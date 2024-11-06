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Манчестер Юнайтед - ПАОК онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 07 листопада 2024, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Раду Петереску
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
перерыв
ПАОК
Салоники
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
36%
Нічия
32%
ПАОК
32%
Цікаві факти
  • PAOK Thessaloniki have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 36% of their matches, PAOK Thessaloniki in 46% of their matches.
  • Manchester United wins 36% of halftimes, PAOK Thessaloniki wins 46%.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When PAOK Thessaloniki leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When PAOK Thessaloniki is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Europa League, PAOK Thessaloniki has better performance than Manchester United.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • Manchester United scores 1.92 goals when playing at home and PAOK Thessaloniki scores 2.17 goals when playing away (on average).
  • PAOK Thessaloniki have lost none of their last 4 away matches.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 22:00 Фенербахче 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд В
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Останні матчі - ПАОК
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 ПАОК 2 - 2 Завершено Вікторія Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 ПАОК 0 - 1 Завершено ФКСБ П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Галатасарай 3 - 1 Завершено ПАОК П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
29.08.2024 - 22:00 Шемрок Роверс 0 - 2 Завершено ПАОК В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
22.08.2024 - 20:30 ПАОК 4 - 0 Завершено Шемрок Роверс В
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Новини команд
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
36%
Нічия
32%
ПАОК
32%
Склади команд
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
35
Джонні Еванс
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
3
Mazraoui, Noussair
25
Ugarte, Manuel
18
Карлос Каземiро
17
Garnacho, Alejandro
8
Fernandes, Bruno
16
Diallo, Amad
9
Hojlund, Rasmus
42
Kotarski, Dominik
19
Otto, Jonny
16
Kedziora, Tomasz
15
Colley, Omar
21
Baba, Rahman
27
Магомед Оздоєв
22
Schwab, Stefan
14
Zivkovic, Andrija
2
Мохамед Маді Камара
11
Тайсон
34
Tissoudali, Tarik
Стартовий склад
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 34
    Tissoudali, Tarik
    Форвард
  • 14
    Zivkovic, Andrija
    Півзахисник
  • 2
    Мохамед Маді Камара
    Півзахисник
  • 11
    Тайсон
    Форвард
  • 27
    Магомед Оздоєв
    Півзахисник
  • 22
    Schwab, Stefan
    Півзахисник
  • 19
    Otto, Jonny
  • 16
    Kedziora, Tomasz
    Захисник
  • 15
    Colley, Omar
  • 21
    Baba, Rahman
  • 42
    Kotarski, Dominik
Запасні гравці
Тренери
  • Руд ван Нистелрой
  • Разван Луческу
Статистика матчу
5
Штрафні
3
3
Фоли
5
2
Блоковано ударів
1
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Удари повз
1
1
Удари в отвір
2
5
Кутові
1
2
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - ПАОК
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
МЮ грав першим номером, ПАОК — другим, що не має дивувати. За моментами рівність (їх майже не було). Цю проблему треба буде вирішити ван Ністелрою в перерві.
45+2'
Свисток
Перерва.
39'
Камара прийняв мʼяч спиною до воріт, розвернувся та пробив злету. Онана врятував команду, парирувавши удар під поперечину.
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
31'
Баба чудово відзахищався, не давши Діалло замкнути в порожні ворота простріл на дальню стійку.
29'
Друга спроба Живковича забити з межі штрафного майданчика була небезпечніше попередньої. Онана довелося витягувати мʼяч із дальнього кута.
27'
Фернандеш дав на хід Каземіро, який відкривався в штрафному, але Хонні відтіснив бразильця від мʼяча.
25'
Діалло пройшов уздовж лицьової та стріляв на набігаючого Фернандеша, надто сильною виявилася ця передача.
14'
Гарначо на дальній стійці головою замкнув подачу Фернандеша. Хонні відіграв до самого кінця та не дав мʼячу дійти до воротаря.
13'
Живкович змусив Далота помилитися та заволодівши мʼячем одразу ж пробив. Хотів закрутити в дальню девʼятку, не вийшло.
10'
МЮ контролює мʼяч, проводить одну позиційну атаку за іншою.
1'
Свисток
Матч розпочався.
5'
Мʼяч після удару Камара неочікувано зрикошетив. Пощастило господарям, що не в площину воріт.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Еванс, Ліндельоф, Мазраві — Угарте, Каземіро — Гарначо, Фернандеш (к), Діалло — Гейлунд. ВО головного тренера — Руд ван Ністелрой.
Інфо
Стартовий склад ПАОКу: Котарскі — Баба, Коллі, Кенджора, Хонні — Шваб (к), Оздоєв — Тайсон, Камара, Живкович — Тіссудалі. Головний тренер — Разван Луческу.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 4-го туру Ліги Європи Манчестер Юнайтед – ПАОК.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - ПАОК 07.11.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою ПАОК (Салоники) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 07.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Руд ван Нистелрой и Разван Луческу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - ПАОК можна подивитися 07.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - ПАОК, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Челсі" - 03.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ПАОК (Салоники)
Рік заснування ПАОК (Салоники): 1926
Країна: Греция

Попередній матч команди ПАОК був зіграний проти Вікторія - 24.10.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - ПАОК онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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