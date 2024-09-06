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Сербія - Україна онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 15 жовтня 2024, 21:30
Рейтинг матчу:
Сербія
0 - 0
Оновити
3'
Україна
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Сербія
18%
Нічия
24%
Україна
58%
Особисті зустрічі
Сербія
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Україна
Молодіжна збірна 2024/2025
06.09.2024 - 19:00 Україна 2 - 1 Завершено Сербія
Євро U-17 2025
20.05.2024 - 18:00 Сербія 1 - 0 Завершено Україна
Збірна України 2021
17.11.2019 - 16:00 Сербія 2 - 2 Завершено Україна
Євро 2024 2020
07.06.2019 - 21:45 Україна 5 - 0 Завершено Сербія
Останні матчі - Сербія
Ліга Націй 24-26
12.10.2024 - 21:45 Сербія 2 - 0 Завершено Швейцарія В
Ліга Націй 2024/2025
08.09.2024 - 19:00 Данія 2 - 0 Завершено Сербія П
Молодіжна збірна 2024/2025
06.09.2024 - 19:00 Україна 2 - 1 Завершено Сербія П
Ліга Націй 2024/2025
05.09.2024 - 21:45 Сербія 0 - 0 Завершено Іспанія Н
Євро 2024 2024
25.06.2024 - 22:00 Данія 0 - 0 Завершено Сербія Н
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Останні матчі - Україна
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Чехія Н
Ліга Націй 24-26
11.10.2024 - 21:45 Україна 1 - 0 Завершено Грузія В
Молодіжна збірна 24-26
11.10.2024 - 21:45 Англія 2 - 1 Завершено Україна П
Ліга Націй 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Чехія 3 - 2 Завершено Україна П
Молодіжна збірна 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Північна Ірландія 1 - 2 Завершено Україна В
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Сербія
18%
Нічия
24%
Україна
58%
Трансляція
1'
Небезпечний момент
Перший удар по воротах завдав Слівич і Нещерет впевнено парирував удар
1'
Свисток
Роберт Дженкінс дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Інфо
Арбітр матчу з Вельсу: Роберт Дженкінс
Головний тренер збірної України U-21: Унай Мельгоса Соррілья
На лаві запасних: Кропівцов, Вівчаренко, Михавко, Хлань, Очеретько, Квасниця, Федор, Яцик, Горбач
Інфо
Стартовий склад збірної України U-21 (4-3-3): Нещерет - Смоляков, Мельниченко, Салюк, Роман - Ярмолюк, Варфоломєєв, Рубчинський - Волошин, Краснопір, Брагару
Головний тренер збірної Сербії U-21: Любінко Друлович
На лаві запасних: Ачимович, Лієскич, Вукічевич, Велічковіч, Крстич, Павлович, Петкович, Стеванович, Трифунович
Інфо
Стартовий склад збірної Сербії U-21 (3-5-2): Калічанін - Попович, Міличич, Джурджевич - Радоєвич, Слівич, Стєпанович, Алексич, Лазіч - Міятович, Мілошевич
Україна лідирує у своїй групі і протягом кваліфікації лише одного разу програла - у попередньому раунді англійцям. Синьо-жовті достроково гарантували собі вихід до фінальної стадії турніру. Сербія розташовується на третій сходинці, але втратила всі шанси на вихід на Євро-2025
Матч пройде на полі Сербського спортивного центру у місті Стара Пазова та розпочнеться о 21:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу десятого раунде кваліфікації до молодіжного Чемпіонату Європи 2025 року у групі F, в якому збірна Сербії U-21 прийме у гостях збірну України U-21
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Іран Іран 3 Катар Катар 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Узбекистан Узбекистан 1 ОАЕ ОАЕ 0 Завершено 13:35 - Сьогодні Японія Японія 1 Австралія Австралія 1 Завершено 21:45 - Вчора Естонія Естонія 0 Швеція Швеція 3 Завершено 21:45 - Вчора Уельс Уельс 1 Чорногорія Чорногорія 0

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Анонс матчу Сербія - Україна 15.10.2024, Молодіжна збірна

Протистояння між командою Сербія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Молодіжна збірна 24-26 .

Дата проведення матчу: 15.10.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Сербія та командою Україна:

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Сербія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Сербія у попередньому футбольному матчі 06.09.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сербія - Україна можна подивитися 15.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Сербія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сербія
Країна: Сербия
Тренер: Драган Стойкович

Минулий поєдинок команди Сербія був зіграний проти Швейцарія - 12.10.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Сербія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Чехія - 14.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Сербія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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