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Колос - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 листопада 2024, 19:20 - Колос
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
До початку
00 : 00 : 00
Кривбас
Кривой Рог
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Колос
30%
Нічия
26%
Кривбас
44%
Цікаві факти
  • Last season FC Kryvbas Kriviy Rih won both games against Kolos Kovalivka (1-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 4 games.
  • Kolos Kovalivka haven't won any of their last 3 games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 13% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 31% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 13% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 4 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Kolos Kovalivka won 1, FC Kryvbas Kriviy Rih won 3, 0 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 4 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 4 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Kolos Kovalivka scores 0.25 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.25 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.5.
  • Kolos Kovalivka scores 0.27 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 8 in the table with 16 points. Now they are number 12 with 12 points.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
1
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 18:05 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 15:30 Рух 0 - 0 Завершено Колос Н
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 15:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Рух Н
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Полісся 2 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 16:50 Кривбас 3 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 18:00 Зоря 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Кривбас П
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Колос
30%
Нічия
26%
Кривбас
44%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 33
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 11
    Bolivar, Jovanny
    Форвард
  • 19
    Silva Nascimento Santos, Diego
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 27
    Amoroso Dos Santos, Matteo Amaral
    Форвард
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 15
    Drambaev, Oleksandr
    Захисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 25
    Fonseca, Rafael
    Захисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Александр Постеев
  • Вернидуб, Юрий
Трансляція
Інфо
Новий час початку — 19:20.
Інфо
Відбій тривоги. 18:37.
Інфо
Повітряна тривога триває вже майже півтори години.
Інфо
Кривбас іде шостим із 5 перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками — 18 очок.
Інфо
Колос іде тринадцятим із 2 перемогами, 6 нічиїми та 4 поразками — 12 очок.
Запасні: Маханьков, Хома, Каплунов, Шевченко, Каменський, Дібанго, Ндомбазі, Твердохліб, По, Кожушко.
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана — Задерака, Ілич, Аморозо, Микитишин — Соса.
Запасні: Горох, Мисак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Алефіренко, Ільїн, Денисенко, Безбородько, Паулаускас.
Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Демченко — Третьяков, Оріховський, Дієго, Велетень — Болівар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Повітряна тривога. 16:49.
Віктор Копієвський (Кропивницький, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Колос (с. Ковалівка, Україна) зіграють ковалівський Колос та криворізький Кривбас.
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Анонс матчу Колос - Кривбас 09.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 09.11.2024
Час початку матчу: 19:20

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Колос (Ковалевка) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Колос у попередньому футбольному матчі 16.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Кривбас можна подивитися 09.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий матч команди Колос був зіграний проти Ворскла - 03.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Рух - 04.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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