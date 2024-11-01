Борнмут - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 02.11.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 24.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Астон Вілла" - 26.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
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