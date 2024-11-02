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ПСВ - Жирона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 листопада 2024, 19:45 - Филипс . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
ПСВ
Эйндховен
0 - 0
Оновити
2'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
ПСВ
44%
Нічия
29%
Жирона
26%
Цікаві факти
  • PSV Eindhoven haven't lost in their last 7 games.
  • PSV Eindhoven haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • PSV Eindhoven have scored at least one goal for 27 consecutive matches.
  • PSV Eindhoven wins 1st half in 50% of their matches, Girona FC in 39% of their matches.
  • PSV Eindhoven wins 50% of halftimes, Girona FC wins 39%.
  • When PSV Eindhoven leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When PSV Eindhoven is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • PSV Eindhoven's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • PSV Eindhoven scores 2.57 goals when playing at home and Girona FC scores 1.38 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - ПСВ
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
02.11.2024 - 19:45 Аякс 3 - 2 Завершено ПСВ П
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
26.10.2024 - 19:45 ПСВ 6 - 0 Завершено Зволле В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено ПСВ Н
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
19.10.2024 - 19:45 АЗ 1 - 2 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
05.10.2024 - 21:00 ПСВ 2 - 1 Завершено Спарта В
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 24-26
02.11.2024 - 17:15 Жирона 4 - 3 Завершено Леганес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 0 Завершено Жирона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Жирона 2 - 0 Завершено Слован В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Жирона 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
06.10.2024 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Атлетік В
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
ПСВ
44%
Нічия
29%
Жирона
26%
Склади команд
1
Benitez, Walter
32
Dams, Matteo
18
Олів'є Боскальї
6
Flamingo, Ryan
2
Рік Карсдорп
7
Tillman, Malik
17
Mauro Junior
20
Til, Guus
10
Lang, Noa
9
Люк де Йонг
11
Bakayoko, Johan
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
5
Lopez, David
18
Krejci, Ladislav
17
Blind, Daley
28
Oya, Silvi Clua
21
Herrera, Yangel
6
Van De Beek, Donny
20
Bryan Gil
3
Gutierrez, Miguel
19
Miovski, Bojan
Стартовий склад
  • 10
    Lang, Noa
  • 9
    Люк де Йонг
    Форвард
  • 11
    Bakayoko, Johan
    Форвард
  • 7
    Tillman, Malik
    Півзахисник
  • 17
    Mauro Junior
  • 20
    Til, Guus
  • 32
    Dams, Matteo
    Захисник
  • 18
    Олів'є Боскальї
    Захисник
  • 6
    Flamingo, Ryan
    Захисник
  • 2
    Рік Карсдорп
    Півзахисник
  • 1
    Benitez, Walter
    Воротар
  • 19
    Miovski, Bojan
    Форвард
  • 20
    Bryan Gil
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 28
    Oya, Silvi Clua
    Півзахисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 6
    Van De Beek, Donny
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 5
    Lopez, David
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Петер Бос
  • Мишел
LIVE
Трансляція матчу ПСВ - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Майкл Олівер (Англія).
Запасні: Дроммел (в), Схікс (в), Бабаді, Дріуш, Ледесма, Оппегор, Пепі, Сайбарі.
Інфо
Стартовий склад ПСВ: Бенітес — Дамс, Боскальї, Фламінго, Карсдорп — Тільман, Мауро Жуніор, Тіл — Ланг, де Йонг (к), Бакайоко. Головний тренер — Петер Бош.
Запасні: Пау Лопес (в), Лукас Гарсія (в), Хуанпе, Ромеу, Енрік Гарсія, Стуані, Кім, Хастін.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Блінд, Крейчі, Давід Лопес, Арнау (к) — ван де Бек, Еррера, Клуа Оя — Гуттьєрес, Хіль — Міовський. Головний тренер — Мічел.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го раунду Ліги чемпіонів між ПСВ та Жироною.
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Анонс матчу ПСВ - Жирона 05.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою ПСВ (Эйндховен) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Филипс.

Дата проведення матчу: 05.11.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Петер Бос и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ПСВ - Жирона можна подивитися 05.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу ПСВ - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ПСВ (Эйндховен)
Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913
Країна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Минулий матч команди ПСВ був зіграний проти Аякс - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився перемогою команди Аякс.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий матч команди Жирона був зіграний проти "Леганес" - 02.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 24-26 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу ПСВ - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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