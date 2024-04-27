Верес - Рух онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Верес (Ровно) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 10.11.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Рух (Львов):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Верес у попередньому футбольному матчі 27.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Попередній матч команди Верес був зіграний проти Оболонь - 04.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Минулий матч команди Рух був зіграний проти Кривбас - 04.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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