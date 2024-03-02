Вест Хем Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - Евертон 09.11.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 09.11.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Попередній поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Саутгемптон" - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

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