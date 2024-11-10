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Реал Сосьєдад - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 10 листопада 2024, 22:00 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
31%
Нічия
31%
Барселона
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Sociedad San Sebastian and FC Barcelona is 0-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Real Sociedad San Sebastian playing at home, Real Sociedad San Sebastian have won 8 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 12 times. The goal difference is 52-34 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 62 meetings, Real Sociedad San Sebastian have won 9 times, there have been 12 draws while FC Barcelona have won 41 times. The goal difference is 132-54 in favour of FC Barcelona.
  • Real Sociedad San Sebastian's last home win against FC Barcelona was in 2016.
  • Last season FC Barcelona won both games against Real Sociedad San Sebastian (2-0 at home and 1-0 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 50% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Barcelona scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Barcelona have a winning streak of 7 matches.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't scored in 2 of their 6 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 7 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 6-0-1.
  • Takefusa Kubo is Real Sociedad San Sebastian's top scorer with 3 goals. Robert Lewandowski has scored 14 times for FC Barcelona.
  • Sergio Gomez has assisted the most goals for Real Sociedad San Sebastian with 3. Lamine Yamal is FC Barcelona's biggest assister (7).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 22% of their matches, FC Barcelona in 48% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 22% of halftimes, FC Barcelona wins 48%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Sociedad San Sebastian.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Sociedad San Sebastian won 1, FC Barcelona won 4, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 0.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.8 goals against Real Sociedad San Sebastian (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Sociedad San Sebastian and FC Barcelona is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Sociedad San Sebastian and FC Barcelona is 0.8.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 0.91 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.33 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Real Sociedad San Sebastian were number 7 in the table with 19 points. Now they are number 11 with 15 points.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches away from home.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
5
Перемог
32
Ігор
22
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад
Кубок Іспанії 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Вікторія 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.11.2024 - 19:30 Севілья 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.10.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Осасуна П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Маккабі 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Жирона 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
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Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.11.2024 - 17:15 Барселона 3 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершено Баварія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.10.2024 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Севілья В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
31%
Нічия
31%
Барселона
38%
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - "Барселона"
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В ефірі
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Трансляція
Головний тренер Барселони: Хансі Флік
На лаві запасних: Астралага, Віктор, Гаві, Домінгес, Куенка, Мартін, Ольмо, Торре, Фаті, Щенсний
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): Пенья - Бальде, Мартінес, Кубарсі, Кунде - Педрі, де Йонг, Касадо - Лопес, Левандовський, Рафінья
Головний тренер Реал Сосьєдада: Іманоль Альгуасіль
На лаві запасних: Барренечеа, Гомес, Елустондо, Лопес, Магунаселая Аргоїтія, Марреро, Мартін, Одріосола, Оласагасті, Оскарссон, Пачеко, Садік
Інфо
Стартовий склад Реал Сосьєадада (4-4-2): Реміро - Муньйос, Агерд, Субельдія, Арамбуру Йон - Мендес, Сучич, Субіенді, Бекер - Оярсабаль, Кубо
Реал Сосьєдад не дуже впевнено розпочав сезон і займає дванадцяту сходинку турнірної таблиці маючи п'ятнадцять очок в своєму активі. Барселона навпаки демонструє відмінний старт і тільки з однією поразкою лідирує в чемпіонаті з 33 очками
Матч пройде у Сан-Себастьяні на Реал Арені та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції заключного матчу тринадцятого туру Ла Ліги, в якому Реал Сосьєдад прийме у гостях Барселону
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Останні матчі
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - "Барселона" 10.11.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 10.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 13.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Барселона" можна подивитися 10.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Минулий матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Вікторія - 07.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вікторія.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Црвена Звезда - 06.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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