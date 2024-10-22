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Црвена Звезда - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 листопада 2024, 22:00 - Stadium Rajko Mitic . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Эспен А. Эскас
Рейтинг матчу:
Црвена Звезда
Белград
1 - 2
Оновити
перерыв
Барселона
Барселона
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Хід матчу
13' Martinez, Inigo 27' Silas 43' Роберт Левандовскі
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Црвена Звезда
28%
Нічия
38%
Барселона
34%
Цікаві факти
  • FK Crvena Zvezda Belgrade have a losing streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that FC Barcelona scores 40% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona have a winning streak of 6 matches.
  • FK Crvena Zvezda Belgrade have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • FK Crvena Zvezda Belgrade wins 1st half in 57% of their matches, FC Barcelona in 47% of their matches.
  • FK Crvena Zvezda Belgrade wins 57% of halftimes, FC Barcelona wins 47%.
  • When FK Crvena Zvezda Belgrade leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When FK Crvena Zvezda Belgrade is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Barcelona has better performance than FK Crvena Zvezda Belgrade.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than FK Crvena Zvezda Belgrade's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FK Crvena Zvezda Belgrade scores 2.58 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.24 goals when playing away (on average).
  • FK Crvena Zvezda Belgrade have a winning streak of 3 matches.
  • FK Crvena Zvezda Belgrade have won 3 home matches in a row.
Останні матчі - Црвена Звезда
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 19:45 Монако 5 - 1 Завершено Црвена Звезда П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Інтер 4 - 0 Завершено Црвена Звезда П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 19:45 Црвена Звезда 1 - 2 Завершено Бенфіка П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
28.08.2024 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 0 Завершено Буде-Глімт В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
20.08.2024 - 22:00 Буде-Глімт 2 - 1 Завершено Црвена Звезда П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.11.2024 - 17:15 Барселона 3 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершено Баварія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.10.2024 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
06.10.2024 - 17:15 Алавес 0 - 3 Завершено Барселона В
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Головні події
43'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
ГООЛ! Silas
27'
13'
Martinez, Inigo ГООЛ!
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Црвена Звезда
28%
Нічия
38%
Барселона
34%
Склади команд
1
Ilic, Marko
23
Мілан Родіч
24
Djiga, Nasser
5
Spajic, Uros
66
Young-woo, Seol
6
Krunic, Rade
21
Elsnik, Timi
8
Guelor, Kanga
55
Maksimovic, Andrija
15
Silas
9
Ndiaye, Cherif
13
Pena, Inaki
23
Kounde, Jules
2
Cubarsi, Pau
5
Martinez, Inigo
35
Martin, Gerard
21
De Jong, Frenkie
17
Casado, Marc
19
Yamal, Lamine
8
Pedri
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
Стартовий склад
  • 9
    Ndiaye, Cherif
    Форвард
  • 55
    Maksimovic, Andrija
    Півзахисник
  • 15
    Silas
    Форвард
    27
  • 6
    Krunic, Rade
    Півзахисник
  • 21
    Elsnik, Timi
    Півзахисник
  • 8
    Guelor, Kanga
    Півзахисник
  • 23
    Мілан Родіч
    Захисник
  • 24
    Djiga, Nasser
    Захисник
  • 5
    Spajic, Uros
  • 66
    Young-woo, Seol
    Захисник
  • 1
    Ilic, Marko
    Воротар
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    43
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
    13
  • 35
    Martin, Gerard
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Владан Миложевич
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
25%
Володіння м'ячем
75%
1
Блоковано ударів
3
6
Штрафні
5
1
Кутові
4
4
Офсайди
1
1
Удари в отвір
4
2
Сейви
1
Фоли
5
Удари повз
4
LIVE
Трансляція матчу Црвена Звезда - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
У першій половині гри Барселона домінувала, але її піймали на контратаці під час високої лінії оборони, що прогнозовано. Проте у відповідь команда Фліка забила двічі, тож схема працює.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, дві хвилини.
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ямал із правого флангу штрафного покотив у центр на Педрі, той відкинув під удар Рафіньї, той поцілив у праву стійку, після чого Левандовські добив у порожні.
39'
Небезпечний момент
Ямал запустив дальній удар із правого флангу під поперечину, але Ілич кулаками відбив.
37'
Ямал не пройшов повз Родича на шляху до правого флангу штрафного.
35'
Небезпечний момент
Ямал скинув передачу Іньїго від центру поля на Левандовські, але той не поладнав із м'ячем у ногах у штрафному.
34'
Офсайд
Ндіає отримав передачу в офсайд через правий фланг, після чого зайшов до штрафного й пробив над воротами.
31'
Звезда почала системно смикати суперників на контратаках.
29'
Навіс Ямала з правого флангу не пустили в штрафному на Рафінью.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сілас отримав передачу з правого флангу від Крунича за спинами захисників, після чого переграв Пенью в штрафному.
26'
Ндіає впав перед штрафним у боротьбі проти Мартінеса, але фол не дали.
24'
Небезпечний момент
Ямал зіграв із правого флангу контратаки до межі штрафного на Рафінью, але той одразу пробив над воротами.
21'
Крутять повтори гола, допоки на полі нічого не відбувається.
19'
Небезпечний момент
Штанга! Подача кутового з правого флангу від Рафіньї прилетіла прямо в ближню стійку.
17'
Тримається м'яч у Барселони й надалі в атаці. Серби просідають.
15'
Простріл від Кунде з правого флангу штрафного перехопив Ілич у воротарському.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу штрафного з лівого флангу від Рафіньї на дальній головою завершив Мартінес.
12'
Педрі збили на лівому фланзі атаки відмашкою.
10'
Пас у дотик від Касадо до лівого флангу штрафного дістався суперникам.
8'
Небезпечний момент
Подачу з правого флангу на Левандовські не пустили, після чого Ямал добивав, але Ілич забрав.
6'
Розірваний темп у гри на початку, але Барселона поступово забирає своє.
4'
Офсайд
Офсайд! Опинився в офсайді за спинами захисників під час закидання з лівого флангу Елшнік, після чого переграв воротаря в штрафному.
3'
Гості трохи відійшли до захисту й витягують суперників.
1'
Барселона одразу взяла м'яч під власний контроль.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Барселона до цього поступилась Монако (1:2), а також обіграла Янг Бойз (5:0) та Баварію (4:1).
Інфо
Црвена Звезда до цього поступилась Бенфіці (1:2), Інтеру (0:4) та Монако (1:5).
Запасні: Щесни, Астралага, Бальде, Гаві, Фаті, Торре, Фермін, Віктор, Ольмо, Форт, Домінгес.
Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін — де Йонг, Касадо — Ямал, Педрі, Рафінья — Левандовські.
Запасні: Драшкич, Гутеша, Катай, Далсіу, Лекович, Мільсон, Л. Ілич, Дркушич, пруцев.
Црвена Звезда: М. Ілич — Соль Йон Ву, Джига, Спаїч, Родич — Канга, Елшник, Крунич — Сілас, Максимович — Ндіає.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Еспен Ескес (Норвегія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Црвена Звезда (Белград, Сербія) зіграють белградська Црвена Звезда та каталонська Барселона.
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Анонс матчу Црвена Звезда - "Барселона" 06.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Црвена Звезда (Белград) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Rajko Mitic.

Дата проведення матчу: 06.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Владан Миложевич и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Црвена Звезда - "Барселона" можна подивитися 06.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Црвена Звезда - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Црвена Звезда (Белград)
Країна: Сербия

Попередній матч команди Црвена Звезда був зіграний проти Монако - 22.10.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Еспаньол - 03.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Црвена Звезда - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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