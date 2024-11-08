Лівий Берег - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лівий Берег - Інгулець 08.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Лівий Берег (Киев) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 08.11.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лівий Берег (Киев) та командою Інгулець (Петрово):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Лівий Берег, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Інгулець у попередньому футбольному матчі 22.10.2023 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Карпати - 02.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Динамо - 03.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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