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Ліверпуль - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 листопада 2024, 22:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
1 - 0
Оновити
21'
Астон Вілла
Бирмингем
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Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Астон Вілла
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Aston Villa when Liverpool FC is playing at home is 3-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Aston Villa is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 17 times, there have been 6 draws while Aston Villa have won 5 times. The goal difference is 55-28 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 60 meetings, Liverpool FC have won 35 times, there have been 12 draws while Aston Villa have won 13 times. The goal difference is 109-66 in favour of Liverpool FC.
  • Aston Villa's last away win against Liverpool FC was in 2014.
  • Last season's matches: 3-0 (Liverpool FC at home) and 3-3 (Aston Villa at home).
  • In Premier League, Liverpool FC have 3 successive home wins.
  • Did you know that Liverpool FC scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Liverpool FC scores 5% of their goals between the minutes 76-90? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Aston Villa scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC haven't lost in their last 12 games.
  • Liverpool FC have won 6 home matches in a row.
  • Aston Villa have lost none of their last 6 away matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Aston Villa in their last 6 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Aston Villa's away record this season: 3-1-0.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 7 goals. Ollie Watkins has scored 5 times for Aston Villa.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 5. Youri Tielemans is Aston Villa's biggest assister (3).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 51% of their matches, Aston Villa in 31% of their matches.
  • Liverpool FC wins 51% of halftimes, Aston Villa wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Aston Villa.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 3, Aston Villa won 0, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2.4 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Aston Villa is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Aston Villa is 2.
  • Liverpool FC scores 2.64 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.42 goals when playing away (on average).
  • Aston Villa have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
  • Aston Villa have lost 3 matches in a row.
  • Aston Villa haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
14
Перемог
23
Ігор
5
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Астон Вілла 3 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Байєр В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 18:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Астон Вілла
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 19:45 Брюгге 1 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 16:00 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Астон Вілла П
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 0 Завершено Болонья В
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Астон Вілла
32%
Склади команд
62
Kelleher, Caoimhin
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
10
Mac Allister, Alexis
38
Gravenberch, Ryan
7
Diaz, Luis
17
Jones, Curtis
11
Мохамед Салах
9
Nunez, Darwin
23
Martinez, Emiliano
4
Konsa, Ezri
3
Дієго Карлос
14
Torres, Pau
12
Люка Дінь
24
Onana, Amadou
8
Юрі Тілеманс
31
Леон Бейлі
27
Rogers, Morgan
41
Ramsey, Jacob
11
Watkins, Ollie
Стартовий склад
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 17
    Jones, Curtis
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 31
    Леон Бейлі
    Форвард
  • 27
    Rogers, Morgan
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 24
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 3
    Дієго Карлос
    Форвард
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
3
Штрафні
2
2
Фоли
3
1
Блоковано ударів
1
1
Кутові
68%
Володіння м'ячем
32%
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
18'
Поки що план гостей працює. Їм вдається зупиняти господарів біля своїх володінь і проводити швидкі вертикальні випади.
12'
В останній момент Гравенберх заблокував удар Рамзі з лінії штрафного. «Ліверпуль» завжди дає грати своєму супернику.
11'
«Вілла» доповзла до володінь суперників, удар Воткінса з кута штрафного - дуже неточно, на трибуни.
11'
Так само без моментів і без ударів. Фол в атаці, хіба що, був зафіксований у команди Слота.
7'
«Ліверпуль» намагається затиснути суперника на чужій половині.
4'
Команди придивляються одна до одної. Поки що м'яч у центрі поля.
1'
Свисток, матч розпочався.
Інфо
"Астон Вілла": Мартінес, Конса, Дієго Карлос, Пау Торрес, Дінь, Бейлі, Онана, Тілеманс, Рамзі, Роджерс, Воткінс
Інфо
"Ліверпуль": Келлехер, Ван Дейк, Конате, Діас, Нунес, Макаллістер, Салах, Джонс, Робертсон, Гравенберх, Александер-Арнольд
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! 11-й тур АПЛ, у суботу ввечері, о 22:00 за Києвом, розпочнеться матч між «Ліверпулем» і «Астон Віллою» на «Енфілді». У команди Слота 25 очок, зараз вона на другому місці. У колективу Емері 18 пунктів, бірмінгемці 7-мі.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Фамалікан Фамалікан 0 Арока Арока 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Ланс Ланс 2 Нант Нант 2 Завершено 19:45 - Сьогодні Зволле Зволле 3 Фортуна Фортуна 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Уйпешт Уйпешт 0 Пакш Пакш 0 Завершено 19:30 - Сьогодні РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0 Боруссія Боруссія 0

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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла" 09.11.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 09.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Астон Вілла" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 13.05.2024 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла" можна подивитися 09.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Байєр - 05.11.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Брюгге - 06.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брюгге.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Астон Вілла" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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