ЛНЗ - Оболонь онлайн трансляція матчу

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Центральный стадион.
Дата проведення матчу: 09.11.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між ЛНЗ (Черкассы) та командою Оболонь (Киев):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Оболонь, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 04.05.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Andres Carrasco и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Зоря - 04.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Верес - 04.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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