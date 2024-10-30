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Ліверпуль - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 листопада 2024, 17:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тони Харринтон
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
10'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
30%
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Brighton & Hove Albion is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 5 times, there have been 2 draws while Brighton & Hove Albion have won 1 times. The goal difference is 20-9 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 18 meetings, Liverpool FC have won 11 times, there have been 4 draws while Brighton & Hove Albion have won 3 times. The goal difference is 40-22 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 2-1 (Liverpool FC at home) and 2-2 (Brighton & Hove Albion at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 38% of their goals between the minutes 31-45?
  • Liverpool FC have a winning streak of 8 matches.
  • Liverpool FC have won 4 home matches in a row.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Brighton & Hove Albion in their last 3 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 51% of their matches, Brighton & Hove Albion in 35% of their matches.
  • Liverpool FC wins 51% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Brighton & Hove Albion won 2, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.6 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Brighton & Hove Albion is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Brighton & Hove Albion is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Liverpool FC scores 2.61 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.59 goals when playing away (on average).
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 5. Georginio Rutter is Brighton & Hove Albion's biggest assister (3).
  • Did you know that Liverpool FC scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Liverpool FC haven't lost in their last 10 games.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 6 goals. Danny Welbeck has scored 6 times for Brighton & Hove Albion.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Ліверпуль
9
Перемог
17
Ігор
3
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
29.01.2023 - 15:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 18:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 14:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 18:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Челсі 4 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
30%
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Склади команд
62
Kelleher, Caoimhin
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
10
Mac Allister, Alexis
38
Gravenberch, Ryan
8
Szoboszlai, Dominik
18
Gakpo, Cody
9
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
1
Verbruggen, Bart
34
Veltman, Joel
29
Van Hecke, Jan Paul
3
Igor
30
Estupinan, Pervis
24
Kadioglu, Ferdi
41
Hinshelwood, Jack
26
Ayari, Yasin
22
Mitoma, Kaoru
14
Rutter, Georginio
18
Welbeck, Danny
Стартовий склад
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
  • 14
    Rutter, Georginio
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 24
    Kadioglu, Ferdi
  • 41
    Hinshelwood, Jack
    Півзахисник
  • 26
    Ayari, Yasin
    Півзахисник
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 3
    Igor
    Півзахисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Фабиан Хурзелер
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
5'
Жваво почали поєдинок обидві команди. Визначити лідера поки важко, йде боротьба за ініціативу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Тоні Харрінгтон.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Келлехер — Цімікас, ван Дейк (к), Конате, Трент — Макаллістер, Гравенберх, Собослай — Гакпо, Нуньєс, Салах. Головний тренер — Арне Слот.
Інфо
Стартовий склад Брайтона: Вербрюгген — Еступіньян, Ігор, ван Геке, Велтман — Мітома, Аярі, Гіншелвуд, Кадиоглу — Велбек (к), Рюттер. Головний тренер — Фабіан Гюрцелер.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 10-го туру АПЛ Ліверпуль – Брайтон.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон 02.11.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 02.11.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 30.10.2024 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Фабиан Хурзелер розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 02.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 30.10.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Ліверпуль" - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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