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Шахтар - Янг Бойз онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 листопада 2024, 19:45 - Фельтинс-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Grinfeeld, Orel
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Янг Бойз
Берн
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Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
48%
Нічия
29%
Янг Бойз
23%
Цікаві факти
  • Young Boys Bern have previously won 4 of 5 matches against FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 5 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 3 times, there have been 0 draws while Young Boys Bern have won 2 times. The goal difference is 12-8 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Young Boys Bern have a losing streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Young Boys Bern have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 46% of their matches, Young Boys Bern in 31% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 46% of halftimes, Young Boys Bern wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Young Boys Bern.
  • On their last meeting Young Boys Bern won by 4 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Young Boys Bern leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Young Boys Bern is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Young Boys Bern has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Young Boys Bern's.
  • Young Boys Bern has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 3, Young Boys Bern won 2, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.4 goals in a match against Young Boys Bern and Young Boys Bern scores 1.6 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Young Boys Bern is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Young Boys Bern is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.13 goals when playing at home and Young Boys Bern scores 1.48 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Янг Бойз
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
03.08.2016 - 21:15 Янг Бойз 2 - 0 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
26.07.2016 - 21:45 Шахтар 2 - 0 Завершено Янг Бойз
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Янг Бойз
Чемпіонат Швейцарії 2024/2025
02.11.2024 - 19:00 Цюрих 0 - 0 Завершено Янг Бойз Н
Чемпіонат Швейцарії 2024/2025
30.10.2024 - 21:30 Янг Бойз 3 - 2 Завершено Базель В
Чемпіонат Швейцарії 2024/2025
27.10.2024 - 17:30 Лугано 2 - 0 Завершено Янг Бойз П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Янг Бойз 0 - 1 Завершено Інтер П
Чемпіонат Швейцарії 2024/2025
19.10.2024 - 19:00 Янг Бойз 2 - 1 Завершено Luzern В
Показати більше
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
48%
Нічия
29%
Янг Бойз
23%
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Янг Бойз
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: фон Балльмоос, Марціно, Лакоми, Іттен, Еліа, Віржиніус, Єтцер, Дема, Сміт, Монтейру.
Янг Бойз: Келлер — Атекаме, Лаупер, Беніто, Блум — Маль, Угрінич, Ніассе, Коллі — Імері, Ганвула.
Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Степаненко, Сікан, Азарові, Вінісіус, Грам, Назарина, Марлон, Педріньйо да Сілва, Невертон.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Егіналду, Кевін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Янг Бойз до цього програв Астон Віллі (0:3), Барселоні (0:5) та Інтеру (0:1).
Інфо
Шахтар до цього зіграв унічию проти Болоньї (0:0) та програв Аталанті (0:3) і Арсеналу (0:1).
Орель Грінфельд (Ізраїль) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Фельтінс-Арена (Гельзенкірхен, Німеччина) зіграють донецький Шахтар та швейцарський Янг Бойз.
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Анонс матчу Шахтар - Янг Бойз 06.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Янг Бойз (Берн) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Фельтинс-Арена.

Дата проведення матчу: 06.11.2024
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Янг Бойз (Берн):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Янг Бойз, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Янг Бойз та Шахтар у попередньому футбольному матчі 03.08.2016 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Янг Бойз (Берн)
Країна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер

Минулий поєдинок команди Янг Бойз був зіграний проти Цюрих - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Швейцарії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Янг Бойз онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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