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Інтер - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 листопада 2024, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
Оновити
перерыв
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
15' Magalhaes, Gabriel 15' Martinez, Lautaro 45' Хакан Чалханоглу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
32%
Нічия
36%
Арсенал
32%
Цікаві факти
  • Inter Milano haven't lost in their last 8 games.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 53% of their matches, Arsenal FC in 56% of their matches.
  • Inter Milano wins 53% of halftimes, Arsenal FC wins 56%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Inter Milano has better performance than Arsenal FC.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 3 games against Inter Milano (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Inter Milano won 1, Arsenal FC won 2, 0 draws.
  • Inter Milano scores 1.67 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.33 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and Arsenal FC is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and Arsenal FC is 1.67.
  • Inter Milano scores 2.15 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
03.11.2024 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Венеція В
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.10.2024 - 19:30 Емполі 0 - 3 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.10.2024 - 19:00 Інтер 4 - 4 Завершено Ювентус Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Янг Бойз 0 - 1 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.10.2024 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершено Інтер В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Престон Норт Енд 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 18:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Арсенал П
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Головні події
ГООЛ! Хакан Чалханоглу
45'
15'
Magalhaes, Gabriel
Martinez, Lautaro
15'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
32%
Нічия
36%
Арсенал
32%
Склади команд
1
Sommer, Yann
31
Bisseck, Yann
6
De Vrij, Stefan
28
Бенжамен Павар
36
Маттео Дарміан
7
Пьотр Зеліньский
20
Хакан Чалханоглу
16
Frattesi, Davide
2
Dumfries, Denzel
10
Martinez, Lautaro
99
Taremi, Mehdi
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
12
Timber, Jurrien
29
Havertz, Kai
5
Partey, Thomas
23
Мікель Меріно
7
Saka, Bukayo
19
Trossard, Leandro
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
    15
  • 99
    Taremi, Mehdi
    Форвард
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 7
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
    45
  • 16
    Frattesi, Davide
    Півзахисник
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 31
    Bisseck, Yann
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
    15
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
10
Штрафні
3
3
Фоли
9
3
Удари повз
1
53%
Володіння м'ячем
47%
Офсайди
1
1
ЖК
1
Блоковано ударів
1
Кутові
7
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Арсенал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Доволі спокійний та обережний матч від обох команд. Каноніри намагалися позиційно побудувати свої атаки, в той час як господарі розраховували на закидання та швидкі контратаки. Проте рахунок на табло змінила випадкова помилка Меріно і після першої половини Нерадзуррі попереду. Чекаємо на поновлення поєдинку і сподіваємося на ще більш цікаву гру
45+5'
Свисток
Іштван Ковач дає свисток про завершення першого тайму
45+3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Чалханоглу реалізовує пенальті! Хакан пробив трішки лівіше центра воріт, а Рая стрибнув у геть протилежний! Рахунок стає 1:0 на користь Інтеру
45+3'
Інфо
Призначення пенальті підтверджено
45+3'
Інфо
Все ж Іштван Ковач взяв паузу задля перегляду відеоповтору асистентами
45+1'
Небезпечний момент
Буде пенальті у ворота Арсеналу! Після навісу зі стандарту у боротьбі Таремі та Меріно м'яч влучив у руку іспанця і арбітр дав свисток та вказав на відмітку
45+1'
Жовта картка
Саліба зірвав атаку суперника поваливши Дарміана на газон, арбітр дав свисток, але Мартінес вимагав для Вільяма жовтої картки. Зайвими розмовами капітан Інтеру змусив рефері вперше в матчі дістати з кишені жовту картку
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано дві хвилини
45'
Кутовий
