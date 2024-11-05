Баварія - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.
Дата проведення матчу: 06.11.2024
Час початку матчу: 22:15
Історія протистоянь між клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою Бенфіка (Лиссабон):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 02.11.2021 закінчилось з такими результатами: 5:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Компани, Венсан и Лаже, Бруну розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель
Попередній поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти Уніон - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".
Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Минулий поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти - 30.10.2024, у рамках турніру Кубок португальської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.
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