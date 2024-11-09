Динамо - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Полісся 10.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 10.11.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Динамо (Киев) та командою Полісся (Житомир):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Полісся у попередньому футбольному матчі 21.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Полісся можна подивитися 10.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Ференцварош - 07.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ференцварош.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти ФК Олександрія - 03.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.