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ЛНЗ - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 листопада 2024, 13:00 - Центральный стадион
Головний суддя: Kubryak, Dmitriy
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
0 - 0
Оновити
31'
Оболонь
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
41%
Нічия
33%
Оболонь
26%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 3-0 (LNZ Cherkasy at home) and 1-0 (FC Obolon Kyiv at home).
  • FC Obolon Kyiv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Obolon Kyiv have lost 4 matches in a row.
  • FC Obolon Kyiv have lost 5 away matches in a row.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • When playing away, FC Obolon Kyiv have not scored a goal so far this season.
  • FC Obolon Kyiv's away record this season: 0-0-5.
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 14 in the table with 9 points. Now they are number 6 with 15 points.
  • A year ago, FC Obolon Kyiv were number 10 in the table with 12 points. Now they are number 15 with 5 points.
  • LNZ Cherkasy have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Obolon Kyiv have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 14% of their matches, FC Obolon Kyiv in 11% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 14% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 11%.
  • The winner of their last meeting was FC Obolon Kyiv.
  • On their last meeting FC Obolon Kyiv won by 1 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Obolon Kyiv have lost just 1 of their last 4 games against LNZ Cherkasy (in all competitions).
  • In the last 4 meetings LNZ Cherkasy won 1, FC Obolon Kyiv won 2, 1 draws.
  • LNZ Cherkasy scores 0.75 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0.5 goals against LNZ Cherkasy (on average).
  • Average number of goals in meetings between LNZ Cherkasy and FC Obolon Kyiv is 1.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between LNZ Cherkasy and FC Obolon Kyiv is 0.75.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • LNZ Cherkasy scores 1.14 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.38 goals when playing away (on average).
  • FC Obolon Kyiv haven't won in their last 5 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 15:48 Оболонь 1 - 0 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено ЛНЗ
Перша ліга України 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Оболонь
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ В
Кубок України 24-26
30.10.2024 - 19:20 Вікторія 3 - 2 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 16:50 Кривбас 3 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 15:30 Шахтар 5 - 1 Завершено ЛНЗ П
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес Н
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 5 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Оболонь П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
41%
Нічия
33%
Оболонь
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 55
    Nonikashvili, Shota
    Півзахисник
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 20
    Mollo Bessala, Guy Merlin
    Форвард
  • 23
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 22
    Momoh, Francis
    Форвард
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 5
    Олександр Осман
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 7
    Bliznichenko, Viktor
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 10
    Олег Слободян
    Півзахисник
  • 25
    Віталій Груша
    Півзахисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Andres Carrasco
  • Shyschenko, Sergey
Трансляція
26'
ЛНЗ розіграв штрафний, але це не допомогло. Подачу Топалова на виході перехопив Федорівський.
24'
Оболонь відібрала мʼяч на половині поля, Груша поспішив завдати удару, незважаючи на велику відстань до воріт. Муравський заблокував цю спробу забити.
20'
Кілька хвилин активності від Оболоні ми побачили, після чого знову повернулася звична картина. ЛНЗ проводить затяжні позиційні атаки, не наближаючись особливо до чужих воріт.
16'
З-під поперечини дістав мʼяч Кучеренко після удару Черненка з-за меж штрафного майданчика.
9'
Момо зберіг мʼяч під тиском захисника та сильно прострілив до карного. Топалов прийшов замикати ближню, однак передача виявилася не найзручнішою.
6'
Мʼяч після дальнього удару Нонікашвілі пролетів у метрі-двох від лівої стійки.
4'
ЛНЗ тримає мʼяч під контролем на власній половині поля.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Дмитро Кубряк.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко — Пасіч, Муравський (к), Саліху, Путря — Нонікашвілі — Тілль, Яшарі — Топалов, Момо, Молло. Головний тренер — Андрес Карраско.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Федорівський — Осман, Дубко, Приймак, Карась — Вітенчук — Блізніченко, Слободян (к), Черненко, Груша — Суханов. Головний тренер — Сергій Шищенко.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 13-го туру УПЛ ЛНЗ – Оболонь.
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Анонс матчу ЛНЗ - Оболонь 09.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 09.11.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ЛНЗ (Черкассы) та командою Оболонь (Киев):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Оболонь, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 04.05.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Andres Carrasco и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Оболонь можна подивитися 09.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Зоря - 04.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Верес - 04.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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