Сербія - Україна онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Сербія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Молодіжна збірна 24-26 .
Дата проведення матчу: 15.10.2024
Час початку матчу: 21:30
Історія протистоянь між командами Сербія та командою Україна:
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Сербія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Сербія у попередньому футбольному матчі 06.09.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Сербія
Країна: Сербия
Тренер: Драган Стойкович
Минулий поєдинок команди Сербія був зіграний проти Швейцарія - 12.10.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Сербія.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Чехія - 14.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.
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