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Челсі - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 10 листопада 2024, 18:30 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
37%
Нічия
30%
Арсенал
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Arsenal FC is 2-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 12 times, there have been 11 draws while Arsenal FC have won 11 times. The goal difference is 50-45 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 82 meetings, Chelsea FC have won 27 times, there have been 23 draws while Arsenal FC have won 32 times. The goal difference is 117-112 in favour of Arsenal FC.
  • Chelsea FC's last home win against Arsenal FC was in 2018.
  • Last season's matches: 2-2 (Chelsea FC at home) and 5-0 (Arsenal FC at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 7 goals. Kai Havertz has scored 4 times for Arsenal FC.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 5. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (7).
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 40% of their matches, Arsenal FC in 53% of their matches.
  • Chelsea FC wins 40% of halftimes, Arsenal FC wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 5 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 0, Arsenal FC won 4, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Chelsea FC scores 0.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 3 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Arsenal FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Arsenal FC is 1.4.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Chelsea FC scores 2.66 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Chelsea FC were number 11 in the table with 12 points. Now they are number 4 with 18 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
11
Перемог
32
Ігор
12
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.04.2024 - 22:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 24-26
07.11.2024 - 22:00 Челсі 8 - 0 Завершено Ноа В
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
Ліга конференцій 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Панатінаїкос 1 - 4 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Престон Норт Енд 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 18:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Шахтар В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
37%
Нічия
30%
Арсенал
33%
Склади команд
1
Sanchez, Robert
3
Cucurella, Marc
6
Colwill, Levi
29
Fofana, Wesley
27
Gusto, Malo
45
Lavia, Romeo
25
Caicedo, Moises
7
Neto, Pedro
20
Palmer, Cole
11
Madueke, Noni
15
Jackson, Nicolas
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
12
Timber, Jurrien
8
Odegaard, Martin
5
Partey, Thomas
41
Rice, Declan
7
Saka, Bukayo
29
Havertz, Kai
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 7
    Neto, Pedro
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 45
    Lavia, Romeo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 29
    Fofana, Wesley
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Maresca, Enzo
  • Arteta, Mikel
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Інфо
Стартовий склад Челсі: Санчес — Кукурелья, Колвілл, Фофана, Гюсто — Лавія, Кайседо (к) — Нету, Палмер, Мадуеке — Джексон. Головний тренер — Енцо Мареска.
Запасні: Нету (в), Жезус, Жоржиньйо, Зінченко, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Меріно, Нванері, Троссар.
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Рая — Тімбер, Габріел, Саліба, Вайт — Райс, Партей, Едегор (к) — Мартінеллі, Гаверц, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 11-го раунду АПЛ між Челсі та Арсеналом.
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Анонс матчу "Челсі" - Арсенал 10.11.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 10.11.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 23.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Арсенал можна подивитися 10.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Ноа - 07.11.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 24-26 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Інтер" - 06.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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