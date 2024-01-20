Еллас Верона - Рома онлайн трансляція матчу

Матч між командою Еллас Верона (Верона) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadio Marcantonio Bentegodi.
Дата проведення матчу: 03.11.2024
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між Еллас Верона (Верона) та командою Рома (Рим):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Еллас Верона залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Еллас Верона у попередньому футбольному матчі 20.01.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Паоло Занетти и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Еллас Верона (Верона)
Рік заснування Еллас Верона (Верона): 1903
Країна: Италия
Тренер: Марко Барони
Попередній поєдинок команди Еллас Верона був зіграний проти Лечче - 29.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лечче.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти Торіно - 31.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.
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