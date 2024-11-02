  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Юнайтед - Челсі Дивитися онлайн
У тренді

Манчестер Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 листопада 2024, 18:30 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
41%
Нічия
26%
Челсі
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Chelsea FC when Manchester United is playing at home is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Chelsea FC is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 14 times, there have been 14 draws while Chelsea FC have won 7 times. The goal difference is 51-37 in favour of Manchester United.
  • During the last 80 meetings, Manchester United have won 24 times, there have been 32 draws while Chelsea FC have won 24 times. The goal difference is 102-99 in favour of Manchester United.
  • Chelsea FC's last away win against Manchester United was in 2013.
  • Last season's matches: 2-1 (Manchester United at home) and 4-3 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 32% of their goals between the minutes 46-60?
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Chelsea FC in their last 11 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Alejandro Garnacho is Manchester United's top scorer with 2 goals. Cole Palmer has scored 7 times for Chelsea FC.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 2. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (5).
  • Kobbie Mainoo has more yellow cards (4) than any other player at Manchester United. Wesley Fofana has collected 6 for Chelsea FC.
  • A year ago, Manchester United were number 8 in the table with 15 points. Now they are number 14 with 11 points.
  • A year ago, Chelsea FC were number 10 in the table with 12 points. Now they are number 5 with 17 points.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 37% of their matches, Chelsea FC in 38% of their matches.
  • Manchester United wins 37% of halftimes, Chelsea FC wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Manchester United.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Chelsea FC won 1, 2 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2.2 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.6 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Chelsea FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Chelsea FC is 1.6.
  • Manchester United scores 1.96 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
9
Перемог
30
Ігор
9
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 22:15 Челсі 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:20 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.05.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 22:00 Фенербахче 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Астон Вілла 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Показати більше
Останні матчі - Челсі
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
Ліга конференцій 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Панатінаїкос 1 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Челсі 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
41%
Нічия
26%
Челсі
33%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Челсі йде шостим із 5 перемогами, 2 нічиїми та 2 поразками — 17 очок.
Інфо
Манчестер Юнайтед іде тринадцятим із 3 перемогами, 2 нічиїми та 4 поразками — 11 очок.
Запасні: Йоргенсен, Кукурелья, Адарабіойо, Бадьяшиль, Фернандес, Мудрик, Вейга, Феліш, Нкунку.
Челсі: Санчес — Джеймс, Фофана, Колвілл, Гюсто — Кайседо, Лавіа — Мадуеке, Палмер, Нету — Джексон.
Запасні: Баїндир, Лінделеф, Еванс, Амасс, Фіцджеральд, Зіркзе, Діалло, Вітлі, Флетчер.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Мартінес, Мазрауї —Угарте, Фернандеш, Каземіро — Гарначо, Гойлунн, Рашфорд.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Роберт Джонс (Честер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олд Траффорд (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Челсі.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:45 - Сьогодні Ференцварош Ференцварош 2 Дебрецен Дебрецен 2 Завершено 15:45 - Сьогодні Гурнік Гурнік 0 Ягеллонія Ягеллонія 2 Завершено 15:30 - Сьогодні Спарта Спарта 1 Утрехт Утрехт 3 Завершено 15:30 - Сьогодні НЕК НЕК 6 Гронінген Гронінген 0 Завершено 15:30 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 1 Полісся Полісся 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі" 03.11.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 03.11.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 04.04.2024 закінчилось з рахунком: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі" можна подивитися 03.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Ньюкасл" - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.