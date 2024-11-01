Ньюкасл - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ньюкасл забив досить швидкий гол вже на 13-й хвилині після класичного навісу з флангу та удару головою. В цілому ж, Арсенал більше володів м'ячем, але моментів у канонірів фактично не було. Сороки впевнено оборонялися, а лондонцям не вистачало креативу в атаці