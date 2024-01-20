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Еллас Верона - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 03 листопада 2024, 19:00 - Stadio Marcantonio Bentegodi . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Marcenaro, Matteo
Рейтинг матчу:
Еллас Верона
Верона
1 - 0
Оновити
30'
Рома
Рим
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Хід матчу
13' Tengstedt, Casper
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Еллас Верона
29%
Нічия
38%
Рома
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Hellas Verona and AS Roma is 1-3. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Hellas Verona playing at home, Hellas Verona have won 4 times, there have been 4 draws while AS Roma have won 5 times. The goal difference is 23-19 in favour of AS Roma.
  • During the last 26 meetings, Hellas Verona have won 4 times, there have been 6 draws while AS Roma have won 16 times. The goal difference is 55-32 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 2-1 (Hellas Verona at home) and 2-1 (AS Roma at home).
  • Did you know that Hellas Verona scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • AS Roma haven't won any of their last 7 away matches.
  • Hellas Verona haven't scored in 2 of their 5 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 5 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's away record this season: 0-4-1.
  • Hellas Verona have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Hellas Verona wins 1st half in 16% of their matches, AS Roma in 35% of their matches.
  • Hellas Verona wins 16% of halftimes, AS Roma wins 35%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 1 goals.
  • When Hellas Verona leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Hellas Verona is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Hellas Verona.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Hellas Verona's.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 games against Hellas Verona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Hellas Verona won 1, AS Roma won 3, 1 draws.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Hellas Verona.
  • Hellas Verona have won just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • Hellas Verona scores 1.2 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.8 goals against Hellas Verona (on average).
  • Average number of goals in meetings between Hellas Verona and AS Roma is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Hellas Verona and AS Roma is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Hellas Verona scores 1.5 goals when playing at home and AS Roma scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • Ondrej Duda has more yellow cards (5) than any other player at Hellas Verona. Niccolo Pisilli has collected 4 for AS Roma.
  • A year ago, AS Roma were number 7 in the table with 14 points. Now they are number 11 with 10 points.
  • Both teams lost their last match.
  • Hellas Verona have a losing streak of 3 matches in Serie A.
  • Hellas Verona have lost 3 matches in a row.
  • Hellas Verona have received 4 red cards this season. This is the highest number in Serie A.
Особисті зустрічі
Еллас Верона
2
Перемог
15
Ігор
9
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
20.01.2024 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершено Еллас Верона
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.08.2023 - 21:45 Еллас Верона 2 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.02.2023 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Еллас Верона
Чемпіонат Італії 2022/2023
31.10.2022 - 19:30 Еллас Верона 1 - 3 Завершено Рома
Останні матчі - Еллас Верона
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.10.2024 - 19:30 Лечче 1 - 0 Завершено Еллас Верона П
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.10.2024 - 21:45 Аталанта 6 - 1 Завершено Еллас Верона П
Чемпіонат Італії 2024/2025
21.10.2024 - 21:45 Еллас Верона 0 - 3 Завершено Монца П
Чемпіонат Італії 2024/2025
04.10.2024 - 21:45 Еллас Верона 2 - 1 Завершено Венеція В
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.09.2024 - 16:00 Комо 3 - 2 Завершено Еллас Верона П
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.10.2024 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.10.2024 - 21:45 Фіорентина 5 - 1 Завершено Рома П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Рома 1 - 0 Завершено Динамо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.10.2024 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.10.2024 - 19:00 Монца 1 - 1 Завершено Рома Н
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Tengstedt, Casper
13'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Еллас Верона
