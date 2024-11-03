ФК Олександрія - Карпати онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Карпати 09.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 09.11.2024

Час початку матчу: 15:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Полісся - 03.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпаты (Львов): 2021

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Лівий Берег - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

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