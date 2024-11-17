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Італія - Франція онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 17 листопада 2024, 21:45 - San Siro . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Рейтинг матчу:
Італія
До початку
00 : 00 : 00
Франція
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Італія
36%
Нічия
32%
Франція
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Italy and France is 1-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings, Italy have won 4 times, there have been 4 draws while France have won 5 times. The goal difference is 18-16 in favour of France.
  • France have a winning streak of 3 matches in UEFA Nations League.
  • Did you know that Italy scores 27% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Italy haven't lost in their last 5 games.
  • Italy haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • France have a winning streak of 3 matches.
  • France have lost none of their last 4 away matches.
  • Davide Frattesi is Italy's top scorer with 3 goals. Randal Kolo Muani has scored 3 times for France.
  • Italy have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • France have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Italy wins 1st half in 50% of their matches, France in 41% of their matches.
  • Italy wins 50% of halftimes, France wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Italy.
  • On their last meeting Italy won by 2 goals.
  • When Italy leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When France leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Italy is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Italy has better performance than France.
  • Italy's performance of the last 5 matches is better than France's.
  • In the last 5 meetings Italy won 2, France won 3, 0 draws.
  • Italy scores 1.6 goals in a match against France and France scores 1.8 goals against Italy (on average).
  • Average number of goals in meetings between Italy and France is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Italy and France is 2.2.
  • Italy scores 1.83 goals when playing at home and France scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Italy scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • France haven't lost in their last 4 games.
  • Italy have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Італія
1
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Франція
Ліга Націй 2024/2025
06.09.2024 - 21:45 Франція 1 - 3 Завершено Італія
Контрольные матчи сборной 2017/2018
01.06.2018 - 22:00 Франція 3 - 1 Завершено Італія
Контрольные матчи сборной 2016/2017
01.09.2016 - 22:00 Італія 1 - 3 Завершено Франція
Контрольные матчи сборной 2012/2013
14.11.2012 - 21:50 Італія 1 - 2 Завершено Франція
Останні матчі - Італія
Ліга Націй 24-26
14.11.2024 - 21:45 Бельгія 0 - 1 Завершено Італія В
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 21:45 Італія 4 - 1 Завершено Ізраїль В
Ліга Націй 24-26
10.10.2024 - 21:45 Італія 2 - 2 Завершено Бельгія Н
Ліга Націй 2024/2025
09.09.2024 - 21:45 Ізраїль 1 - 2 Завершено Італія В
Ліга Націй 2024/2025
06.09.2024 - 21:45 Франція 1 - 3 Завершено Італія В
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Останні матчі - Франція
Ліга Націй 24-26
14.11.2024 - 21:45 Франція 0 - 0 Завершено Ізраїль Н
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 21:45 Бельгія 1 - 2 Завершено Франція В
Ліга Націй 24-26
10.10.2024 - 21:45 Ізраїль 1 - 4 Завершено Франція В
Ліга Націй 2024/2025
09.09.2024 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Бельгія В
Ліга Націй 2024/2025
06.09.2024 - 21:45 Франція 1 - 3 Завершено Італія П
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Новини команд
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Італія
36%
Нічия
32%
Франція
32%
LIVE
Трансляція матчу Італія - Франція
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Франції задля першої сходинки потрібно перемагати більше, аніж у два м'ячі.
Інфо
Італія перемогла в першому колі — 3:1.
Інфо
Франція йде другою з 3 перемогами, 1 нічиєю та 1 поразкою — 10 очок.
Інфо
Італія йде першою з 4 перемогами та 1 нічиєю — 13 очок.
Запасні: Самба, Шевальє, Павар, Олісе, Коман, Канте, Заїр-Емері, Баркола, Ернандес.
Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Конате, Дінь — Гендузі, Коне, Рабьо — Коло Муані, Тюрам, Нкунку.
Запасні: Доннарумма, Мерет, Савона, Гатті, Мальдіні, Распадорі, Кін, Ровелла, Околі, Комуццо, Пізіллі, Удоджі.
Італія: Вікаріо — Ді Лоренцо, Буонджорно, Бастоні — Камб’язо, Фраттезі, Локателлі, Тоналі, Дімарко — Барелла — Ретегі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Славко Вінцич (Словенія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A2. На полі стадіону Сан Сіро (Мілан, Італія) зіграють Італія та Франція.
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Анонс матчу Італія - Франція 17.11.2024, Ліга Націй

Протистояння між командою Італія та командою Франція проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні San Siro.

Дата проведення матчу: 17.11.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Італія та командою Франція:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Італія, тоді як команда Франція залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Італія у попередньому футбольному матчі 06.09.2024 закінчилось з такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Італія - Франція можна подивитися 17.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Італія - Франція, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Минулий матч команди Італія був зіграний проти Бельгія - 14.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Італія.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Минулий поєдинок команди Франція був зіграний проти Ізраїль - 14.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Італія - Франція онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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