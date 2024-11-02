Манчестер Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Челсі" 03.11.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 03.11.2024

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 04.04.2024 закінчилось з рахунком: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Ньюкасл" - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

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