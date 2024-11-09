Рома - Болонья онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою "Болонья" (Болонья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 10.11.2024
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою "Болонья" (Болонья):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Болонья", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Болонья" у попередньому футбольному матчі 22.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Иван Юрич и Винцензо Италиано розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Попередній матч команди Рома був зіграний проти "Юніон Сент-Жілуаз" - 07.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Болонья" (Болонья)
Рік заснування "Болонья" (Болонья): 1909
Країна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта
Минулий матч команди "Болонья" був зіграний проти Монако - 05.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.
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