Манчестер Юнайтед - ПАОК онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою ПАОК (Салоники) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 07.11.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Руд ван Нистелрой и Разван Луческу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Челсі" - 03.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: ПАОК (Салоники)
Рік заснування ПАОК (Салоники): 1926
Країна: Греция
Попередній матч команди ПАОК був зіграний проти Вікторія - 24.10.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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