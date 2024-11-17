Італія - Франція онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Італія - Франція 17.11.2024, Ліга Націй

Протистояння між командою Італія та командою Франція проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні San Siro.

Дата проведення матчу: 17.11.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Італія та командою Франція:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Італія, тоді як команда Франція залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Італія у попередньому футбольному матчі 06.09.2024 закінчилось з такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія

Країна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Минулий матч команди Італія був зіграний проти Бельгія - 14.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Італія.

Команда гостей

Назва: Франція

Країна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Минулий поєдинок команди Франція був зіграний проти Ізраїль - 14.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

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