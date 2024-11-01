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Лілль - Ювентус онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 листопада 2024, 22:00 - Пьер Моруа . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Ирфан Пельто
Рейтинг матчу:
Лілль
Лилль
0 - 0
Оновити
21'
Ювентус
Турин
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Лілль
30%
Нічия
41%
Ювентус
30%
Цікаві факти
  • Lille OSC haven't lost in their last 8 games.
  • Juventus Turin have lost none of their last 6 away matches.
  • Jonathan David is Lille OSC's top scorer with 3 goals. Dusan Vlahovic has scored 2 times for Juventus Turin.
  • Lille OSC wins 1st half in 48% of their matches, Juventus Turin in 30% of their matches.
  • Lille OSC wins 48% of halftimes, Juventus Turin wins 30%.
  • When Lille OSC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Lille OSC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Lille OSC has better performance than Juventus Turin.
  • Lille OSC's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • Lille OSC scores 2.48 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.57 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Лілль
Чемпіонат Франції 2024/2025
01.11.2024 - 22:00 Лілль 1 - 1 Завершено Ліон Н
Чемпіонат Франції 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Ланс 0 - 2 Завершено Лілль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Атлетіко 1 - 3 Завершено Лілль В
Чемпіонат Франції 2024/2025
18.10.2024 - 21:45 Монако 0 - 0 Завершено Лілль Н
Чемпіонат Франції 2024/2025
05.10.2024 - 20:00 Лілль 2 - 1 Завершено Тулуза В
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.11.2024 - 19:00 Удінезе 0 - 2 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Ювентус 2 - 2 Завершено Parma Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.10.2024 - 19:00 Інтер 4 - 4 Завершено Ювентус Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Ювентус 0 - 1 Завершено Штутгарт П
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.10.2024 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Лаціо В
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Новини команд
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Лілль
30%
Нічия
41%
Ювентус
30%
Склади команд
30
Chevalier, Lucas
5
Gudmundsson, Gabriel
4
Ribeiro, Alexsandro
18
Diakite, Bafode
2
Айсса Манді
32
Bouaddi, Ayyoub
21
Бенжамін Андре
11
Sahraoui, Osame
8
Gomes, Angel
23
Zhegrova, Edon
9
David, Jonathan
29
Di Gregorio, Michele
32
Cabal, Juan
4
Gatti, Federico
15
Kalulu, Pierre
27
Андреа Камбіассо
5
Мануель Локателлі
19
Thuram, Kephren
7
Conceicao, Francisco
8
Koopmeiners, Teun
10
Yildiz, Kenan
9
Vlahovic, Dusan
Стартовий склад
  • 9
    David, Jonathan
    Форвард
  • 11
    Sahraoui, Osame
  • 8
    Gomes, Angel
    Півзахисник
  • 23
    Zhegrova, Edon
    Форвард
  • 32
    Bouaddi, Ayyoub
    Півзахисник
  • 21
    Бенжамін Андре
    Півзахисник
  • 5
    Gudmundsson, Gabriel
    Форвард
  • 4
    Ribeiro, Alexsandro
    Захисник
  • 18
    Diakite, Bafode
    Захисник
  • 2
    Айсса Манді
    Захисник
  • 30
    Chevalier, Lucas
    Воротар
  • 9
    Vlahovic, Dusan
  • 7
    Conceicao, Francisco
    Форвард
  • 8
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 10
    Yildiz, Kenan
    Півзахисник
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 19
    Thuram, Kephren
    Півзахисник
  • 32
    Cabal, Juan
    Захисник
  • 4
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 15
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 27
    Андреа Камбіассо
    Півзахисник
  • 29
    Di Gregorio, Michele
Запасні гравці
Тренери
  • Бруно Генезио
  • Тьяго Мотта
Статистика матчу
2
Штрафні
2
2
Фоли
1
1
Блоковано ударів
Удари повз
2
Офсайди
1
22%
Володіння м'ячем
78%
LIVE
Трансляція матчу "Лілль" - Ювентус
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
18'
Сахрауї сфолив проти Консейсана на лівому фланзі оборони.
15'
Удар від Влаховича головою з подачі з правого флангу був невдалим.
14'
Ще один фол Андре на чужій половині. Проти Гатті.
13'
Ювентус продовжує тиснути від початку гри. У Лілля досі нічого в атаці.
11'
Офсайд
Копмейнерс у офсайді під час передачі на правий фланг атаки.
10'
Удар здалеку від Камб'язо з лівого флангу пішов повз ворота.
8'
Гомес отримав пошкодження в центрі поля й ненадовго вийшов за його межі.
6'
Ювентус перехопив ініціативу й тримає м'яч на чужій половині.
4'
Лілль переважає в атаці на початку гри.
3'
Під удар Девіда з лівого флангу штрафного підставився Гатті.
1'
Фол Андре на чужій половині проти Локателлі вже на старті.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Перін, Пінсольо, Маккенні, Аджич, Фаджолі, Веа, Дуглас Луїс, Савона, Рухі, Мбангула.
Ювентус: Ді Грегоріо — Кабаль, Гатті, Калулу, Камб’язо — Локателлі, Тюрам — Консейсан, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович.
Запасні: Манноне, Каяр, Мукау, Фернандес-Пардо, Баккер, Байо, Костареллі, Баре, Лашааб.
Лілль: Шевальє — Манді, Діакіте, Александро, Гудмундссон — Андре, Буадді — Жегрова, Гомес, Сахрауї — Девід.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Ювентус до цього та обіграв ПСВ (3:1) і РБ Лейпциг (3:2), але програв Штутгарту (0:1).
Інфо
Лілль до цього програв Спортінгу (0:2) та обіграв Реал (1:0) і Атлетіко (3:1).
Ірфан Пельто (Сараєво, Боснія і Герцеговина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону П'єр Моруа (Лілль, Франція) зіграють Лілль та туринський Ювентус.
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Анонс матчу "Лілль" - Ювентус 05.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Лілль" (Лилль) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Пьер Моруа.

Дата проведення матчу: 05.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Бруно Генезио и Тьяго Мотта розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лілль" - Ювентус можна подивитися 05.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Лілль" - Ювентус, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лілль" (Лилль)
Рік заснування "Лілль" (Лилль): 1944
Країна: Франция
Тренер: Паулу Фонсека

Минулий матч команди "Лілль" був зіграний проти Ліон - 01.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Минулий поєдинок команди Ювентус був зіграний проти "Удінезе" - 02.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Слідкуйте за результатами матчу "Лілль" - Ювентус онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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