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Ліверпуль - Байєр онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 листопада 2024, 22:00 - Энфилд . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
21'
Байєр
Леверкузен
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
29%
Нічия
43%
Байєр
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Bayer Leverkusen is 3-1. 3 matches have ended with this result.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 11 games.
  • Liverpool FC have won 5 home matches in a row.
  • Bayer Leverkusen haven't lost in their last 11 games.
  • Bayer Leverkusen have lost none of their last 7 away matches.
  • Bayer Leverkusen haven't won any of their last 4 games against Liverpool FC.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 2. Jeremie Frimpong is Bayer Leverkusen's biggest assister (3).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Bayer Leverkusen have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 51% of their matches, Bayer Leverkusen in 51% of their matches.
  • Liverpool FC wins 51% of halftimes, Bayer Leverkusen wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Liverpool FC has better performance than Bayer Leverkusen.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Bayer Leverkusen's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 4 games against Bayer Leverkusen (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Liverpool FC won 4, Bayer Leverkusen won 0, 0 draws.
  • Liverpool FC scores 3 goals in a match against Bayer Leverkusen and Bayer Leverkusen scores 0.75 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Bayer Leverkusen is 3.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Bayer Leverkusen is 2.
  • Liverpool FC scores 2.59 goals when playing at home and Bayer Leverkusen scores 2.03 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Байєр
Клубні товариські матчі 2019/2020
20.07.2019 - 03:00 Ліверпуль 2 - 3 Завершено Байєр
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 18:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Байєр
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
01.11.2024 - 21:30 Байєр 0 - 0 Завершено Штутгарт Н
Кубок Німеччини 2024/2025
29.10.2024 - 19:00 Байєр 3 - 0 Завершено Эльвeрсберг В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
26.10.2024 - 19:30 Вердер 2 - 2 Завершено Байєр Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 19:45 Брест 1 - 1 Завершено Байєр Н
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
19.10.2024 - 16:30 Байєр 2 - 1 Завершено Айнтрахт В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
29%
Нічия
43%
Байєр
29%
Склади команд
62
Kelleher, Caoimhin
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
10
Mac Allister, Alexis
38
Gravenberch, Ryan
17
Jones, Curtis
7
Diaz, Luis
18
Gakpo, Cody
11
Мохамед Салах
1
Hradecky, Lukas
30
Frimpong, Jeremie
12
Tapsoba, Edmond
4
Tah, Jonathan
3
Hincapie, Piero
20
Grimaldo, Alex
25
Palacios, Exequiel
34
Ґраніт Джака
10
Wirtz, Florian
22
Boniface, Victor
24
Garcia, Aleix
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
  • 10
    Wirtz, Florian
    Півзахисник
  • 22
    Boniface, Victor
    Форвард
  • 24
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 25
    Palacios, Exequiel
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 30
    Frimpong, Jeremie
    Захисник
  • 12
    Tapsoba, Edmond
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 3
    Hincapie, Piero
    Захисник
  • 20
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 1
    Hradecky, Lukas
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Alonso, Xabi
Статистика матчу
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
40%
Володіння м'ячем
60%
Штрафні
2
2
Фоли
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Байєр
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
18'
Джака пробив з-за меж штрафного і влучив у голову Ван Дейка
16'
Небезпечний момент
Тепер Тапсоба перевірив Келлехера ударом з-за меж штрафного, проте також відправив м'яч прямо у руки голкіпера
14'
Небезпечний момент
Чудову атаку створили Мерсисайдці і після проривання Діаса лівим флангом, передачі на Салаха і пасу на Джонса той пробив з меж штрафного, але відправив м'яч прямо у руки Градецкі
13'
Останні хвилини німці захопили м'яч і намагаються перейти на чужу половину поля
11'
Александр-Арнольд виконав закидання на Салаха, але Мохамед програв забігання Інкапіє і після цього порушив правила
9'
Команди доволі активно і досить рівно розпочали поєдинок
7'
Небезпечний момент
Гакпо пробив з меж карного майданчику, проте його удар знову заблокували
5'
Гакпо завдав удару з-за меж штрафного майданчику, але його удар було заблоковано
2'
Діас виконав простріл з лівого флангу, який був перехоплений суперником
1'
Першу спробу атаки створили німці, але втратили м'яч на підступах до карного майданчику
1'
Свисток
Данні Маккелі дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці обох команд вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Арбітр матчу з Нідерландів: Данні Маккелі
Головний тренер Баєр Леверкузена: Хабі Алонсо
На лаві запасних: Андріх, Артур, Гофманн, Коварж, Ломб, Оньєка, Телла, Шик
Інфо
Стартовий склад Баєр Леверкузена (3-4-2-1): Градецкі - Інкапіє, Та, Тапсоба - Грімальдо, Джака, Паласіос, Фрімпонг - Гарсія, Вірц - Боніфейс
Головний тренер Ліверпуля: Арне Слот
На лаві запасних: Бредлі, Гомес, Девіс, Ендо, Кванса, Мортон, Нуньєс, Робертсон, Собослай, Ярош
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Келлехер - Цімікас, Ван Дейк, Конате, Александр-Арнольд - Макаллістер, Гравенберх, Джонс - Діас, Гакпо, Салах
Ліверпуль виграв три перші матчі, при чому пропустивши лише один гол і забивши шість і разом з Астон Віллою лідирує у турнірній таблиці. Баєр двічі переміг та одного разу зіграв внічию, а сім очок і різниця голів аналогічна Мерсисайдцям дозволяє їм розташовуватися на шостій сходинці
Матч пройде у Ліверпулі на Енфілді та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу четвертого раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Ліверпуль прийме у гостях Баєр Леверкузен
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Байєр 05.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Байєр (Леверкузен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 05.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Байєр (Леверкузен):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Байєр, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Байєр у попередньому футбольному матчі 20.07.2019 закінчилось з таким рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Alonso, Xabi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Байєр можна подивитися 05.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Байєр, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 02.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байер (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо

Минулий матч команди Байєр був зіграний проти Штутгарт - 01.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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