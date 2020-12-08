  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Ференцварош Дивитися онлайн
У тренді

Динамо - Ференцварош онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 07 листопада 2024, 22:00 - Фолькспаркштадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Мохаммед Ал-Хаким
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Ференцварош
Будапешт
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
68%
Нічия
14%
Ференцварош
19%
Цікаві факти
  • FC Dynamo Kyiv have a losing streak of 3 matches in UEFA Europa League.
  • Ferencvarosi Budapest haven't lost in their last 5 games.
  • FC Dynamo Kyiv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Ferencvarosi Budapest have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 48% of their matches, Ferencvarosi Budapest in 43% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 48% of halftimes, Ferencvarosi Budapest wins 43%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Ferencvarosi Budapest leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Ferencvarosi Budapest is down 1-0 away, they win 42% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Ferencvarosi Budapest has better performance than FC Dynamo Kyiv.
  • In the last 3 meetings FC Dynamo Kyiv won 1, Ferencvarosi Budapest won 1, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.67 goals in a match against Ferencvarosi Budapest and Ferencvarosi Budapest scores 1.67 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and Ferencvarosi Budapest is 3.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and Ferencvarosi Budapest is 1.33.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2 goals when playing at home and Ferencvarosi Budapest scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Ferencvarosi Budapest's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
Особисті зустрічі
Динамо
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Ференцварош
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
08.12.2020 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершено Ференцварош
Ліга чемпіонів УЄФА 2021
28.10.2020 - 22:00 Ференцварош 2 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 18:00 Інгулець 5 - 2 Завершено Динамо П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Рома 1 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 5 Завершено Динамо В
Показати більше
Останні матчі - Ференцварош
Чемпіонат Угорщини 2024/2025
03.11.2024 - 15:45 Ференцварош 2 - 2 Завершено Дебрецен Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Ференцварош 1 - 0 Завершено Ніцца В
Чемпіонат Угорщини 2024/2025
20.10.2024 - 18:45 Ференцварош 2 - 0 Завершено Фегервар В
Чемпіонат Угорщини 2024/2025
06.10.2024 - 19:00 Пакш 3 - 1 Завершено Ференцварош П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 19:45 Ференцварош 1 - 2 Завершено Тоттенхем П
Показати більше
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
68%
Нічия
14%
Ференцварош
19%
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Ференцварош
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Ференцварош до цього програв Андерлехту (1:2), Тоттенгему (1:2) та виграв у Ніцци (1:0).
Інфо
Динамо до цього програло Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2) та Ромі (0:1).
Запасні: А. Ворго, Ері, Бен-Ромдан, Сальданья, Чівич, Ботко, Солої, Грубер, Каян, Тот, Майга, Місіджан.
Ференцварош: Дібуш — Макрецькіс, Сіссе, Гартенманн, Рамірес — Ромменс, Абу Фанні — Каді, Захаріассен, Траоре — Б. Ворго.
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Дячук, Попов, Ярмоленко, Рубчинський, Малиш, Герреро, Брагару.
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Бражко, Шапаренко — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Мохаммед Аль Гакім (Швеція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина) зіграють Динамо Київ та угорський Ференцварош.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:30 - Сьогодні Вікінгур Вікінгур 2 Борац Борац 0 Завершено 22:15 - Вчора Баварія Баварія 1 Бенфіка Бенфіка 0 Завершено 22:00 - Вчора Престон Норт Енд Престон Норт Енд 0 Сандерленд Сандерленд 0 Завершено 22:00 - Вчора Лутон Таун Лутон Таун 1 Кардіфф Сіті Кардіфф Сіті 0 Завершено 22:00 - Вчора Црвена Звезда Црвена Звезда 2 Барселона Барселона 5

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Динамо - Ференцварош 07.11.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Ференцварош (Будапешт) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 07.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою Ференцварош (Будапешт):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Ференцварош залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Ференцварош у попередньому футбольному матчі 08.12.2020 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Ференцварош можна подивитися 07.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - Ференцварош, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Інгулець - 03.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Ференцварош (Будапешт)
Країна: Венгрия

Попередній поєдинок команди Ференцварош був зіграний проти Дебрецен - 03.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Угорщини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Ференцварош онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.