Саутгемптон - Евертон онлайн трансляція матчу

Обидві команди демонструють не найкращий старт сезону. Саутгемптон ще досі не вигравав, а лише одного разу зіграв внічию і розташовується на останній сходинці турнірної таблиці. В активі Евертона дві перемоги та три нічиї, що дає їм право займати шістнадцяте місце АПЛ