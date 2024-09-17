Саутгемптон - Евертон онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сент-Мэри.
Дата проведення матчу: 02.11.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Евертон (Ливерпуль):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 17.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Рассел Мартин и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес
Минулий матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Сток Сіті - 29.10.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти Фулгем - 26.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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