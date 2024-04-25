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Брайтон енд Хоув Альбіон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 листопада 2024, 19:30 - Фолмер Amex Стэдиум
Головний суддя: Barrott, Samuel
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
37%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester City have won 5 times. The goal difference is 23-7 in favour of Manchester City.
  • During the last 16 meetings, Brighton & Hove Albion have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester City have won 13 times. The goal difference is 42-10 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Brighton & Hove Albion (2-1 at home and 4-0 away).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 35% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion's home record this season: 2-3-0.
  • Danny Welbeck is Brighton & Hove Albion's top scorer with 6 goals. Erling Haaland has scored 11 times for Manchester City.
  • Georginio Rutter has assisted the most goals for Brighton & Hove Albion with 3. Bernardo Silva is Manchester City's biggest assister (3).
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 36% of their matches, Manchester City in 51% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 36% of halftimes, Manchester City wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 4 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 62% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 0, Manchester City won 4, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Brighton & Hove Albion scores 0.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.6 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Manchester City is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Manchester City is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.67 goals when playing at home and Manchester City scores 2.54 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have lost 3 matches in a row.
  • Manchester City have lost 3 away matches in a row.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
1
Перемог
15
Ігор
13
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.04.2024 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.05.2023 - 22:03 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 18:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 2 Завершено Тоттенхем В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Спортинг 4 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 22:15 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Спарта В
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
37%
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Семюел Барротт
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: O'Райллі, Аканджі, Аке, Вілсон-Есбранд, Де Брюйне, Макеті, Ортега, Райт, Сілва
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-1-4-1): Едерсон - Гвардіол, Сімпсон-П'юзі, Вокер, Льюїс - Ковачич - Нунес, Гюндоган, Фоден, Савіньйо - Голанд
Головний тренер Брайтона: Фабіан Гюрцелер
На лаві запасних: O'Райлі, Балеба, Віффер, Груда, Енкісо, Жуан Педро, Модер, Стіл, Фергюсон
Інфо
Стартовий склад Брайтона (4-4-2): Вербругген - Еступіньян, Ігор, ван Геке, Велтман - Мітома, Аярі, Хіншелвуд, Адінгра - Велбек, Рюттер
Напередодні матчу Брайтон займає восьму сходинку турнірної таблиці, без урахування паралельного матчу Фулгему. На рахунку Чайок чотири перемоги і чотири нічиї в десяти матчах, а відставання від лідера - Ліверпуля, складає дев'ять очок. Манчестер Сіті займає другу сходинку з відставанням від Мерсисайдців всього на два очки і всього одного разу програвав у поточному сезоні і двічі зіграв унічию
Матч пройде у Брайтоні на Амекс Стедіум та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу одинадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Брайтон прийме у гостях Манчестер Сіті
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Сіті" 09.11.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 09.11.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 25.04.2024 закінчилось з рахунком: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Сіті" можна подивитися 09.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Минулий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Ліверпуль" - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Спортинг" - 05.11.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Спортинг".

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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