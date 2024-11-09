Челсі - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Арсенал 10.11.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 10.11.2024

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 23.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Ноа - 07.11.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 24-26 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Інтер" - 06.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

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