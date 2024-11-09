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Шахтар - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 10 листопада 2024, 15:30 - Олимпийский
Головний суддя: Afanasev, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 1
Оновити
перерыв
Зоря
Луганск
Хід матчу
31' Irakli Azarov Вийшов: Pedrinho Azevedo 37' Yatsyk, Oleksandr 39' Micin, Petar
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
39%
Нічия
32%
Зоря
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 3-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk is 3-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 17 times, there have been 3 draws while FC Zorya Lugansk have won 1 times. The goal difference is 52-16 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 46 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 36 times, there have been 5 draws while FC Zorya Lugansk have won 5 times. The goal difference is 114-37 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Zorya Lugansk (2-1 at home and 3-1 away).
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Shakhtar Donetsk have won 5 home matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk haven't won any of their last 4 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Zorya Lugansk in their last 4 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Georgiy Sudakov is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 7 goals. Pylyp Budkivskyi has scored 3 times for FC Zorya Lugansk.
  • Mykola Matvienko has more yellow cards (3) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Kyrylo Dryshlyuk has collected 3 for FC Zorya Lugansk.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 46% of their matches, FC Zorya Lugansk in 35% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 46% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, FC Zorya Lugansk won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.2 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 0.8 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk is 1.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.17 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.11 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 14 in the table with 9 points. Now they are number 9 with 15 points.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
27
Перемог
36
Ігор
5
Перемог
Зоря
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 17:00 Зоря 0 - 3 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Янг Бойз В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 13:00 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 18:00 Зоря 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершено Зоря П
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Головні події
39'
Micin, Petar
37'
Yatsyk, Oleksandr ГООЛ!
Irakli Azarov
Вийшов: Pedrinho Azevedo
31'
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
39%
Нічия
32%
Зоря
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
    31
  • 17
    Tobias
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 30
    Gomes, Marlon
    Півзахисник
  • 37
    Kevin
  • 38
    Pedrinho
    Півзахисник
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 10
    Juninho
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
    37
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
    39
  • 17
    Gorbach, Igor
    Форвард
  • 9
    Slesar, Artem
    Півзахисник
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Младен Бартулович
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
45+3'
45+2'
45+1'
Інфо
Компенсовано 6 хвилин.
44'
Знову Матвієнко створює загрозу воротам суперника. Затримався в чужому штрафному після стандарту, дочекався відскоку та злету неприємно пробив у площину. Турбаєвському довелося рятувати.
41'
Небезпечний момент
Матвієнко з ближньої стійки переправив подачу з кутового на 11 метрів, а звідти вже Сікан завдав удару в лівий кут. Турбаєвський впорався на відмінно.
39'
Жовта картка
Мічин грубо зустрів у центрі поля Педро Енріке.
37'
Гоооол!!!
Зоря забиває в першій же своїй повноцінній атаці! Яцик самотужки обійшов Тобіаса, Бондаря і з меж штрафного поклав мʼяч у дальню девʼятку. Дуже майстерно розібрався вихованець Динамо!
35'
Судаков і Кевін чудово взаємодіяли, але на фінальній стадії атаки бразильцю не вистачило швидкості прийняття рішення.
31'
Заміна
Педро Енріке замінив травмованого Азарова.
29'
Азарову стало зле, він одразу попросив заміну. Зіткнень не було, здається, причина пошкодження неігрова.
25'
Найактивнішим гравцем на полі наразі є Кевін. Партнери по команді поки не дотягують. Про футболістів Зорі мова взагалі не йде, їх в атаці не видно.
19'
Небезпечний момент
Судаков мав забивати! Кевін на швидкості обійшов Жуніньйо та подав точно на голову Георгію, той з кількох метрів пробив вище воріт.
17'
Кевін намагався наздогнати мʼяч після удару-прострілу у виконанні Тобіаса, але шансів не було.
13'
За 5 хвилин гру було відновлено.
9'
У суддівської бригади якісь проблеми зі звʼязком, тому виникла затяжна пауза.
4'
Першого удару в цьому матчі завдав Азаров. Зльоту запустив мʼяч високо на трибуни.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Олександр Афанасьєв.
Запасні: Фесюн (в), Грам, Егіналду, Зубков, Конопля, Криськів, Назарина, Невертон, Педро Енріке, Степаненко, Траоре, Франьїч.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Азаров, Матвієнко (к), Бондар, Тобіас — Судаков, Марлон Гомес, Бондаренко — Кевін, Сікан, Педріньйо. Головний тренер — Маріно Пушич.
Запасні: Мацапура (в), Сапутін (в), Антюх, Волошин, Гусєв, Кирюханцев, Кораблін, Нваезе, Супряга, Тронтель.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Турбаєвський — Вантух, Джордан, Башич, Жуніньйо — Дришлюк — Горбач, Яцик, Мічин, Слесар — Будківський (к). Головний тренер — Младен Бартулович.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 13-го туру УПЛ Шахтар – Зоря.
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Анонс матчу Шахтар - Зоря 10.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 10.11.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Зоря (Луганск):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Зоря у попередньому футбольному матчі 30.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Зоря можна подивитися 10.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Янг Бойз - 06.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти ЛНЗ - 04.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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