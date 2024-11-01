Лілль - Ювентус онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Лілль" (Лилль) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Пьер Моруа.
Дата проведення матчу: 05.11.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Бруно Генезио и Тьяго Мотта розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Лілль" (Лилль)
Рік заснування "Лілль" (Лилль): 1944
Країна: Франция
Тренер: Паулу Фонсека
Минулий матч команди "Лілль" був зіграний проти Ліон - 01.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Минулий поєдинок команди Ювентус був зіграний проти "Удінезе" - 02.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.
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