Цього разу після навісу і боротьби Мартінеллі підібрав м'яч на протилежному фланзі, але йому доводиться повертатися назад задля пошуку варіанту розвитку атаки
44'
Кутовий
Другий корнер вийшов схожим і знову Павар вибив м'яч за межі поля після навісу
44'
Кутовий
І знову кутовий від англійців і знову навіс у воротарський майданчик, де Павар виграв верхову боротьбу і перевів м'яч за межі поля
41'
Небезпечний момент
Атака Нерадзуррі закінчилася боротьбою в штрафному та закиданням від Фраттезі з правого флангу на Таремі, той виграв боротьбу та пробив головою, але м'яч полетів вище воріт
40'
Інфо
Щойно гравці Арсеналу виконали четвертий кутовий у матчі, в той же час на рахунку господарів поки жодного корнеру
39'
Кутовий
Кутовий виконали гості і після навісу на ближню стійку і невеличкої боротьби суперники вибили м'яч
38'
Мартінеллі виконав закидання з лівого флангу і Де Врей перехопив передачу та вибив м'яч
34'
Арсенал доволі обережно грає на початку розвитку атак і здебільшого переходить центральну лінію за допомогою коротких передач
32'
Ініціатива залишається в англійців, але поки вони віддалилися від воріт суперника
29'
Кутовий
Черговий кутовий в Канонірів і знову навіс на лінію воріт після якого Зоммер вибив м'яч
28'
Небезпечний момент
Мартінеллі виконав чергове закидання з лівого флангу і Меріно виграв верхову боротьбу, випередив Зоммера та пробив головою, але відправив м'яч вище воріт
26'
Мартінеллі виконав закидання з лівого флангу на Троссарда, але Бісек перехопив передачу і вибив м'яч
24'
Дуже непогану передачу віддав Таремі на Бісека, але той втратив м'яч на підступах до карного майданчику
22'
Гра повернулася у центр поля
19'
Кутовий
Кутовий виконали гості і після навісу майже на лінію воріт Зоммер вибив м'яч кулаками, а після підбирання Мартінеллі він пробив з-за меж штрафного, проте влучив у суперника
18'
Лондонці заволоділи ініціативою і поки намагаються наблизитися до воріт Зоммера
16'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили англійці і після навісу та відкидання Гаверца суперники вибили м'яч
13'
Доволі спокійно і непоспішно команди розпочали матч
11'
Офсайд
Спроба атаки Канонірів закінчилася положенням поза грою в Гаверца
8'
Останні хвилини гра відбувається на половині поля Арсеналу
6'
Нерадзуррі більш активно розпочали матч, а гості поки здебільшого захищаються
3'
Небезпечний момент
Чалханоглу пробив з-за меж штрафного і м'яч пролетівши поруч зі стійкою вийшов за межі поля
2'
Небезпечний момент
Зелінський виконав закидання з лівого флангу і м'яч отримав Дюмфріс на лінії штрафного і пробив з-під суперника і влучив у поперечину, після чого м'яч повернувся у бік поля
1'
Свисток
Іштван Ковач дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Румунії: Іштван Ковач
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Робінсон, Батлер-Оєдеджі, Габріел Жезус, Едегор, Жоржинью, Зінченко, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Нванері, Нету, Сетфорд, Стерлінг
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Тімбер, Габріел, Саліба, Вайт - Меріно, Партей, Гавер - Мартінеллі, Троссард, Сака
Головний тренер Інтеру: Сімоне Індзагі
На лаві запасних: Арнаутович, Асллані, Ачербі, Б'юкенен, Барелла, Бастоні, Ді Дженнаро, Дімарко, Мартінес, Мхітарян, Тюрам
Інфо
Стартовий склад Інтеру (3-5-2): Зоммер - Бісек, Де Врей, Павар - Дарміан, Залінський, Чалханоглу, Фраттезі, Дюмфріс - Таремі, Мартінес
Команди займають сусідні сходинку в турнірній таблиці, адже два матчі виграли та один зіграли внічию, а також поки не пропускали у поточному сезоні Ліги чемпіонів. Інтер з п'ятьма забитими голами розташовується на восьмому місці, а Арсенал з трьома голами на сходинку нижче
Матч пройде у Мілані на Стадіо Джузеппе Меацца, більш відомому як Сан-Сіро, та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу четвертого раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Інтер прийме у гостях Арсенал
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Анонс матчу "Інтер" - Арсенал 06.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Інтер" (Милан) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 06.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Арсенал можна подивитися 06.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Попередній матч команди "Інтер" був зіграний проти "Венеція" - 03.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Ньюкасл" - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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