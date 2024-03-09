Чорноморець - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - Ворскла 08.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 08.11.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Ворскла у попередньому футбольному матчі 09.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти Колос - 03.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

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