Брентфорд - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брентфорд - "Борнмут" 09.11.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 09.11.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Брентфорд, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 11.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Попередній поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти Фулгем - 04.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

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