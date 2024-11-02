ПСВ - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ПСВ - Жирона 05.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою ПСВ (Эйндховен) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Филипс.

Дата проведення матчу: 05.11.2024

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Петер Бос и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ПСВ (Эйндховен)

Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913

Країна: Нидерланды

Тренер: Филлип Коку



Минулий матч команди ПСВ був зіграний проти Аякс - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився перемогою команди Аякс.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Минулий матч команди Жирона був зіграний проти "Леганес" - 02.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 24-26 та закінчився перемогою команди Жирона.

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