Брайтон енд Хоув Альбіон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Сіті" 09.11.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 09.11.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 25.04.2024 закінчилось з рахунком: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Минулий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Ліверпуль" - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Спортинг" - 05.11.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Спортинг".

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