Спортинг - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Спортинг" (Лиссабон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эштадиу Жозе Алваладе.
Дата проведення матчу: 05.11.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Спортинг" (Лиссабон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Спортинг" у попередньому футбольному матчі 09.03.2022 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Спортинг" (Лиссабон)
Рік заснування "Спортинг" (Лиссабон): 1906
Країна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш
Попередній матч команди "Спортинг" був зіграний проти Фамалікан - 26.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Спортинг".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Борнмут" - 02.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
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