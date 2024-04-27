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Верес - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 10 листопада 2024, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
Рух
Львов
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Верес
33%
Нічия
24%
Рух
42%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Veres Rivne have won 0 times, there have been 3 draws while FC Rukh Lviv have won 4 times. The goal difference is 15-8 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Last season FC Rukh Lviv won both games against Veres Rivne (3-1 at home and 5-2 away).
  • Did you know that Veres Rivne scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 50% of their goals between the minutes 46-60?
  • Veres Rivne haven't lost in their last 7 games.
  • Veres Rivne haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 1-4-3.
  • Marko Mrvaljevic is Veres Rivne's top scorer with 3 goals. Igor Krasnopir has scored 5 times for FC Rukh Lviv.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Veres Rivne have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 34% of their matches, FC Rukh Lviv in 27% of their matches.
  • Veres Rivne wins 34% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 2 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Rukh Lviv.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 0, FC Rukh Lviv won 2, 3 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • Veres Rivne scores 1.2 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 2.2 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Rukh Lviv is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Rukh Lviv is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Veres Rivne scores 1.38 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Veres Rivne were number 15 in the table with 7 points. Now they are number 10 with 12 points.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Vladislav Sharay has more yellow cards (4) than any other player at Veres Rivne. Roman Didyk has collected 4 for FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv haven't won any of their last 5 away matches.
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
9
Ігор
6
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершено Рух
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес Н
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 15:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Рух Н
Кубок України 2024/2025
29.10.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.10.2024 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух Н
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Верес
33%
Нічия
24%
Рух
42%
Трансляція
Інфо
Запасні Руха: Герета, Товарницький, Михальчук, Притула, Плюман, Краснопір, Клайвер, Руніч
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Слюбик, Холод, Роман, Сич, Підгурський, Пастух, Федір, Квасниця, Карабін, Климчук
Інфо
Запасні Вереса: Ющишин, Когут, Мельник, Чечер, Данніков, Кучеров, Баран, Нонго, Мрвалевич, Годя, Петров
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Кльоц, Луан, Дахновський, Гайдучик, Степанюк
У Вереса 12-те місце в таблиці та 12 балів. Але при цьому рівняни не програють 6 матчів у чемпіонаті, чергуючи нічиї з перемогами
Рух перебуває на 8-му місці в таблиці, маючи в активі 15 очок. Але при цьому, в УПЛ команда не вигравала з 30 серпня
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судити гру буде Олександр Омельченко
Добрий день усім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 13-го туру УПЛ, в якому Верес прийме Рух
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Останні матчі
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Анонс матчу Верес - Рух 10.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Верес (Ровно) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 10.11.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Рух (Львов):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Верес у попередньому футбольному матчі 27.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Рух можна подивитися 10.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній матч команди Верес був зіграний проти Оболонь - 04.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий матч команди Рух був зіграний проти Кривбас - 04.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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