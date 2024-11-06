Шахтар - Янг Бойз онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Янг Бойз 06.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Янг Бойз (Берн) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Фельтинс-Арена.

Дата проведення матчу: 06.11.2024

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Янг Бойз (Берн):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Янг Бойз, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Янг Бойз та Шахтар у попередньому футбольному матчі 03.08.2016 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Янг Бойз (Берн)

Країна: Швейцария

Тренер: Адольф Гюттер



Минулий поєдинок команди Янг Бойз був зіграний проти Цюрих - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Швейцарії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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