Ліверпуль - Байєр онлайн трансляція матчу

Ліверпуль виграв три перші матчі, при чому пропустивши лише один гол і забивши шість і разом з Астон Віллою лідирує у турнірній таблиці. Баєр двічі переміг та одного разу зіграв внічию, а сім очок і різниця голів аналогічна Мерсисайдцям дозволяє їм розташовуватися на шостій сходинці