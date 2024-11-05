Реал - Мілан онлайн трансляція матчу

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 05.11.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Фонсека, Паулу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 26.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Попередній поєдинок команди "Мілан" був зіграний проти Монца - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".
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