Ліверпуль - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Інфо

Добрий вечір, пані та панове! 11-й тур АПЛ, у суботу ввечері, о 22:00 за Києвом, розпочнеться матч між «Ліверпулем» і «Астон Віллою» на «Енфілді». У команди Слота 25 очок, зараз вона на другому місці. У колективу Емері 18 пунктів, бірмінгемці 7-мі.