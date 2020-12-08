Динамо - Ференцварош онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Ференцварош 07.11.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Ференцварош (Будапешт) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 07.11.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою Ференцварош (Будапешт):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Ференцварош залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Ференцварош у попередньому футбольному матчі 08.12.2020 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Інгулець - 03.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Ференцварош (Будапешт)

Країна: Венгрия



Попередній поєдинок команди Ференцварош був зіграний проти Дебрецен - 03.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Угорщини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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