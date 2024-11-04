Ліверпуль - Байєр онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Байєр (Леверкузен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 05.11.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Байєр (Леверкузен):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Байєр, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Байєр у попередньому футбольному матчі 20.07.2019 закінчилось з таким рахунком: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Alonso, Xabi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 02.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байер (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо
Минулий матч команди Байєр був зіграний проти Штутгарт - 01.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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