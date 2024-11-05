Інтер - Арсенал онлайн трансляція матчу

Доволі спокійний та обережний матч від обох команд. Каноніри намагалися позиційно побудувати свої атаки, в той час як господарі розраховували на закидання та швидкі контратаки. Проте рахунок на табло змінила випадкова помилка Меріно і після першої половини Нерадзуррі попереду. Чекаємо на поновлення поєдинку і сподіваємося на ще більш цікаву гру