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Барселона - Еспаньол онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 листопада 2024, 17:15 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
3 - 0
Оновити
34'
Еспаньол
Барселона
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Хід матчу
11' Carreras, Jofre 12' Olmo, Dani 23' Raphinha
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
38%
Нічия
31%
Еспаньол
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Espanyol Barcelona when FC Barcelona is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Espanyol Barcelona is 2-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 27 times, there have been 5 draws while Espanyol Barcelona have won 1 times. The goal difference is 82-17 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 68 meetings, FC Barcelona have won 42 times, there have been 20 draws while Espanyol Barcelona have won 6 times. The goal difference is 130-46 in favour of FC Barcelona.
  • Espanyol Barcelona's last away win against FC Barcelona was in 2009.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, FC Barcelona have 4 successive home wins.
  • In LaLiga, Espanyol Barcelona have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Espanyol Barcelona scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches.
  • FC Barcelona have won 9 home matches in a row.
  • Espanyol Barcelona have lost 3 away matches in a row.
  • Espanyol Barcelona haven't won any of their last 7 away matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Espanyol Barcelona in their last 16 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 4 home matches in LaLiga this season.
  • Espanyol Barcelona haven't scored in 3 of their 5 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 4-0-0.
  • Espanyol Barcelona's away record this season: 0-1-4.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 14 goals. Javi Puado has scored 3 times for Espanyol Barcelona.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Espanyol Barcelona have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 44% of their matches, Espanyol Barcelona in 18% of their matches.
  • FC Barcelona wins 44% of halftimes, Espanyol Barcelona wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Espanyol Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Espanyol Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Espanyol Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 3, Espanyol Barcelona won 0, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Espanyol Barcelona.
  • Espanyol Barcelona have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.8 goals in a match against Espanyol Barcelona and Espanyol Barcelona scores 1 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Espanyol Barcelona is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Espanyol Barcelona is 1.2.
  • FC Barcelona scores 2.52 goals when playing at home and Espanyol Barcelona scores 0.83 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
19
Перемог
26
Ігор
1
Перемог
Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
13.02.2022 - 22:00 Еспаньол 2 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.11.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Еспаньол
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершено Баварія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.10.2024 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
06.10.2024 - 17:15 Алавес 0 - 3 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершено Янг Бойз В
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Останні матчі - Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.10.2024 - 22:00 Еспаньол 0 - 2 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 15:00 Атлетік 4 - 1 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.10.2024 - 15:00 Еспаньол 2 - 1 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 19:30 Бетіс 1 - 0 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.09.2024 - 20:00 Еспаньол 1 - 2 Завершено Вільярреал П
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Головні події
ГООЛ! Raphinha
23'
ГООЛ! Olmo, Dani
12'
11'
Carreras, Jofre
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
38%
Нічия
31%
Еспаньол
31%
Склади команд
13
Pena, Inaki
3
Balde, Alejandro
5
Martinez, Inigo
2
Cubarsi, Pau
32
Fort, Hector
8
Pedri
17
Casado, Marc
11
Raphinha
20
Olmo, Dani
19
Yamal, Lamine
9
Роберт Левандовскі
1
Garcia, Joan
23
El Hilali, Omar
4
Kumbulla, Marash
6
Леандро Кабрера
22
Romero, Carlos
12
Tejero, Alvaro
20
Kral, Alex
44
Bauza, Rafael
18
Aguado, Alvaro
7
Puado, Javi
17
Carreras, Jofre
Стартовий склад
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
    23
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
    12
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 32
    Fort, Hector
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
  • 7
    Puado, Javi
    Форвард
  • 17
    Carreras, Jofre
    Форвард
    11
  • 12
    Tejero, Alvaro
    Захисник
  • 20
    Kral, Alex
  • 44
    Bauza, Rafael
    Півзахисник
  • 18
    Aguado, Alvaro
  • 23
    El Hilali, Omar
    Захисник
  • 4
    Kumbulla, Marash
    Захисник
  • 6
    Леандро Кабрера
    Захисник
  • 22
    Romero, Carlos
    Захисник
  • 1
    Garcia, Joan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Gonzalez, Manolo
Статистика матчу
6
Штрафні
7
6
Фоли
5
71%
Володіння м'ячем
29%
5
Удари в отвір
1
1
Удари повз
2
Сейви
2
ЖК
1
1
Офсайди
1
2
Кутові
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Еспаньол
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
31'
Гоооол!!!
28'
Офсайд
Хофре відправив мʼяч у ворота Барселони з прострілу Ель-Хілалі, але після перевірки VAR гол було скасовано через офсайд.
23'
Гоооол!!!
Каталонці подвоюють перевагу! Рафінья вискакує з-за спин захисників і, випередивши Гарсію, прокидає мʼяч у ворота. Неможливо не відзначити топовий асист Касадо.
17'
Пуадо з межі штрафного цілив у ближній кут. Пенья ледь помітним дотиком перевів мʼяч на кутовий, але арбітр призначив удар від воріт.
12'
Гоооол!!!
Відкриває рахунок Барселона! Ямаль помітив ривок Ольмо, вирізав передачу шведою, а Дані в дотик прошив кіпера. Гарсія мʼяч зачепив, але ворота не врятував.
11'
Жовта картка
Хофре прихопив руками Бальде, щоб загальмувати атаку.
10'
Ще один удар з-за штрафного по воротах Еспаньйола, цього разу від Ольмо. Просто по центру, легка здобич для воротаря.
9'
Ямаль пробив у правий нижній кут після зміщення з флангу в центр. Гарсії довелося попрацювати, щоб здійснити сейв.
8'
Небезпечний момент
Барселона розіграла чудову комбінацію, яку ударом головою завершив Ольмо. Було небезпечно, але мʼяч пролетів над воротами.
4'
Навіс Техеро зі штрафного виявився менш вдалим, Пенья з легкістю його перехопив. Ще й контратаку ледь не зловили у відповідь.
2'
Рафінья виконав небезпечну подачу зі штрафного, Гарсія вдало зіграв на виході.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хосе Луїс Мунуера Монтеро.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Бальде, Кубарсі, Іньїго, Форт — Педрі, Касадо — Рафінья (к), Ольмо, Ямаль — Левандовський. Головний тренер — Гансі Флік.
Інфо
Стартовий склад Еспаньйола: Гарсія — Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Ель-Хілалі — Агуадо, Бауса, Крал, Техеро — Хофре, Пуадо (к). Головний тренер — Маноло Гонсалес.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 12-го раунду Ла Ліги між Барселоною і Еспаньйолом.
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Анонс матчу "Барселона" - Еспаньол 03.11.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Еспаньол (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 03.11.2024
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Барселона" (Барселона) та командою Еспаньол (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення Еспаньол та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 14.05.2023 закінчилось з такими результатами: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Gonzalez, Manolo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Еспаньол можна подивитися 03.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Еспаньол, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 26.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Эспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Попередній поєдинок команди Еспаньол був зіграний проти "Севілья" - 25.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Еспаньол онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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