29%
Нічия
38%
Рома
33%
Склади команд
1
Montipo, Lorenzo
12
Bradaric, Domagoj
42
Coppola, Diego
23
Magnani, Giangiacomo
4
Daniliuc, Flavius
20
Kastanos, Grigoris
33
Duda, Ondrej
8
Lazovic, Darko
25
Serdar, Suat
31
Suslov, Tomas
11
Tengstedt, Casper
99
Svilar, Mile
23
Mancini, Gianluca
5
N Dicka, Evan
3
Angelino
19
Celik, Zeki
17
Kone, Manu
28
Le Fee, Enzo
59
Нікола Залевський
18
Soule, Matias
7
Лоренцо Пеллегріні
11
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 11
    Tengstedt, Casper
    Форвард
    13
  • 8
    Lazovic, Darko
    Форвард
  • 25
    Serdar, Suat
  • 31
    Suslov, Tomas
    Півзахисник
  • 20
    Kastanos, Grigoris
    Форвард
  • 33
    Duda, Ondrej
  • 12
    Bradaric, Domagoj
  • 42
    Coppola, Diego
    Захисник
  • 23
    Magnani, Giangiacomo
  • 4
    Daniliuc, Flavius
  • 1
    Montipo, Lorenzo
    Воротар
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 28
    Le Fee, Enzo
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Паоло Занетти
  • Иван Юрич
Статистика матчу
3
Штрафні
6
5
Фоли
1
1
Офсайди
2
30%
Володіння м'ячем
70%
1
Удари в отвір
1
Удари повз
3
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Еллас Верона - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
28'
Гоооол!!!
25'
Небезпечний момент
Монтіпо вибив простріл Залевського просто на ногу Суле, але аргентинець із убивчої позиції запустив мʼяч над воротами.
21'
Залевський сміливо зіграв, змістившись з флангу в центр і пробивши в дальній кут, незважаючи на серйозну відстань до воріт. Непогана спроба, але все ж неточна.
17'
Ну а кіпер Верони Періллі вже не поспішає вводити м'яч у гру. Рано ще начебто тягнути час...
16'
Ну а закидання на Довбика поки що не проходять... Ось ще одне не пройшло...
14'
Гоооол!!!
А ось так! Забиває Верона! Залевський просто з флангу віддав поперек на Тенгстедта, який не відмовився від такого подарунка і просто розстріляв кіпера! 1:0! Ну як так можна грати в обороні?
12'
Офсайд
А ось так! Залевський на фланзі прийняв м'яч, змістився в центр і забив! Але в явному офсайді був хавбек римлян...
11'
Ось Верона сходила в атаку, але після навісу Сввілар спокійно зняв повітря. Перший раз кіпер гостей вступив у гру
9'
Рома грає дальніми закиданнями на Довбика, але Артем поки що зачепитися не може, крім моменту, коли він заліз в офсайд
7'
Поки що нічого особливо цікавого на полі не відбувається...
5'
Довбик баражує на лінії захисників Верони
3'
Офсайд
А ось і закидання на Довбика, Артем відірвався і пробив, але робив це з офсайду
2'
Поки що все добре, Верона фолить в атаці.
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять на поле команди
Верона не набагато відстає від римлян. У команди 9 балів і 14-те місце
Ну і зазначимо, що Рома після 10 зіграних матчів має в активі 13 очок і перебуває на 11-му місці в турнірній таблиці
Інфо
Артем Довбик - у стартовому складі римлян!
Інфо
Стартовий склад Роми: Міле Свілар, Джанлука Манчіні, Еван Н'Діка, Анхеліньо, Зекі Челік, Ману Коне, Енцо Ле Фе, Нікола Залевскі, Лоренцо Пеллегріні, Матіас Соуле, Артем Довбик
Інфо
Стартовий склад Верони: Сімоне Періллі, Дієго Коппола, Флавіус Данилюк, Домагой Брадаріч, Домагой Брадаріч, Джанджакомо Маньяні, Суат Сердар, Ондрей Дуда, Дарко Лазович, Григоріс Кастанос, Томаш Суслов, Каспер Тенгстедт
Інфо
Матч розпочнеться о 19:00, судити гру буде Маттео Марченаро
Добрий день усім шанувальникам італійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 11-го туру Серії А, в якому Верона прийме Рому
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Анонс матчу Еллас Верона - Рома 03.11.2024, Чемпіонат Італії

Матч між командою Еллас Верона (Верона) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadio Marcantonio Bentegodi.

Дата проведення матчу: 03.11.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Еллас Верона (Верона) та командою Рома (Рим):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Еллас Верона залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Еллас Верона у попередньому футбольному матчі 20.01.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Паоло Занетти и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Еллас Верона - Рома можна подивитися 03.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Еллас Верона - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Еллас Верона (Верона)
Рік заснування Еллас Верона (Верона): 1903
Країна: Италия
Тренер: Марко Барони

Попередній поєдинок команди Еллас Верона був зіграний проти Лечче - 29.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лечче.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти Торіно - 31.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу Еллас Верона - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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