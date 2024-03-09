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Чорноморець - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 листопада 2024, 15:30 - Черноморец
Головний суддя: Reznikov, Denys
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
Оновити
21'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
5' Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
34%
Нічия
31%
Ворскла
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Vorskla Poltava when FC Chernomorets Odessa is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Vorskla Poltava is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 5 times, there have been 4 draws while FC Vorskla Poltava have won 10 times. The goal difference is 19-13 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 37 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 9 times, there have been 8 draws while FC Vorskla Poltava have won 20 times. The goal difference is 41-25 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • FC Chernomorets Odessa's last home win against FC Vorskla Poltava was in 2014.
  • Last season FC Vorskla Poltava won both games against FC Chernomorets Odessa (2-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Chernomorets Odessa haven't lost in their last 4 games.
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 10 games.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 7 away matches.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 4 games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava's away record this season: 1-3-4.
  • Danylo Udod has more yellow cards (4) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Artem Chelyadin has collected 3 for FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 18% of their matches, FC Vorskla Poltava in 20% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 18% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 0, FC Vorskla Poltava won 4, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.4 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.2 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Vorskla Poltava is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Vorskla Poltava is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • FC Chernomorets Odessa have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams lost their last match.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 9 in the table with 14 points. Now they are number 13 with 10 points.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 7 in the table with 19 points. Now they are number 11 with 12 points.
Особисті зустрічі
Чорноморець
6
Перемог
26
Ігор
16
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Колос П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 13:40 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 13:00 Полісся 2 - 1 Завершено Ворскла П
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Головні події
Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
5'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
34%
Нічия
31%
Ворскла
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 86
    Udod, Danylo
    Захисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 17
    Yanakov, Denys
    Форвард
  • 7
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 6
    Gomes, Caio
    Захисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
    5
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 25
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 77
    Onomigho, Samson
    Форвард
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Бабич, Александр
  • Dolganskyi, Sergiy
Статистика матчу
1
ЖК
Трансляція
16'
Небезпечний момент
Пердута підключився до атаки і від лицьової подав просто на голову Ковталюку. Зобовʼязаний був вирішувати цей епізод Микола, але пробив вище воріт.
12'
Кане протягнув мʼяч до карного та відпасував на Ковталюка. Той пробив у дотик, удар був заблокований.
6'
Мʼякушко пробив низом незважаючи на те, що бачив Петряка, який лежав за стінкою. Іван ціною болісного удару захистив ворота.
5'
Жовта картка
Білошевський збив Мʼякушка перед самою лінією штрафного майданчика. Жовта картка і небезпечний стандарт для полтавців.
2'
Крупський підчатував на невдалий винос Бутка та завдав небезпечного удару злету. Поруч із ближньою девʼяткою пройшов мʼяч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Денис Резніков.
Запасні: Аніагбосо (в), Вічний (в), Арсич, Васильєв, Джарджу, Кисіль, Лацабідзе, Попов, Пшеничнюк, Сігєєв, Шевцов, Єрмаков.
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько — Кайо Гомес, Скиба, Удод, Бутко (к) — Петряк, Білошевський, Шпорн, Янаков — Габелок — Хобленко. Головний тренер — Олександр Бабич.
Запасні: Домолега (в), Корнієнко, Ндукве, Нестеренко, Хрипчук, Чорноморець, Ізотов.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Крупський, Бацула, Гучек, Пердута (к) — Мʼякушко, Челядін, Скляр, Кане — Ієде, Ковталюк. Головний тренер — Юрій Максимов.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 13-го туру УПЛ Чорноморець – Ворскла.
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Анонс матчу Чорноморець - Ворскла 08.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 08.11.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Ворскла у попередньому футбольному матчі 09.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Ворскла можна подивитися 08.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти Колос - 03.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

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