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Вест Хем Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 листопада 2024, 17:00 - Стадион Лондон
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
0 - 0
Оновити
15'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
30%
Нічия
35%
Евертон
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Everton FC is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 7 times, there have been 9 draws while Everton FC have won 14 times. The goal difference is 44-32 in favour of Everton FC.
  • During the last 60 meetings, West Ham United have won 14 times, there have been 15 draws while Everton FC have won 31 times. The goal difference is 99-58 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 0-1 (West Ham United at home) and 1-3 (Everton FC at home).
  • Did you know that West Ham United scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Everton FC scores 40% of their goals between the minutes 46-60?
  • Everton FC haven't lost in their last 5 games.
  • West Ham United haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Jarrod Bowen is West Ham United's top scorer with 3 goals. Dwight McNeil has scored 3 times for Everton FC.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • West Ham United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • West Ham United wins 1st half in 24% of their matches, Everton FC in 22% of their matches.
  • West Ham United wins 24% of halftimes, Everton FC wins 22%.
  • The winner of their last meeting was West Ham United.
  • On their last meeting West Ham United won by 2 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than West Ham United.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • In the last 5 meetings West Ham United won 3, Everton FC won 2, 0 draws.
  • West Ham United scores 1.4 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.8 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Everton FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Everton FC is 0.6.
  • West Ham United scores 1.69 goals when playing at home and Everton FC scores 1 goals when playing away (on average).
  • Lucas Paqueta has more yellow cards (4) than any other player at West Ham United. Michael Keane has collected 4 for Everton FC.
  • A year ago, West Ham United were number 9 in the table with 14 points. Now they are number 14 with 11 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
8
Перемог
24
Ігор
13
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 16:15 Евертон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 14:30 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 1 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 19:30 Евертон 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:23 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 19:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Евертон 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
30%
Нічия
35%
Евертон
35%
Склади команд
1
Fabianski, Lukasz
33
Эмерсон
26
Kilman, Max
25
Todibo, Jean-Clair
29
Wan-Bissaka, Aaron
24
Rodriguez, Guido
28
Soucek, Tomas
7
Summerville, Crysencio
10
Paqueta, Lucas
20
Bowen, Jarrod
9
Antonio, Michail
1
Джордан Пікфорд
18
Young, Ashley
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
27
Gueye, Idrissa Gana
8
Mangala, Orel
29
Lindstrom, Jesper
16
Абдулайе Дукуре
10
Ndiaye, Iliman
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 9
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 7
    Summerville, Crysencio
    Форвард
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 24
    Rodriguez, Guido
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 26
    Kilman, Max
  • 25
    Todibo, Jean-Clair
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хулен Лопетеги
  • Шон Дайч
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
Удари повз
1
Трансляція
9'
Небезпечний момент
Дукуре зіпсував стовідсотковий момент! Провели контратаку після стандарту гості, скориставшись величезними зонами в обороні суперника, але завершальний удар був заблокований через повільні дії малійського півзахисника Евертона.
4'
Мʼяч покотився повз дальню стійку після дальнього удару Гує.
2'
Тодібо невдало зіграв на другому поверсі, завдяки чому Дукуре ледь не вийшов сам на сам. Завадив швидкий Ван-Біссака, який підстрахував партнера.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Стюарт Аттвелл.
Інфо
Стартовий склад Вест Гема: Фабіанський — Емерсон, Кілман, Тодібо, Ван-Біссака — Родрігес, Соучек — Саммервілл, Пакета, Боуен (к) — Антоніо. Головний тренер — Хулен Лопетегі.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі (к), Янг — Мангаля, Гує — Ндіає, Дукуре, Ліндстрем — Калверт-Льюїн. Головний тренер — Шон Дайч.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 11-го раунду АПЛ між Вест Гемом і Евертоном.
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - Евертон 09.11.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 09.11.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - Евертон можна подивитися 09.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Попередній поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Саутгемптон" - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

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