезпечний момент
Вау! А тепер Едерсон по-справжньому в грі. Аке обрізався в центрі, Семеньо отримав м'яч у районі 11-метрової позначки після скидки партнера, в дотик пробив, але Едерсон парирував! І з добиванням Клюйверта бразилець впорався!
1'
Еванілсона намагалися вивести один на один, але Едерсон встиг вискочити і забрати м'яч у руки.
1'
Свисток
Поїхали, матч почався.
Інфо
"Манчестер Сіті": 31. Едерсон, 2. Вокер (к), 25. Аканджі, 6. Аке, 24. Гвардіол, 8. Ковачич, 19. Гюндоган, 20. Бернарду Сілва, 47. Фоден, 27. Нунес, 9. Голанд
"Борнмут": 42. Траверс, 3. Керкес, 4. Кук, 5. Сенесі, 9. Еванілсон, 10. Крісті, 15. Сміт (к), 16. Таверньє, 19. Клюйверт, 24. Семеньо, 27. Забарний
Інфо
Добрий день, пані та панове! О 17:00 за Києвом тут розпочнеться текстовий онлайн матчу 10-го туру АПЛ між «Манчестер Сіті» (1-ше місце, 23 очки) і «Борнмутом» (12-й рядок, 12 пунктів).
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Анонс матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті" 02.11.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 02.11.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 24.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 02.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Астон Вілла" - 26.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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