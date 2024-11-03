Барселона - Еспаньол онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Еспаньол (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 03.11.2024
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь між командами "Барселона" (Барселона) та командою Еспаньол (Барселона):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення Еспаньол та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 14.05.2023 закінчилось з такими результатами: 2:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Gonzalez, Manolo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 26.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Эспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Диего Мартинес
Попередній поєдинок команди Еспаньол був зіграний проти "Севілья" - 25.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Севілья".
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