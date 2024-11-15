Грузія - Україна онлайн трансляція матчу

Матч між командою Грузія та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч відбудеться на стадіоні Batumi Arena.
Дата проведення матчу: 16.11.2024
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між клубами Грузія та командою Україна:
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Грузія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Грузія у попередньому футбольному матчі 11.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Вилли Саньоль и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Грузія
Країна: Грузия
Минулий поєдинок команди Грузія був зіграний проти Албанія - 14.10.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Албанія.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Попередній поєдинок команди Україна був зіграний проти Португалія - 15.11.2024, у рамках турніру Молодіжна збірна 24-26 та закінчився нічиєю.
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