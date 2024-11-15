Грузія - Україна онлайн трансляція матчу

Дощ продовжується. Місцевий ЗМІ пишуть, що матч може не відбутися сьогодні. Рішення прийматимуть безпосередньо арбітри та делегат поєдинку, які незабаром прибудуть на арену та оцінять стан газону. Його тільки зараз відкрили від захисної плівки, але вона не рятує ситуацію.