Реал Сосьєдад - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал Сосьєдад - "Барселона" 10.11.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 10.11.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 13.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909

Країна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Минулий матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Вікторія - 07.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вікторія.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Црвена Звезда - 06.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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