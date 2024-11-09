Ліверпуль - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 09.11.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Астон Вілла" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 13.05.2024 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Байєр - 05.11.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Брюгге - 06.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брюгге.
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