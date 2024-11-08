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Брентфорд - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 листопада 2024, 17:00 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Даррен Бонд
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 0
Оновити
14'
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
25%
Нічия
38%
Борнмут
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brentford FC and AFC Bournemouth is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Brentford FC playing at home, Brentford FC have won 8 times, there have been 5 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 26-13 in favour of Brentford FC.
  • During the last 28 meetings, Brentford FC have won 11 times, there have been 8 draws while AFC Bournemouth have won 9 times. The goal difference is 37-29 in favour of Brentford FC.
  • AFC Bournemouth's last away win against Brentford FC was in 2019.
  • Last season's matches: 2-2 (Brentford FC at home) and 1-2 (AFC Bournemouth at home).
  • Did you know that Brentford FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 46% of their goals between the minutes 76-90?
  • Brentford FC have won 3 home matches in a row.
  • Brentford FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • When playing at home, Brentford FC have not lost to AFC Bournemouth in their last 4 encounters.
  • Brentford FC haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Brentford FC's home record this season: 4-1-0.
  • Bryan Mbeumo is Brentford FC's top scorer with 8 goals. Antoine Semenyo has scored 4 times for AFC Bournemouth.
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Brentford FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 32% of their matches, AFC Bournemouth in 31% of their matches.
  • Brentford FC wins 32% of halftimes, AFC Bournemouth wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Brentford FC.
  • On their last meeting Brentford FC won by 1 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 54% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Brentford FC have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 3, AFC Bournemouth won 0, 2 draws.
  • Brentford FC have lost just 0 of their last 4 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 4 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC scores 1.8 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.8 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and AFC Bournemouth is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and AFC Bournemouth is 1.
  • Brentford FC scores 1.86 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 16 in the table with 6 points. Now they are number 10 with 15 points.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Brentford FC.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брентфорд
5
Перемог
9
Ігор
2
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 19:30 Брентфорд 2 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.11.2024 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Брентфорд П
Кубок англійської ліги 2024/2025
29.10.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Sheffield Wednesday Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 3 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Брентфорд 5 - 3 Завершено Вулверхемптон В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.09.2024 - 22:00 Борнмут 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
25%
Нічия
38%
Борнмут
38%
Склади команд
1
Flekken, Mark
4
Van den Berg, Sepp
5
Pinnock, Ethan
22
Collins, Nathan
24
Damsgaard, Mikkel
8
Jensen, Mathias
6
Norgaard, Christian
27
Janelt, Vitaly
23
Lewis-Potter, Keane
11
Wissa, Yoane
19
Mbeumo, Bryan
13
Кепа Аррiзабалага
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
5
Senesi, Marcos
3
Kerkez, Milos
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
12
Adams, Tyler
9
Evanilson
Стартовий склад
  • 23
    Lewis-Potter, Keane
    Форвард
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Півзахисник
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 4
    Van den Berg, Sepp
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 1
    Flekken, Mark
  • 9
    Evanilson
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 12
    Adams, Tyler
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 5
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Андони Ираола
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
11'
Небезпечний момент
І ще момент у Борнмута – Семеніо у стилі Коноплянки змістився з флангу та пробив – Флеккен на останньому рубежі рятує свою команду!
9'
Небезпечний момент
Ух ти як! Крісті майже шедевр створив, проскочив усю останню лінію захисту господарів, але заліз під гострий кут і звідти чи то бив, чи прострілював – м'яч пішов паралельно воротам!
7'
Нейтан Коллінз навмисно фолить, прихопивши суперника, але поки що рефері жовті не роздає
5'
Борнмут поки що більше володіє м'ячем. Ось Кук пробував пробити метрів із 25-ти, але там хтось із захисників господарів підставив голову під цей удар
2'
Все доволі спокійно на перших хвилинах. Борнмут разок увімкнув високий пресинг.
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди!
Інфо
Ілля Забарний традиційно вийде у стартовому складі Борнмута. Єгор Ярмолюк традиційно залишився у запасі Брентфорда
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Аррісабалага, Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез, Крісті, Кук, Адамс, Семеньо, Клюйверт, Еванілсон
Інфо
Стартовий склад Брентфорда: Флеккен, Коллінз, Піннок, ван ден Берг, Нергор, Янельт, Єнсен, Мбемо, Дамсгор, Льюїс-Поттер, Вісса
Борнмут розташувався на 10 місці в таблиці - в активі команди 15 очок
Брентфорд йде на 12-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 13 балів
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судити гру буде Даррен Бонд
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 11-го туру АПЛ, в якому Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме Борнмут Іллі Забарного
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Останні матчі
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Анонс матчу Брентфорд - "Борнмут" 09.11.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 09.11.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Брентфорд, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 11.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - "Борнмут" можна подивитися 09.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Попередній поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти Фулгем - 04.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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