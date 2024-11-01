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Ньюкасл - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 листопада 2024, 14:30 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
1 - 0
Оновити
перерыв
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
12' Александер Ісак 39' Schar, Fabian
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
33%
Нічия
33%
Арсенал
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Arsenal FC when Newcastle United is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Newcastle United and Arsenal FC is 0-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 8 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 14 times. The goal difference is 35-26 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 62 meetings, Newcastle United have won 12 times, there have been 12 draws while Arsenal FC have won 38 times. The goal difference is 105-45 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 1-0 (Newcastle United at home) and 4-1 (Arsenal FC at home).
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Newcastle United haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Harvey Barnes is Newcastle United's top scorer with 3 goals. Kai Havertz has scored 4 times for Arsenal FC.
  • Jacob Murphy has assisted the most goals for Newcastle United with 2. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (7).
  • Newcastle United wins 1st half in 38% of their matches, Arsenal FC in 56% of their matches.
  • Newcastle United wins 38% of halftimes, Arsenal FC wins 56%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Newcastle United.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Newcastle United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 2, Arsenal FC won 2, 1 draws.
  • Newcastle United scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.2 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Arsenal FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Arsenal FC is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Newcastle United scores 2.13 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Newcastle United were number 6 in the table with 16 points. Now they are number 12 with 12 points.
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
3
Перемог
24
Ігор
20
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 18:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Арсенал 0 - 0 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 19:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
01.10.2024 - 21:45 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Вімблдон В
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Останні матчі - Арсенал
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Престон Норт Енд 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 18:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
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Новини команд
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Головні події
Schar, Fabian
39'
ГООЛ! Александер Ісак
12'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
33%
Нічия
33%
Арсенал
33%
Склади команд
22
Pope, Nick
20
Hall, Lewis
33
Деніел Берн
5
Schar, Fabian
21
Livramento, Tino
28
Willock, Joe
39
Guimaraes, Bruno
36
Longstaff, Sean
7
Joelinton
14
Александер Ісак
10
Gordon, Anthony
22
Raya, David
5
Partey, Thomas
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
12
Timber, Jurrien
7
Saka, Bukayo
23
Мікель Меріно
41
Rice, Declan
11
Martinelli, Gabriel
29
Havertz, Kai
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
    12
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 28
    Willock, Joe
    Півзахисник
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 20
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
    39
  • 21
    Livramento, Tino
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
Удари повз
4
7
Штрафні
9
9
Фоли
7
2
Кутові
3
42%
Володіння м'ячем
58%
1
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
1
1
Сейви
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Ньюкасл забив досить швидкий гол вже на 13-й хвилині після класичного навісу з флангу та удару головою. В цілому ж, Арсенал більше володів м'ячем, але моментів у канонірів фактично не було. Сороки впевнено оборонялися, а лондонцям не вистачало креативу в атаці
45+4'
Свисток
Все, свисток на перерву! 1:0, Ньюкасл веде за підсумками першого тайму!
45+2'
І ще кілька кросів з флангів від канонірів, і знову Поуп все це виловлює або виносить кулаками
45'
Інфо
3 хвилини компенсовано до першого тайму
43'
Штрафний на фланзі заробив Ньюкасл, але Гордон невдало подав – просто не підняв м'яч
41'
Ах, добре Паті вирізав з флангу на далеку, дуже гостро було, ось тільки ніхто з атакерів канонірів не встиг засунути ногу під цей пас.
39'
Жовта картка
Лонгстофф руками притримав Троссара – перша жовта у нас у матчі
38'
Поуп явно не поспішає вводити м'яч у гру. Зрозуміло, що Ньюкасл не буде проти, якщо перший тайм закінчиться з таким рахунком
35'
Невелика пауза у нас - Бруно Гімарайнш отримав невелике пошкодження
32'
Кутовий
Ще один кутовий для Арсеналу - і знову пішов навіс до воротарського майданчика, але дуже сильно, полетів, зрештою, м'яч за лицьову
29'
А час іде. Майже півгодини вже відіграли команди
27'
Небезпечний момент
А ось момент у Арсеналу! Після навісу з кутового у воротарську сорок метушні, кілька спроб ударів, але там таки відбилися захисники!
24'
Небезпечний момент
Гарний Гордон на своєму фланзі - накрутив Тімбера і небезпечно прострелив, що м'яч після рикошету мало не залетів у ворота Арсеналу!
23'
Інфо
3:4 за ударами, і 2:0 - у площину воріт. Така цікава статистика на даний момент
20'
А Гордон продовжує вішати зі свого флангу. Щоправда, вийшло цього разу так, що м'яч перелетів усіх і влучив у кутовий прапорець на іншій половині поля. Смішний епізод
18'
Ось Сака намагався відповісти в подібному стилі - пробивав головою після навісу, але в боротьбі із захисником йому дуже непросто було пробити нормально
16'
Такий ось збентежливий початок для Арсеналу. Чекаємо, чим дадуть відповідь гості
13'
Гоооол!!!
А забиває Ньюкасл! Ідеальний крос від Гордона та ідеальний удар головою Ісака! 1:0!
11'
Контролює більше м'яч Арсенал, але до моментів далеко... Ось Сака з кута пробив - повз, та й кіпер там все контролював.
9'
Кутовий
Кутовий для Арсеналу – Райс закрутив майже у ворота, але Поуп там кулаками розібрався
7'
Загалом поки що досить спокійна у нас гра. Не найбільші швидкості
4'
Ньюкасл поки що затиснутий на своїй половині поля. Непросто сорокам вийти в атаку
2'
А ось дальній удар від Троссара – непідготовлений та неточний
1'
Перша атака Арсеналу, але все обійшлося без удару
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Олександр Зінченко у запасі на матч!
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Давид Райя, Вільям Саліба, Габріел Магальянс, Юррієн Тімбер, Томас Парті, Кай Гаверц, Деклан Райс, Мікель Меріно, Букайо Сака, Габріел Мартінеллі, Леандро Троссард
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Нік Поуп, Тіно Лівраменто, Фабіан Шер, Льюїс Холл, Ден Берн, Бруно Гімарайнс, Жоелінтон, Шон Лонгстафф, Джо Віллок, Александер Ісак, Ентоні Гордон
Також варто зазначити, що на тижні обидві команди провели матчі Кубка Ліги. При цьому в Арсеналу після паузи вийшов у стартовому складі українець Олександр Зінченко
Арсенал йде на третьому місці. 18 очок після 9 матчів
Ньюкасл після 9 турів йде на 12-му місці у таблиці, маючи 12 очок у таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 14:30, судити гру буде Джон Брукс.
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 10-го туру АПЛ, в якому Ньюкасл прийме Арсенал!
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Завершено 13:30 - Сьогодні MTK Budapest MTK Budapest 1 Залаэгерсег Залаэгерсег 1 Завершено 12:30 - Сьогодні Сівасспор Сівасспор 2 Сaykur Rizespor Сaykur Rizespor 1 Завершено 12:00 - Сьогодні ФК Тростянець ФК Тростянець 2 Колос-2 Колос-2 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Колорадо Репідз Колорадо Репідз 1 Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 4 Завершено 01:30 - Сьогодні Шарлотт Шарлотт 0 Орландо Сіті Орландо Сіті 0

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Анонс матчу "Ньюкасл" - Арсенал 02.11.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 02.11.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 24.02.2024 закінчилось з такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - Арсенал можна подивитися 02.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Челсі" - 30.10.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти Престон Норт Енд - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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