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ФК Олександрія - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 листопада 2024, 15:30 - КСК Ника Стадион
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
Карпати
Львов
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
45%
Нічия
29%
Карпати
26%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 6 times, there have been 2 draws while Karpaty Lviv have won 0 times. The goal difference is 17-7 in favour of FC Oleksandriya.
  • During the last 15 meetings, FC Oleksandriya have won 9 times, there have been 5 draws while Karpaty Lviv have won 1 times. The goal difference is 28-12 in favour of FC Oleksandriya.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 28% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 4 matches.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 17 games.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Karpaty Lviv haven't won any of their last 5 games against FC Oleksandriya.
  • When playing at home, FC Oleksandriya have not lost to Karpaty Lviv in their last 8 encounters.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 6-1-0.
  • Oleksandr Filippov is FC Oleksandriya's top scorer with 5 goals. Ambrosiy Chachua has scored 3 times for Karpaty Lviv.
  • Ivan Kalyuzhnyi has more yellow cards (4) than any other player at FC Oleksandriya. Denis Miroshnichenko has collected 4 for Karpaty Lviv.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 29% of their matches, Karpaty Lviv in 44% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 29% of halftimes, Karpaty Lviv wins 44%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 4 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than Karpaty Lviv.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 games against Karpaty Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 5, Karpaty Lviv won 0, 0 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya scores 2.4 goals in a match against Karpaty Lviv and Karpaty Lviv scores 0.6 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and Karpaty Lviv is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and Karpaty Lviv is 1.
  • FC Oleksandriya scores 1.24 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 0.92 goals when playing away (on average).
  • Karpaty Lviv have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Oleksandriya have 3 successive home wins.
  • FC Oleksandriya have won 3 home matches in a row.
  • Juan Alvina Bezerra has assisted the most goals for FC Oleksandriya with 3. Yevhen Pidlepenets is Karpaty Lviv's biggest assister (2).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Полісся В
Кубок України 24-26
30.10.2024 - 13:00 ЮКСА 1 - 4 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 13:40 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух Н
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Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Лівий Берег В
Кубок України 2024/2025
29.10.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.10.2024 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 18:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Карпати Н
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Новини команд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
45%
Нічия
29%
Карпати
26%
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Микола Балакін. Арбітр VAR: Денис Шурман
Головний тренер Карпат: Владислав Лупашко
На лаві запасних: Кінарейкін, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Полегенько, Шах, Бруніньйо, Занетті Толедо Стеніо, Саків
Інфо
Стартовий склад Карпат (4-1-2-3): Кемкін - Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мірошніченко - Альварес - Чачуа, Очеретько - Костенко, Ігор Невес, Підлепенець
Головний тренер Олександрії: Руслан Ротань
На лаві запасних: Долгий, Матвіїв, Ковалець, Костишин, Кулаков, Плакса, Скорко, Копина, Смирний, Шостак, Галоян, Макаренко
Інфо
Стартовий склад Олександрії (4-1-4-1): Єрмаков - Мартинюк, Шабанов, Кампос, Кравченко - Калюжний - Бєляєв, МИшньов, Козак, Безерра - Філіппов
Напередодні матчу Олександрія має 29 очок і разом з Динамо лідирує в турнірній таблиці відстаючи лише за різницею голів. Карпати маючи вісімнадцять балів розподіляють п'яте місце з Кривбасом та ЛНЗ випереджаючи останніх за додатковими показниками
Матч пройде в Олександрії на КСК Ніка та розпочнеться о 15:30
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу тринадцятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому Олександрія прийме у гостях Карпати
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Останні матчі
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Анонс матчу ФК Олександрія - Карпати 09.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 09.11.2024
Час початку матчу: 15:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Карпати можна подивитися 09.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Карпати, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Полісся - 03.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Лівий Берег - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Карпати онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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