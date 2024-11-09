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Рома - Болонья онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 10 листопада 2024, 16:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Джанлука Манганьелло
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
0 - 0
Оновити
26'
Болонья
Болонья
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Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Рома
32%
Нічия
37%
Болонья
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and Bologna FC is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 15 times, there have been 6 draws while Bologna FC have won 4 times. The goal difference is 46-24 in favour of AS Roma.
  • During the last 49 meetings, AS Roma have won 25 times, there have been 13 draws while Bologna FC have won 11 times. The goal difference is 83-50 in favour of AS Roma.
  • Last season Bologna FC won both games against AS Roma (2-0 at home and 3-1 away).
  • Did you know that AS Roma scores 30% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Bologna FC scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • AS Roma haven't scored in 1 of their 5 home matches in Serie A this season.
  • Bologna FC haven't scored in 1 of their 5 away matches in Serie A this season.
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 4 goals. Riccardo Orsolini has scored 4 times for Bologna FC.
  • AS Roma wins 1st half in 36% of their matches, Bologna FC in 28% of their matches.
  • AS Roma wins 36% of halftimes, Bologna FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Bologna FC.
  • On their last meeting Bologna FC won by 2 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Bologna FC leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Bologna FC is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In Serie A, Bologna FC has better performance than AS Roma.
  • Bologna FC's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • Bologna FC have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 1, Bologna FC won 2, 2 draws.
  • Bologna FC have lost just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Serie A games against Bologna FC.
  • AS Roma scores 0.4 goals in a match against Bologna FC and Bologna FC scores 1 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Bologna FC is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Bologna FC is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AS Roma scores 1.72 goals when playing at home and Bologna FC scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • Did you know that AS Roma scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • A year ago, AS Roma were number 7 in the table with 17 points. Now they are number 12 with 13 points.
  • Both teams lost their last match.
  • AS Roma have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рома
11
Перемог
23
Ігор
4
Перемог
Болонья
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.04.2024 - 19:30 Рома 1 - 3 Завершено Болонья
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.12.2023 - 19:00 Болонья 2 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.05.2023 - 19:00 Болонья 0 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.01.2023 - 17:30 Рома 1 - 0 Завершено Болонья
Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Юніон Сент-Жілуаз 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
03.11.2024 - 19:00 Еллас Верона 3 - 2 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.10.2024 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.10.2024 - 21:45 Фіорентина 5 - 1 Завершено Рома П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Рома 1 - 0 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Болонья
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Болонья 0 - 1 Завершено Монако П
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.11.2024 - 16:00 Болонья 1 - 0 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.10.2024 - 19:30 Кальярі 0 - 2 Завершено Болонья В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 0 Завершено Болонья П
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.10.2024 - 16:00 Дженоа 2 - 2 Завершено Болонья Н
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Рома
32%
Нічия
37%
Болонья
32%
Склади команд
99
Svilar, Mile
3
Angelino
5
N Dicka, Evan
23
Mancini, Gianluca
92
El Shaarawy, Stephan
4
Cristante, Bryan
17
Kone, Manu
19
Celik, Zeki
61
Pisilli, Niccolo
18
Soule, Matias
11
Артем Довбик
1
Skorupski, Lukasz
29
De Silvestri, Lorenzo
31
Beukema, Sam
26
Lucumi, Jhon
33
Miranda, Juan
8
Freuler, Remo
18
Pobega, Tommaso
7
Orsolini, Riccardo
21
Odgaard, Jens
11
Ndoye, Dan
9
Castro, Santiago
Стартовий склад
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 61
    Pisilli, Niccolo
    Півзахисник
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 9
    Castro, Santiago
    Форвард
  • 7
    Orsolini, Riccardo
    Форвард
  • 21
    Odgaard, Jens
    Форвард
  • 11
    Ndoye, Dan
    Форвард
  • 8
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 18
    Pobega, Tommaso
    Півзахисник
  • 29
    De Silvestri, Lorenzo
  • 31
    Beukema, Sam
    Захисник
  • 26
    Lucumi, Jhon
  • 33
    Miranda, Juan
  • 1
    Skorupski, Lukasz
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Иван Юрич
  • Винцензо Италиано
Статистика матчу
4
Штрафні
5
5
Фоли
4
60%
Володіння м'ячем
40%
1
Блоковано ударів
4
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Рома - "Болонья"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
26'
Чергова невдала атака через фланги від Роми.
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кутовий на правому фланзі від Орсоліні відскочив на дальню стійку для Кастро.
23'
Заміна
Ндоє вивезли за межі поля, а замість нього вийшов Карлссон.
22'
Ндоє травмувався в підсумку.
21'
Небезпечний момент
Орсоліні пролетів через правий фланг до штрафного, після чого прострілив на дальню, але Ндоє в підкаті тільки врізався в стійку.
18'
Подачу з лівого флангу від Ель Шаараві перехопили захисники.
16'
Небезпечний момент
Довбик скинув м'яч на лівий фланг атаки для Пізіллі, а той пробив здалеку до рук воротаря.
15'
Болонья також почала грати через дальній пас, тож спостерігаємо за тенісом.
12'
Фол від Манчіні проти Ндоє в центрі поля.
10'
Багато боротьби в центрі поля цими хвилинами.
7'
Небезпечний момент
Міранда злету піймав м'яч на вході до лівого флангу штрафного, але пробив до рук Свілара.
4'
Болонья без м'яча, але від того їй важче не стає.
2'
Виключно другим поверхом грає вперед Рома.
1'
Рома тримає м'яч на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Равалья, Гольм, Пош, Моро, Карлссон, Ілінг, Казале, Корацца, Фергюсон, Лікоянніс, Даллінга, Домінгес, Фаббіан, Урбанські.
Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі, Беукема, Лукумі, Міранда — Побега, Фройлер — Орсоліні, Одгор, Ндоє — Кастро.
Запасні: Марін, Раян, Абдулхамід, Шомуродов, Гуммельс, Паредес, Даль, Ле Фе, Бальданці, Сангаре.
Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Коне, Крістанте, Ель Шаараві — Суле, Пізіллі — Довбик.
Інфо
Болонья йде дев'ятою з 3 перемогами, 6 нічиїми та 1 поразкою — 15 очок.
Інфо
Рома йде дванадцятою з 3 перемогами, 4 нічиїми та 4 поразками — 13 очок.
Джанлука Манганьєлло (Пинероло, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та Болонья.
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Анонс матчу Рома - "Болонья" 10.11.2024, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою "Болонья" (Болонья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 10.11.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою "Болонья" (Болонья):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Болонья", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Болонья" у попередньому футбольному матчі 22.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Иван Юрич и Винцензо Италиано розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - "Болонья" можна подивитися 10.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - "Болонья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти "Юніон Сент-Жілуаз" - 07.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Болонья" (Болонья)
Рік заснування "Болонья" (Болонья): 1909
Країна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Минулий матч команди "Болонья" був зіграний проти Монако - 05.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - "Болонья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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