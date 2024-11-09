Колос - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - Кривбас 09.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 09.11.2024

Час початку матчу: 19:20

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Колос (Ковалевка) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Колос у попередньому футбольному матчі 16.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Минулий матч команди Колос був зіграний проти Ворскла - 03.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Рух - 04.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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