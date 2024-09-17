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Саутгемптон - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 листопада 2024, 17:00 - Сент-Мэри
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Саутгемптон
Саутгемптон
0 - 0
Оновити
10'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
30%
Нічия
35%
Евертон
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Southampton FC and Everton FC when Southampton FC is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Southampton FC and Everton FC is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 13 times, there have been 5 draws while Everton FC have won 5 times. The goal difference is 37-22 in favour of Southampton FC.
  • During the last 48 meetings, Southampton FC have won 15 times, there have been 13 draws while Everton FC have won 20 times. The goal difference is 64-54 in favour of Everton FC.
  • Southampton FC have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Southampton FC have lost 4 matches in a row.
  • Southampton FC haven't won in their last 5 games.
  • Southampton FC have played 6 home matches in a row without winning.
  • Everton FC haven't lost in their last 5 games.
  • Southampton FC haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Southampton FC's home record this season: 0-1-3.
  • Cameron Archer is Southampton FC's top scorer with 2 goals. Dwight McNeil has scored 3 times for Everton FC.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • Southampton FC wins 1st half in 44% of their matches, Everton FC in 25% of their matches.
  • Southampton FC wins 44% of halftimes, Everton FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Southampton FC.
  • On their last meeting Southampton FC won by 1 goals.
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Southampton FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 3, Everton FC won 2, 0 draws.
  • Southampton FC scores 1.4 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.4 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Everton FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Everton FC is 0.8.
  • Southampton FC scores 2.19 goals when playing at home and Everton FC scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • Flynn Downes has more yellow cards (4) than any other player at Southampton FC. Michael Keane has collected 3 for Everton FC.
  • Did you know that Everton FC scores 40% of their goals between the minutes 46-60?
  • A year ago, Everton FC were number 20 in the table with -1 points. Now they are number 16 with 9 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Саутгемптон
8
Перемог
24
Ігор
10
Перемог
Евертон
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Евертон 1 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Саутгемптон
Кубок англійської ліги 2024/2025
29.10.2024 - 21:45 Саутгемптон 3 - 2 Завершено Сток Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.09.2024 - 22:00 Борнмут 3 - 1 Завершено Саутгемптон П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 19:30 Евертон 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:23 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 19:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Евертон 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
30%
Нічия
35%
Евертон
35%
Склади команд
30
Ramsdale, Aaron
3
Manning, Ryan
5
Джек Стівенс
35
Ян Беднарек
6
Harwood-Bellis, Taylor
2
Кайл Уокер-Пітерс
18
Fernandes, Mateus
4
Downes, Flynn
10
Адам Лаллана
19
Archer, Cameron
9
Адам Армстронґ
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
6
Tarkowski, James
5
Майкл Кін
18
Young, Ashley
8
Mangala, Orel
27
Gueye, Idrissa Gana
29
Lindstrom, Jesper
7
McNeil, Dwight
10
Ndiaye, Iliman
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 19
    Archer, Cameron
    Форвард
  • 9
    Адам Армстронґ
    Форвард
  • 18
    Fernandes, Mateus
    Півзахисник
  • 4
    Downes, Flynn
    Півзахисник
  • 10
    Адам Лаллана
    Півзахисник
  • 3
    Manning, Ryan
    Півзахисник
  • 5
    Джек Стівенс
    Захисник
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 6
    Harwood-Bellis, Taylor
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 30
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рассел Мартин
  • Шон Дайч
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Трансляція
9'
Армстронг виконав закидання з правого флангу, але суперники вибили м'яч ще на підльоті до карного майданчику
6'
Офсайд
Спроба атаки Саутгемптону закінчилася положенням поза грою в Вокер-Пітерса
5'
Господарі захопили м'яч і намагаються створити власну атаку
3'
Небезпечний момент
Іриски заробили стандарт на половині поля суперника і Ліндстрем завдав прямого удару, але Рамсдейл встиг зреагувати та забрав м'яч у руки
1'
Свисток
Ендрю Медлі дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Арбітр матчу: Ендрю Медлі
Головний тренер Евертона: Шон Дайч
На лаві запасних: Армстронг, Бегович, Бету, Брентвейт, Віржінія, Гаррісон, Коулмен, О'Браєн, Паттерсон
Інфо
Стартовий склад Евертону (4-2-3-1): Пікфорд - Янг, Кін, Тарковскі, Миколенко - Гує, Мангала - Ндіає, Макніл, Ліндстрем - Калверт-Льюїн
Головний тренер Саутгемптону: Расселл Мартін
На лаві запасних: Амо-Амеяу, Арібо, Бреретон, Брі, Діблінг, Маккарті, Онуачу, Сугавара, Угочукву
Інфо
Стартовий склад Саутгемптону (5-3-2): Рамсдейл - Меннінг, Стівенс, Беднарек, Гарвуд-Белліс, Вокер-Пітерс - Фернандеш, Даунс, Лаллана - Арчер, Армстронг
Обидві команди демонструють не найкращий старт сезону. Саутгемптон ще досі не вигравав, а лише одного разу зіграв внічию і розташовується на останній сходинці турнірної таблиці. В активі Евертона дві перемоги та три нічиї, що дає їм право займати шістнадцяте місце АПЛ
Матч пройде у Саутгемптоні на Сент-Меріс Стедіум та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу десятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Саутгемптон прийме у гостях Евертон
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Останні матчі
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Анонс матчу "Саутгемптон" - Евертон 02.11.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 02.11.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 17.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Рассел Мартин и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - Евертон можна подивитися 02.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Минулий матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Сток Сіті - 29.10.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти Фулгем - 26.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Саутгемптон" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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