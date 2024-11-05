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Реал - Мілан онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 листопада 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 1
Оновити
21'
Мілан
Милан
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Реал
39%
Нічия
29%
Мілан
32%
Цікаві факти
  • During the last 13 meetings, Real Madrid have won 5 times, there have been 4 draws while AC Milan have won 4 times. The goal difference is 23-17 in favour of Real Madrid.
  • Luka Modric has more yellow cards (2) than any other player at Real Madrid. Alvaro Morata has collected 2 for AC Milan.
  • Real Madrid wins 1st half in 43% of their matches, AC Milan in 42% of their matches.
  • Real Madrid wins 43% of halftimes, AC Milan wins 42%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 77% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than AC Milan.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, AC Milan won 1, 1 draws.
  • Real Madrid scores 1.2 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 0.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and AC Milan is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and AC Milan is 1.
  • Real Madrid scores 2.8 goals when playing at home and AC Milan scores 1.85 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 22:00 Сельта 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.10.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Вільярреал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Лілль 1 - 0 Завершено Реал П
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.11.2024 - 21:45 Монца 0 - 1 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.10.2024 - 21:45 Мілан 0 - 2 Завершено Наполі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 19:45 Мілан 3 - 1 Завершено Брюгге В
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.10.2024 - 19:00 Мілан 1 - 0 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.10.2024 - 21:45 Фіорентина 2 - 1 Завершено Мілан П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Реал
39%
Нічия
29%
Мілан
32%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
3
Militao, Eder
17
Лукас Васкес
5
Bellingham, Jude
14
Tchouameni, Aurelien
10
Лука Модрiч
8
Федеріко Вальверде
7
Junior, Vinicius
9
Кіліан Мбаппе
16
Maignan, Mike
22
Емерсон
28
Thiaw, Malick
23
Tomori, Fikayo
19
Hernandez, Theo
29
Fofana, Youssouf
80
Musah, Yunus
11
Крістіан Пулішич
14
Reijnders, Tijani
10
Leao, Rafael
7
Альваро Мората
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 7
    Альваро Мората
    Форвард
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 29
    Fofana, Youssouf
  • 80
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 22
    Емерсон
    Захисник
  • 28
    Thiaw, Malick
    Півзахисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Фонсека, Паулу
Статистика матчу
53%
Володіння м'ячем
47%
1
Удари в отвір
1
1
Удари повз
2
Штрафні
Офсайди
1
1
Сейви
1
Фоли
1
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Мілан"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
17'
Досить непогано грають на власній половині поля гості. Поки що у зіркового нападу "Реала" мало що виходить.
13'
Небезпечний момент
Майже відразу могли зрівнювати рахунок господарі поля, але удар Мбаппе парирує Меньян.
11'
Гоооол!!!
Стандарт приносить успіх гостям. Пулішич подав з кутового, а Малік Чау головою розстріляв ворота Луніна - 0:1.
8'
Модрич пробивав зі штрафного, але жодних проблем для Меньяна у цьому епізоді не було. Господарі взяли м'яч під власний контроль.
6'
Після сольного рейду пробивав Тео Ернандес, але прямо в руки Луніну. Без проблем для нашого голкіпера.
4'
А ось і перший удар. Мбаппе з меж штрафного пробивав у дальній кут, але влучити у площину воріт не зміг.
3'
Як не дивно, але на перших хвилинах більше володіють м'ячем гості. Поки що без ударів у напрямку воріт.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Мілан" (стартовий склад): Меньян - Емерсон, Чау, Томорі, Ернандес - Муса, Фофана, Рейндерс - Пулішич, Мората, Леау
Інфо
"Реал" (стартовий склад):Лунін - Менді, Рюдігер, Мілітао, Вааскес - Модрич, Чуамені, Вальверде - Вінісіус, Мбаппе, Беллінгем
У "Реала" травмовані правий латераль Дані Карвахаль та центрбек Давід Алаба. Плюс Карло Анчелотті поки не хоче ризикувати здоров’ям Тібо Куртуа, тож в "рамці" Мадрида продовжить грати українець Андрій Лунін. Щодо "Мілана", то у гостей поза грою захисники Маттео Габбія та Алессандро Флоренці, а також хавбек Ісмаель Беннасер.
У Кубку європейських чемпіонів та у Лізі чемпіонів команди зіграли десять поєдинків, останні у 2010-му році. Поки що в італійців залишається перевага: 4 перемоги за 3 поразки.
5 листопада на "Сантьяго Бернабеу" пройде матч 4-го туру Ліги чемпіонів, в якому "Реал" (Мадрид) зустрінеться з "Міланом". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Запрошуємо вас на текстову трансляцію найбільш очікуваного матчу вівторка.
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Анонс матчу Реал - "Мілан" 05.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 05.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Фонсека, Паулу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Мілан" можна подивитися 05.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - "Мілан", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 26.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Попередній поєдинок команди "Мілан" був зіграний проти Монца - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Мілан" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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