Колос - Кривбас онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 09.11.2024
Час початку матчу: 19:20
Історія протистоянь між командами Колос (Ковалевка) та командою Кривбас (Кривой Рог):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Колос у попередньому футбольному матчі 16.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Минулий матч команди Колос був зіграний проти Ворскла - 03.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Рух - 04.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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