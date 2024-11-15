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Грузія - Україна онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 16 листопада 2024, 19:00 - Batumi Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Грузія
До початку
00 : 00 : 00
Україна
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Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Грузія
17%
Нічия
28%
Україна
55%
Цікаві факти
  • Ukraine have previously won 4 of 6 matches against Georgia.
  • During the last 6 meetings, Georgia have won 0 times, there have been 2 draws while Ukraine have won 4 times.
  • Georgia wins 1st half in 41% of their matches, Ukraine in 15% of their matches.
  • Georgia wins 41% of halftimes, Ukraine wins 15%.
  • The winner of their last meeting was Ukraine.
  • On their last meeting Ukraine won by 1 goals.
  • When Georgia leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Ukraine leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Georgia is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Georgia has better performance than Ukraine.
  • Georgia's performance of the last 5 matches is better than Ukraine's.
  • Georgia has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Ukraine have lost just 0 of their last 5 games against Georgia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Georgia won 0, Ukraine won 3, 2 draws.
  • Georgia scores 1 goals in a match against Ukraine and Ukraine scores 1.6 goals against Georgia (on average).
  • Average number of goals in meetings between Georgia and Ukraine is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Georgia and Ukraine is 1.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Nations League.
  • Georgia scores 1.5 goals when playing at home and Ukraine scores 1.57 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Грузія
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Україна
Ліга Націй 24-26
11.10.2024 - 21:45 Україна 1 - 0 Завершено Грузія
Збірна України 2014/2015
09.06.2015 - 21:00 Грузія 1 - 2 Завершено Україна
Останні матчі - Грузія
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 19:00 Грузія 0 - 1 Завершено Албанія П
Ліга Націй 24-26
11.10.2024 - 21:45 Україна 1 - 0 Завершено Грузія П
Ліга Націй 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Албанія 0 - 1 Завершено Грузія В
Ліга Націй 2024/2025
07.09.2024 - 19:00 Грузія 4 - 1 Завершено Чехія В
Євро 2024 2024
30.06.2024 - 22:00 Іспанія 4 - 1 Завершено Грузія П
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Останні матчі - Україна
Молодіжна збірна 24-26
15.11.2024 - 19:30 Португалія 3 - 3 Завершено Україна Н
Молодіжна збірна 24-26
15.10.2024 - 21:36 Сербія 1 - 0 Завершено Україна П
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Чехія Н
Ліга Націй 24-26
11.10.2024 - 21:45 Україна 1 - 0 Завершено Грузія В
Молодіжна збірна 24-26
11.10.2024 - 21:45 Англія 2 - 1 Завершено Україна П
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Новини команд
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Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Грузія
17%
Нічия
28%
Україна
55%
Склади команд
25
Mamardashvili, Giorgi
44
Lochoshvili, Luka
4
Kashia, Guram
5
Kverkvelia, Saba
27
Shengelia, Levan
10
Kiteishvili, Otar
6
Kochorashvili, Giorgi
8
Chakvetadze, Giorgi
25
Kakabadze, Otar
77
Kvaratskhelia, Khvicha
11
Zivzivadze, Budu
1
Trubin, Anatoliy
26
Konoplya, Yukhym
27
Ілля Забарний
22
Микола Матвієнко
19
Віталій Миколенко
11
Олександр Зубков
10
Sudakov, Georgiy
17
Brazhko, Vladimir
10
Микола Шапаренко
10
Mudryk, Mykhailo
11
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 11
    Zivzivadze, Budu
    Форвард
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 27
    Shengelia, Levan
    Півзахисник
  • 10
    Kiteishvili, Otar
    Півзахисник
  • 6
    Kochorashvili, Giorgi
  • 8
    Chakvetadze, Giorgi
  • 25
    Kakabadze, Otar
    Захисник
  • 44
    Lochoshvili, Luka
    Захисник
  • 4
    Kashia, Guram
    Захисник
  • 5
    Kverkvelia, Saba
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Trubin, Anatoliy
Запасні гравці
Тренери
  • Вилли Саньоль
  • Ребров, Сергей
LIVE
Трансляція матчу Грузія - Україна
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
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Інфо
Запасні Грузії: Лорія, Гугешашвілі, Давіташвілі, Лобжанідзе, Гочолеішвілі, Гвелесіані, Квеквескірі, Квеквескірі, Меквабішвілі, Цитаішвілі, Мікаутадзе
Інфо
Стартовий склад збірної Грузії: Мамардашвілі, Кварквелія, Кашія, Лочошвілі, Какабідзе, Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітешвілі, Шенгелія, Кварцхвелія, Зівзівадзе
Інфо
Запасні збірної України: Бущан, Різник, Сич, Таловєров, Бондар, Яремчук, Назаренко, Криськів, Зінченко, Ярмолюк, Калюжний, Гуцуляк
Інфо
Стартовий склад збірної України: Трубін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Бражко – Мудрик, Судаков, Шапаренко, Зубков – Довбик
Незважаючи на специфічні погодні умови в Батумі, матч між Грузією та Україною має розпочатися вчасно о 19:00. Про це повідомляють українські журналісти, посилаючись на організаторів матчу.
Дощ продовжується. Місцевий ЗМІ пишуть, що матч може не відбутися сьогодні. Рішення прийматимуть безпосередньо арбітри та делегат поєдинку, які незабаром прибудуть на арену та оцінять стан газону. Його тільки зараз відкрили від захисної плівки, але вона не рятує ситуацію.
Збірна Грузії зіграє у червоній формі, збірна України - у традиційному жовтому комплекті
Варто зазначити, що незадовго до матчу в Батумі пройшла серйозна злива.
Загалом ситуація у нас цікава. Україна все ще претендує на перше місце, але для цього треба перемагати Грузію та Албанію. Втім, ми можемо і вилетіти з групи з останнього місця
Зазначимо, що у нас через травму вилетів із обойми Владислав Ванат, який не потрапив у заявку на сьогоднішній поєдинок
Ситуація у групі у нас така – Чехія на першому місці (7 очок), у Грузії та Албанії по 6 балів, і Україна замикає групу з 4 очками.
Інфо
Матч розпочнеться о 19:00, судити гру буде англієць Кріс Кавана!
Всім добрий вечір! Вечір збірних! Вечір Ліги націй! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу, в якому збірна України на виїзді зіграє з Грузією!
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Анонс матчу Грузія - Україна 16.11.2024, Ліга Націй

Матч між командою Грузія та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч відбудеться на стадіоні Batumi Arena.

Дата проведення матчу: 16.11.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Грузія та командою Україна:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Грузія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Грузія у попередньому футбольному матчі 11.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вилли Саньоль и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Грузія - Україна можна подивитися 16.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Грузія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Грузія
Країна: Грузия

Минулий поєдинок команди Грузія був зіграний проти Албанія - 14.10.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Албанія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Попередній поєдинок команди Україна був зіграний проти Португалія - 15.11.2024, у рамках турніру Молодіжна збірна 24-26 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Грузія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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