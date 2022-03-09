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Спортинг - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 листопада 2024, 22:00 - Эштадиу Жозе Алваладе . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Даниел Сиберт
Рейтинг матчу:
Спортинг
Лиссабон
0 - 1
Оновити
20'
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
4' Foden, Phil
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Спортинг
29%
Нічия
43%
Манчестер Сіті
29%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Sporting Lisbon have won 2 times, there have been 1 draws while Manchester City have won 2 times. The goal difference is 8-5 in favour of Manchester City.
  • Sporting Lisbon have a winning streak of 6 matches.
  • Sporting Lisbon haven't lost in their last 15 games.
  • Sporting Lisbon have won 13 home matches in a row.
  • Sporting Lisbon haven't lost in any of their last 29 home matches.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 15 games.
  • Manchester City have lost none of their last 21 away matches.
  • Viktor Gyokeres is Sporting Lisbon's top scorer with 2 goals. Erling Haaland has scored 3 times for Manchester City.
  • Sporting Lisbon have scored at least one goal for 43 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Sporting Lisbon wins 1st half in 68% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Sporting Lisbon wins 68% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Sporting Lisbon leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Sporting Lisbon is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 62% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than Sporting Lisbon.
  • In the last 5 meetings Sporting Lisbon won 2, Manchester City won 2, 1 draws.
  • Sporting Lisbon scores 1 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.6 goals against Sporting Lisbon (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sporting Lisbon and Manchester City is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sporting Lisbon and Manchester City is 1.6.
  • Sporting Lisbon scores 3.24 goals when playing at home and Manchester City scores 2.59 goals when playing away (on average).
  • Sporting Lisbon's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
Особисті зустрічі
Спортинг
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
09.03.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Спортинг
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Спортинг 0 - 5 Завершено Манчестер Сіті
Ліга Європи УЄФА 2011/2012
15.03.2012 - 22:05 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Спортинг
Ліга Європи УЄФА 2011/2012
08.03.2012 - 20:00 Спортинг 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Спортинг
Чемпіонат Португалії 2024/2025
26.10.2024 - 22:30 Фамалікан 0 - 3 Завершено Спортинг В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Штурм 0 - 2 Завершено Спортинг В
Кубок Португалії 2024/2025
18.10.2024 - 22:15 Портимоненсе 1 - 2 Завершено Спортинг В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
05.10.2024 - 22:30 Спортинг 2 - 0 Завершено Каса Піа В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 ПСВ 1 - 1 Завершено Спортинг Н
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 22:15 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Спарта В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 16:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
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Головні події
4'
Foden, Phil ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Спортинг
29%
Нічия
43%
Манчестер Сіті
29%
Склади команд
1
Israel, Franco
2
Reis, Matheus
26
Diomande, Ousmane
6
Debast, Zeno
20
Araujo, Maxi
42
Hjulmand, Morten
5
Morita, Hidemasa
57
Quenda, Geovany
8
Goncalves, Pedro
17
Trincao, Francisco
9
Gyokeres, Viktor
31
Едерсон
82
Lewis, Rico
25
Мануель Аканджі
66
Simpson-Pusey, Jahmai
24
Gvardiol, Josko
8
Матео Ковачіч
26
Savinho
47
Foden, Phil
20
Silva, Bernardo
27
Nunes, Matheus
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 9
    Gyokeres, Viktor
    Форвард
  • 8
    Goncalves, Pedro
    Півзахисник
  • 17
    Trincao, Francisco
    Форвард
  • 20
    Araujo, Maxi
    Захисник
  • 42
    Hjulmand, Morten
    Півзахисник
  • 5
    Morita, Hidemasa
    Півзахисник
  • 57
    Quenda, Geovany
    Форвард
  • 2
    Reis, Matheus
  • 26
    Diomande, Ousmane
    Захисник
  • 6
    Debast, Zeno
    Півзахисник
  • 1
    Israel, Franco
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Savinho
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    4
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 66
    Simpson-Pusey, Jahmai
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
1
Удари в отвір
2
Кутові
4
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
1
Сейви
1
Фоли
1
22%
Володіння м'ячем
78%
LIVE
Трансляція матчу "Спортинг" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
19'
Поки що команди тільки взаємно фолять і здебільшого в центрі поля.
15'
Голанд приймає м'яч на лінії штрафного після закидання з флангу і б'є сильно повз. Невластиво таке норвежцю.
11'
Відкритий футбол у нашому матчі. «Сіті» не заважає “Спортінгу” проводити свої атаки. Інша справа, що лісабонці цим не користуються.
7'
Небезпечний момент
Декереш вийшов віч-на-віч з Едерсоном, намагався перекинути воротаря, але в підсумку бразилець легко забрав м'яч у руки.
4'
Гоооол!!!
Швидкий гол гостей! Фоден відзначився! Моріту обікрали біля штрафного, Філ підхопив м'яч, увійшов у штрафний і пробив у ближній кут - голкіпер пірнув не в той бік!
3'
Кілька навісів на Ерлінга Голанда. Захисники знімають подачі на норвежця.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Манчестер Сіті": Едерсон, Льюїс, Сімпсон-П'юсі, Аканджі, Гвардіол, Ковачич, Сілва (к), Савіньйо, Фоден, Нунес, Голанд
Інфо
"Спортінг": Ізраел, Куенда, Дебаст, Діоманде, Ройс, Араухо, Г'юлманн, Моріта, Гонсалвеш, Трінкао, Декереш
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! 4-й тур групового етапу Ліги чемпіонів, третя команда таблиці (7 очок) приїжджає в гості до 8-го колективу турнірного заліку (теж 7 пунктів).
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Останні матчі
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Анонс матчу "Спортинг" - "Манчестер Сіті" 05.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Спортинг" (Лиссабон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эштадиу Жозе Алваладе.

Дата проведення матчу: 05.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Спортинг" (Лиссабон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Спортинг" у попередньому футбольному матчі 09.03.2022 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Спортинг" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 05.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Спортинг" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Спортинг" (Лиссабон)
Рік заснування "Спортинг" (Лиссабон): 1906
Країна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Попередній матч команди "Спортинг" був зіграний проти Фамалікан - 26.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Спортинг".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Борнмут" - 02.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Спортинг" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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