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Реал - Осасуна онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 09 листопада 2024, 15:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
25'
Осасуна
Памплона
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Реал
39%
Нічия
35%
Осасуна
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and CA Osasuna when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and CA Osasuna is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 16 times, there have been 5 draws while CA Osasuna have won 1 times. The goal difference is 51-16 in favour of Real Madrid.
  • During the last 45 meetings, Real Madrid have won 30 times, there have been 10 draws while CA Osasuna have won 5 times. The goal difference is 97-39 in favour of Real Madrid.
  • CA Osasuna's last away win against Real Madrid was in 2004.
  • Last season Real Madrid won both games against CA Osasuna (4-0 at home and 4-2 away).
  • Did you know that Real Madrid scores 38% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that CA Osasuna scores 35% of their goals between the minutes 16-30?
  • CA Osasuna haven't won any of their last 4 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to CA Osasuna in their last 17 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 6 home matches in LaLiga this season.
  • CA Osasuna haven't scored in 2 of their 5 away matches in LaLiga this season.
  • Kylian Mbappe is Real Madrid's top scorer with 6 goals. Ante Budimir has scored 6 times for CA Osasuna.
  • Vinicius Junior has assisted the most goals for Real Madrid with 4. Bryan Zaragoza is CA Osasuna's biggest assister (5).
  • Real Madrid wins 1st half in 41% of their matches, CA Osasuna in 27% of their matches.
  • Real Madrid wins 41% of halftimes, CA Osasuna wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When CA Osasuna leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 70% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than CA Osasuna.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, CA Osasuna won 0, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.6 goals in a match against CA Osasuna and CA Osasuna scores 0.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and CA Osasuna is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and CA Osasuna is 1.2.
  • Real Madrid scores 2.73 goals when playing at home and CA Osasuna scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • Vinicius Junior has more yellow cards (4) than any other player at Real Madrid. Jon Moncayola has collected 4 for CA Osasuna.
  • A year ago, CA Osasuna were number 12 in the table with 13 points. Now they are number 5 with 21 points.
  • CA Osasuna have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • CA Osasuna's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • CA Osasuna have a winning streak of 3 matches.
  • CA Osasuna have lost none of their last 4 away matches.
  • CA Osasuna have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
15
Перемог
21
Ігор
0
Перемог
Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 17:15 Осасуна 2 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна
Кубок Іспанії 2022/2023
06.05.2023 - 23:00 Реал 2 - 1 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Реал 1 - 3 Завершено Мілан П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 22:00 Сельта 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.10.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Вільярреал В
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Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.11.2024 - 15:00 Осасуна 1 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.10.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 17:15 Осасуна 1 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.10.2024 - 17:15 Хетафе 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
28.09.2024 - 22:00 Осасуна 4 - 2 Завершено Барселона В
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Реал
39%
Нічия
35%
Осасуна
26%
Склади команд
13
Андрій Лунін
20
Garcia, Francisco
22
Антоніо Рюдігер
3
Militao, Eder
17
Лукас Васкес
5
Bellingham, Jude
6
Camavinga, Eduardo
8
Федеріко Вальверде
7
Junior, Vinicius
9
Кіліан Мбаппе
11
Rodrygo
1
Herrera, Sergio
12
Areso, Jesus
24
Catena, Alejandro
22
Boyomo, Flavien
23
Bretones, Abel
7
Moncayola, Jon
6
Torro, Lucas
10
Oroz, Aimar
15
Pena, Ruben
17
Budimir, Ante
19
Zaragoza, Bryan
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 6
    Camavinga, Eduardo
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 15
    Pena, Ruben
  • 17
    Budimir, Ante
    Форвард
  • 19
    Zaragoza, Bryan
    Півзахисник
  • 7
    Moncayola, Jon
    Півзахисник
  • 6
    Torro, Lucas
    Півзахисник
  • 10
    Oroz, Aimar
    Півзахисник
  • 12
    Areso, Jesus
    Захисник
  • 24
    Catena, Alejandro
  • 22
    Boyomo, Flavien
    Захисник
  • 23
    Bretones, Abel
    Півзахисник
  • 1
    Herrera, Sergio
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Висенте Морено
Статистика матчу
1
Удари повз
8
Кутові
1
51%
Володіння м'ячем
49%
2
Удари в отвір
1
Штрафні
2
Сейви
2
2
Фоли
1
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Реал - Осасуна
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
20'
Заміна
Родріго з травмою замінили на Діаса.
19'
Небезпечний момент
Ой-ой! Родріго присів на газон у центрі поля.
17'
Важко просувається Реал у позиційній атаці.
15'
Небезпечний момент
Родріго в зоні перед штрафним поклав дальній удар повз ліву стійку.
13'
Мбаппе обіграв Сарагосу на правому фланзі атаки, але пробив у блок від Бойомо.
11'
Торро зупинив просування Мбаппе правим флангом атаки.
9'
Будімір не наздогнав закидання на лівий фланг атаки.
8'
Рюдігер закинув до правого флангу штрафного на Мбаппе, але удар того блокував захисник із рикошетом до рук воротаря.
6'
Багато дрібної боротьби, напружений початок матчу.
4'
Простріл Родріго з правого флангу штрафного на дальню перевів на кутовий Катена.
2'
Кутовий
Подача кутового з правого флангу від Родріго відскочила на дальньому боці поля на Вінісіуса, який з-за меж штрафного пробив у блок. Кутовий.
1'
Засильна подача з правого флангу полетіла від Сарагоси на Будіміра з правого флангу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Фернандес, Відаль, У. Гарсія, Еррандо, Ібаньєс, Рауль, Р. Гарсія, Гомес, Муньйос, Арнаїс, Крус, Беніто.
Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Монкайола, Торро, Орос — Пенья, Будімір, Сарагоса.
Запасні: Фран Гонсалес, Местре Санчес, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Себальйос, Діас, Менді, Асенсіо.
Реал: Лунін — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Фран Гарсія — Вальверде, Камавінга, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус Жуніор.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Осасуна йде п'ятою з 6 перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками — 21 очко.
Інфо
Реал іде другим із 7 перемогами, 3 нічиїми та 1 поразкою — 24 очки.
Маріо Мелеро Лопес (Андалусія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Осасуна.
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Анонс матчу Реал - Осасуна 09.11.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 09.11.2024
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою Осасуна (Памплона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Осасуна та Реал у попередньому футбольному матчі 16.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Висенте Морено розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Осасуна можна подивитися 09.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Осасуна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти "Мілан" - 05.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Минулий матч команди Осасуна був зіграний проти Вальядолід - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Осасуна.

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