Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Манчестер Юнайтед розташовується на тринадцятій сходинці турнірної таблиці маючи в своєму активі дванадцять очок за три перемоги і три нічиї. Лестер Сіті має на два бали менше за дві перемоги і чотири нічиї та розташовується на п'ятнадцятому місці АПЛ