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Динамо - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 10 листопада 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
11'
Полісся
Житомир
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Хід матчу
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
46%
Нічия
19%
Полісся
35%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 3-0 (FC Dynamo Kyiv at home) and 3-2 (FC Polissya Zhytomyr at home).
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 32% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 4-2-0.
  • Mykola Shaparenko has assisted the most goals for FC Dynamo Kyiv with 5. Oleksandr Nazarenko is FC Polissya Zhytomyr's biggest assister (4).
  • FC Dynamo Kyiv have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 47% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 25% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 47% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 3 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 1 of their last 3 games against FC Dynamo Kyiv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Dynamo Kyiv won 1, FC Polissya Zhytomyr won 2, 0 draws.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 1.67 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Polissya Zhytomyr is 3.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Polissya Zhytomyr is 1.67.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.93 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.36 goals when playing away (on average).
  • Vladyslav Vanat is FC Dynamo Kyiv's top scorer with 5 goals. Oleksandr Nazarenko has scored 7 times for FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
2
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полісся 3 - 2 Завершено Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
15.08.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2019/2020
28.06.2019 - 13:00 Динамо 1 - 2 Завершено Полісся
Останні матчі - Динамо
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершено Ференцварош П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 18:00 Інгулець 5 - 2 Завершено Динамо П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Рома 1 - 0 Завершено Динамо П
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Полісся П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Полісся 2 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 13:00 Полісся 2 - 1 Завершено Ворскла В
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
46%
Нічия
19%
Полісся
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 3
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 6
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 34
    Vialle
    Захисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 29
    Smoliakov, Artem
  • 8
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 30
    Lednev, Bogdan
    Півзахисник
  • 60
    Melnychenko, Maksym
    Півзахисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 9
    Hernandez, Luifer
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Ashur, Imad
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Полісся
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В ефірі
2+2
Трансляція
9'
Особливо нікуди не поспішають команди, швидкості не позамежні у нас...
7'
Перша осмислена атака Динамо - катали м'яч кияни, але до удару так і не довели
5'
Поки що все досить спокійно, Полісся навіть більше володіє м'ячем
2'
Перша атака Полісся - прохід флангом і навіс, який спокійно забрав Бущан
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Полісся: Кудрик, Венделл, Брістріч, Шастал, Таллес, Мустафаєв, Крушинський, Кушніренко, Тейлор, Майсурадзе, Уліганець, Матич
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець, Сарапій, Віале, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Ледньов, Мельниченко, Гуцуляк, Назаренко, Луїфер
Інфо
Запасні Динамо: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Волошин, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Михавко, Герреро, Біловар, Брагару
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан, Дячук, Попов, Дубінчак, Бражко, Кабаєв, Тимчик, Кабаєв, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат
Полісся розташувалося на 4-му місці в таблиці - 22 очки після 11 матчів
Динамо йде на 2-му місці в таблиці, відстаючи від Олександрії на 3 очки. У киян 29 очок після 11 матчів
Інфо
Матч розпочнеться о 18:00, судити гру буде Віталій Романов
Добрий вечір усім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі центральний матч 13-го туру УПЛ, в якому Динамо прийме Полісся
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Анонс матчу Динамо - Полісся 10.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 10.11.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Динамо (Киев) та командою Полісся (Житомир):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Полісся у попередньому футбольному матчі 21.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Полісся можна подивитися 10.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Ференцварош - 07.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ференцварош.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти ФК Олександрія - 03.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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