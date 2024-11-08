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Лівий Берег - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 листопада 2024, 18:00 - Stadium Livyi Bereh
Головний суддя: Mykhailiuk, Artem
Рейтинг матчу:
Лівий Берег
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Інгулець
Петрово
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
36%
Нічия
28%
Інгулець
36%
Цікаві факти
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 7 games.
  • FC Levy Bereg Kyiv have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 13 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 13 away matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 5 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-5-7.
  • FC Levy Bereg Kyiv have not managed to score in their last 7 matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 23% of their matches, FC Ingulets Petrove in 26% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 23% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Levy Bereg Kyiv.
  • On their last meeting FC Levy Bereg Kyiv won by 3 goals.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 7 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 1.19 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1.11 goals when playing away (on average).
  • FC Ingulets Petrove have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove have lost their last 3 away matches.
  • FC Ingulets Petrove have lost 3 matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove have lost 3 away matches in a row.
  • In Premier League, FC Levy Bereg Kyiv has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Levy Bereg Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лівий Берег
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Інгулець
Перша ліга України 2023/2024
22.10.2023 - 15:15 Лівий Берег 3 - 0 Завершено Інгулець
Перша ліга України 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Інгулець 2 - 1 Завершено Лівий Берег
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 13:00 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Динамо П
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 18:00 Інгулець 5 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 18:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 13:00 Оболонь 2 - 1 Завершено Інгулець П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
36%
Нічия
28%
Інгулець
36%
Трансляція
Інфо
Інгулець іде останнім із 5 нічиїми та 7 поразками — 5 очок.
Інфо
Лівий Берег іде третім із кінця з 2 перемогами, 2 нічиїми та 8 поразками — 8 очок.
Запасні: Жилкін, Пушкарьов, Лісняк, Чабан, Гаджук, Лосенко, Дубілей, Резепов, Сидоренко.
Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець, Вілівальд, Шершень, Малиш, Мисик — П’ятов, Волохатий, Сад — Могильний — Кисленко.
Запасні: Фастов, Сташків, Дударенко, Самар, Співаков, Банада, М. Когут, Шаповал, Непейпієв, Синиця, Кобзар.
Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Войцеховський, Косовський, Галас, Приходько, І. Когут — Сухоручко.
Свисток
Стали відомі стартові склади:
Артем Михайлюк (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Лівий берег (Київ, Україна) зіграють київський Лівий Берег та петровський Інгулець.
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Останні матчі
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Анонс матчу Лівий Берег - Інгулець 08.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Лівий Берег (Киев) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 08.11.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лівий Берег (Киев) та командою Інгулець (Петрово):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Лівий Берег, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Інгулець у попередньому футбольному матчі 22.10.2023 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Інгулець можна подивитися 08.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Карпати - 02.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Динамо - 03.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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