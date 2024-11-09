Реал - Осасуна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Осасуна 09.11.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 09.11.2024

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою Осасуна (Памплона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Осасуна та Реал у попередньому футбольному матчі 16.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Висенте Морено розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий матч команди Реал був зіграний проти "Мілан" - 05.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)

Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920

Країна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



Минулий матч команди Осасуна був зіграний проти Вальядолід - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Осасуна.

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