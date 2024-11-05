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Баварія - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 листопада 2024, 22:15 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
0 - 0
Оновити
40'
Бенфіка
Лиссабон
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Хід матчу
26' Kabore, Issa
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
32%
Нічия
32%
Бенфіка
36%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Bayern Munich have won 5 times, there have been 2 draws while SL Benfica have won 0 times. The goal difference is 19-5 in favour of Bayern Munich.
  • Did you know that Bayern Munich scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Bayern Munich haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • SL Benfica have a winning streak of 4 matches away from home.
  • SL Benfica have lost none of their last 5 away matches.
  • SL Benfica haven't won any of their last 4 games against Bayern Munich.
  • When playing at home, Bayern Munich have not lost to SL Benfica in their last 3 encounters.
  • Harry Kane is Bayern Munich's top scorer with 5 goals. Kerem Akturkoglu has scored 3 times for SL Benfica.
  • SL Benfica have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 51% of their matches, SL Benfica in 46% of their matches.
  • Bayern Munich wins 51% of halftimes, SL Benfica wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 3 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When SL Benfica leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When SL Benfica is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In UEFA Champions League, SL Benfica has better performance than Bayern Munich.
  • SL Benfica's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 games against SL Benfica (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 4, SL Benfica won 0, 1 draws.
  • Bayern Munich scores 3.6 goals in a match against SL Benfica and SL Benfica scores 1 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and SL Benfica is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and SL Benfica is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Bayern Munich scores 2.64 goals when playing at home and SL Benfica scores 1.42 goals when playing away (on average).
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches.
  • Bayern Munich have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • SL Benfica have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Баварія
5
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Баварія 5 - 2 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Бенфіка 0 - 4 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
27.11.2018 - 22:00 Баварія 5 - 1 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019
19.09.2018 - 22:00 Бенфіка 0 - 2 Завершено Баварія
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
02.11.2024 - 16:30 Баварія 3 - 0 Завершено Уніон В
Кубок Німеччини 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Майнц 0 - 4 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
27.10.2024 - 16:30 Бохум 0 - 5 Завершено Баварія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершено Баварія П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Баварія 4 - 0 Завершено Штутгарт В
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Останні матчі - Бенфіка
Кубок португальської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 22:15 Бенфіка 3 - 0 Завершено Santa Clara В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
27.10.2024 - 20:00 Бенфіка 5 - 0 Завершено Rio Ave В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Бенфіка 1 - 3 Завершено Феєноорд П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Бенфіка 4 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
28.09.2024 - 22:30 Бенфіка 5 - 1 Завершено Жил Вісенте В
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Головні події
26'
Kabore, Issa
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
32%
Нічия
32%
Бенфіка
36%
Склади команд
1
Мануель Нойєр
19
Davies, Alphonso
2
Upamecano, Dayot
3
Min-jae, Kim
6
Kimmich, Joshua
27
Конрад Лаймер
16
Palhinha, Joao
17
Olise, Michael
42
Musiala, Jamal
7
Gnabry, Serge
9
Kane, Harry
1
Trubin, Anatoliy
44
Araujo, Tomas
30
Ніколас Отаменді
4
Silva, Antonio
3
Fernandez, Alvaro
10
Kokcu, Orkun
7
Amdouni, Zeki
8
Aursnes, Fredrik
85
Sanches, Renato
28
Kabore, Issa
17
Akturkoglu, Kerem
Стартовий склад
  • 9
    Kane, Harry
  • 17
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 7
    Gnabry, Serge
    Півзахисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 16
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 3
    Min-jae, Kim
    Захисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
  • 85
    Sanches, Renato
    Півзахисник
  • 28
    Kabore, Issa
    Захисник
    26
  • 17
    Akturkoglu, Kerem
    Півзахисник
  • 10
    Kokcu, Orkun
    Півзахисник
  • 7
    Amdouni, Zeki
    Форвард
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 44
    Araujo, Tomas
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 4
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 3
    Fernandez, Alvaro
    Захисник
  • 1
    Trubin, Anatoliy
Запасні гравці
Тренери
  • Компани, Венсан
  • Лаже, Бруну
Статистика матчу
6
Штрафні
2
2
Фоли
4
5
Кутові
70%
Володіння м'ячем
30%
Офсайди
2
ЖК
1
1
Удари в отвір
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
Сейви
1
Трансляція
33'
І одразу ще один сейв від українця після удару англійця, цього разу з меж карного. Поки залишає шанси Трубіну бомбардир Баварії.
32'
Трубін зафіксував мʼяч у руках після дальнього пострілу Кейна просто по центру воріт.
30'
Удар Лаймера з-за меж штрафного майданчика виявився неточним, Трубін спокійно провів мʼяч повз ворота.
29'
Тиск серйозний на ворота Бенфіки, але вони пока дуже гідно захищаються. Зовсім не такі безпорадні, як у попередньому матчі з Феєноордом.
26'
Жовта картка
Каборе у підкаті зрізав Девіса. Необґрунтована грубість.
23'
Трубін пошкодив ногу, лікарі вже зʼявилися на полі. Начебто все нормально, Анатолій готовий продовжити гру.
20'
Араужу чудово відіграв у відборі, не давши Мусіалі прорватися на небезпечну позицію.
16'
Офсайд
Амдуні потрапив в офсайд в районі центрального кола, цим атакувальні спроби «орлів» поки обмежуються.
14'
Серію небезпечних кутових Баварія виконала, португальці відбилися.
12'
Араужу головою вибив мʼяч на кутовий після подачі Кімміха зі штрафного.
4'
Гнабрі небезпечно прострілював до штрафного, Олісе вже вривався на дальню стійку, але Трубін не дав йому дістатися до мʼяча.
3'
Баварія очікувано діє першим номером з перших хвилин. За формацією Бенфіки ще до матчу стало зрозуміло, що вони розраховують відзахищатися сьогодні.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий свисток прозвучить на 15 хвилин пізніше у звʼязку з тим, що вболівальники не можуть вчасно потрапити на стадіон.
Інфо
Арбітр — Давіде Масса (Італія).
Інфо
Стартовий склад Баварії: Ноєр (к) — Девіс, Кім, Упамекано, Кімміх — Пальїнья, Лаймер — Гнабрі, Мусіала, Олісе — Кейн. Головний тренер — Венсан Компані.
Інфо
Стартовий склад Бенфіки: Трубін — Каррерас, Сілва, Отаменді (к), Араужу, Каборе — Актюркоглу, Кокчу, Санчеш, Аурснес — Амдуні. Головний тренер — Бруну Лаже.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 4-го туру Ліги чемпіонів Баварія – Бенфіка.
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Анонс матчу "Баварія" - Бенфіка 06.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 06.11.2024
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 02.11.2021 закінчилось з такими результатами: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Компани, Венсан и Лаже, Бруну розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - Бенфіка можна подивитися 06.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Попередній поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти Уніон - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Минулий поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти - 30.10.2024, у рамках турніру Кубок португальської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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