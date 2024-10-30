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Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 10 листопада 2024, 16:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Оновити
26'
Лестер Сіті
Лестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
17' Fernandes, Bruno
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
38%
Нічия
33%
Лестер Сіті
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Leicester City when Manchester United is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Leicester City is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 13 times, there have been 4 draws while Leicester City have won 2 times. The goal difference is 38-14 in favour of Manchester United.
  • During the last 38 meetings, Manchester United have won 24 times, there have been 9 draws while Leicester City have won 5 times. The goal difference is 80-37 in favour of Manchester United.
  • Did you know that Leicester City scores 36% of their goals between the minutes 61-75?
  • Leicester City haven't won any of their last 3 games against Manchester United.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Leicester City in their last 3 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Leicester City haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Alejandro Garnacho is Manchester United's top scorer with 2 goals. Jamie Vardy has scored 4 times for Leicester City.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 2. Wilfred Ndidi is Leicester City's biggest assister (4).
  • Kobbie Mainoo has more yellow cards (4) than any other player at Manchester United. Buonanotte Facundo has collected 4 for Leicester City.
  • Leicester City have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 36% of their matches, Leicester City in 41% of their matches.
  • Manchester United wins 36% of halftimes, Leicester City wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Leicester City has better performance than Manchester United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, Leicester City won 1, 1 draws.
  • Manchester United scores 2.4 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 1.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Leicester City is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Leicester City is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 1.92 goals when playing at home and Leicester City scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Manchester United were number 8 in the table with 15 points. Now they are number 13 with 12 points.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
11
Перемог
20
Ігор
4
Перемог
Лестер Сіті
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.09.2022 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено ПАОК В
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 22:00 Фенербахче 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.10.2024 - 22:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 0 Завершено Борнмут В
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Fernandes, Bruno
17'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
38%
Нічия
33%
Лестер Сіті
29%
Склади команд
24
Андре Онана
3
Mazraoui, Noussair
6
Martinez, Lisandro
4
De Ligt, Matthijs
20
Dalot, Diogo
25
Ugarte, Manuel
18
Карлос Каземiро
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
16
Diallo, Amad
9
Hojlund, Rasmus
30
Hermansen, Mads
2
Justin, James
3
Faes, Wout
23
Яннік Вестерґор
16
Kristiansen, Victor
24
Бубакарі Сумаре
6
Ndidi, Wilfred
8
Winks, Harry
7
Fatawu, Issahaku
18
Джордан Айю
40
Facundo, Buonanotte
Стартовий склад
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
    17
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 7
    Fatawu, Issahaku
    Півзахисник
  • 18
    Джордан Айю
    Форвард
  • 40
    Facundo, Buonanotte
    Півзахисник
  • 24
    Бубакарі Сумаре
    Півзахисник
  • 6
    Ndidi, Wilfred
    Півзахисник
  • 8
    Winks, Harry
    Півзахисник
  • 2
    Justin, James
    Захисник
  • 3
    Faes, Wout
    Захисник
  • 23
    Яннік Вестерґор
    Захисник
  • 16
    Kristiansen, Victor
    Захисник
  • 30
    Hermansen, Mads
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Руд ван Нистелрой
  • Cooper, Steven
Статистика матчу
1
Штрафні
3
1
Офсайди
2
Блоковано ударів
2
Фоли
1
64%
Володіння м'ячем
36%
1
Кутові
1
1
Удари в отвір
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Лестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
20'
Стандарт на половині поля суперника заробили гості і після навісу від Буананотте Вестегор намагався пробити головою, але трішки не дотягнувся до м'яча
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Фернандеш виводить Юнайтед вперед! Після контратаки господарів вони заробили аут, його вкинув Мазраві на Фернандеша, той віддав передачу на Діалло у штрафний, а він п'ятою повернув на португальця і Фернандеш потужним ударом з лінії карного майданчику відправив м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 на користь Манчестер Юнайтед
17'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали Лисиці і після навісу суперники вибили м'яч
16'
Аю отримав передачу на лівому фланзі, переграв Мартінеса і збирався виконувати простріл, але Каземіро вибив м'яч з його ніг
14'
Мазраві виконав закидання з лівого флангу і Гейлунн намагався пробити, але виконав це дуже невдало
13'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після навісу на ближню стійку суперники виграли верхову боротьбу і вибили м'яч
12'
Фернандеш виконав закидання з лівого флангу, але Крістіансен вибив м'яч за межі поля
9'
Чергова спроба атаки Червоних дияволів закінчилася втратою м'яча Гейлунном, після чого він порушив правила проти Фаса
6'
Діалло пробив з меж штрафного, але Крістіансен заблокував цей удар і м'яч прилетів у руки Германсена
4'
Стандарт на половині поля суперника на правому фланзі заробили господарі, але після навісу Фернандеша суперники першими зіграли на м'ячі і вибили його
2'
Фернандеш виконав простріл з правого флангу, але суперники перехопили передачу
1'
Свисток
Пітер Бенкс дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Пітер Бенкс
Головний тренер Лестер Сіті: Стівен Купер
На лаві запасних: Ворд, Едуар, Ель-Ханнус, Коуді, Мавідіді, Макетір, Околі, Скіпп, Чудхурі
Інфо
Стартовий склад Лестер Сіті (4-3-3): Германсен - Крістіансен, Вестергор, Фас, Джастін - Вінкс, Ндіді, Сумаре - Буананотте, Аю, Фатаву
Т.в.о. головного тренера Манчестер Юнайтед: Руд ван Ністелрой
На лаві запасних: Антоні, Баїндір, Гарначо, Гітон, Еванс, Еріксен, Зіркзе, Лінделоф, Маунт
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (4-2-3-1): Онана - Мазраві, Мартінес, Де Лігт, Дало - Угарте, Каземіро - Рашфорд, фернандеш, Діалло - Гейлунн
Напередодні матчу Манчестер Юнайтед розташовується на тринадцятій сходинці турнірної таблиці маючи в своєму активі дванадцять очок за три перемоги і три нічиї. Лестер Сіті має на два бали менше за дві перемоги і чотири нічиї та розташовується на п'ятнадцятому місці АПЛ
Матч пройде у Манчестері на Олд Траффорд та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу одинадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Юнайтед прийме у гостях Лестер Сіті
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0 Андерлехт Андерлехт 5 Завершено 14:30 - Сьогодні Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0 Завершено 13:30 - Сьогодні Аталанта Аталанта 2 Удінезе Удінезе 1 Завершено 13:15 - Сьогодні Алмере Алмере 1 Феєноорд Феєноорд 4 Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Кудрівка ФК Кудрівка 1 ФСК Маріуполь ФСК Маріуполь 0

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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Лестер Сіті" 10.11.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Лестер Сіті" (Лестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 10.11.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Лестер Сіті" (Лестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руд ван Нистелрой и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Лестер Сіті" можна подивитися 10.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Лестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти ПАОК - 07.11.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сити" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска

Минулий матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти Ипсвич Таун - 02.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Лестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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