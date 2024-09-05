  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Хорватія - Португалія Дивитися онлайн
У тренді

Хорватія - Португалія онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 18 листопада 2024, 21:45 - Полюд . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Хорватія
До початку
00 : 00 : 00
Португалія
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
32%
Нічия
32%
Португалія
35%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Croatia have won 1 times, there have been 2 draws while Portugal have won 6 times. The goal difference is 17-7 in favour of Portugal.
  • Croatia have won 4 home matches in a row.
  • Portugal haven't lost in their last 5 games.
  • Croatia have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Croatia wins 1st half in 30% of their matches, Portugal in 43% of their matches.
  • Croatia wins 30% of halftimes, Portugal wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Portugal.
  • On their last meeting Portugal won by 1 goals.
  • When Croatia leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Portugal leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Croatia is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Portugal is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Portugal has better performance than Croatia.
  • Portugal's performance of the last 5 matches is better than Croatia's.
  • Portugal have lost just 1 of their last 5 games against Croatia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Croatia won 1, Portugal won 3, 1 draws.
  • Croatia scores 1.4 goals in a match against Portugal and Portugal scores 2.2 goals against Croatia (on average).
  • Average number of goals in meetings between Croatia and Portugal is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Croatia and Portugal is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Nations League.
  • Croatia scores 1.67 goals when playing at home and Portugal scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Portugal scores 42% of their goals between the minutes 76-90?
  • Ante Budimir has more yellow cards (2) than any other player at Croatia. Bruno Fernandes has collected 2 for Portugal.
Особисті зустрічі
Хорватія
1
Перемог
5
Ігор
4
Перемог
Португалія
Ліга Націй 2024/2025
05.09.2024 - 21:45 Португалія 2 - 1 Завершено Хорватія
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:45 Португалія 1 - 2 Завершено Хорватія
Ліга Націй 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Хорватія 2 - 3 Завершено Португалія
Ліга Націй 2021
05.09.2020 - 21:45 Португалія 4 - 1 Завершено Хорватія
Останні матчі - Хорватія
Ліга Націй 24-26
15.11.2024 - 21:45 Шотландія 1 - 0 Завершено Хорватія П
Ліга Націй 24-26
15.10.2024 - 21:45 Польща 3 - 3 Завершено Хорватія Н
Ліга Націй 24-26
12.10.2024 - 19:00 Хорватія 2 - 1 Завершено Шотландія В
Ліга Націй 2024/2025
08.09.2024 - 21:45 Хорватія 1 - 0 Завершено Польща В
Ліга Націй 2024/2025
05.09.2024 - 21:45 Португалія 2 - 1 Завершено Хорватія П
Показати більше
Останні матчі - Португалія
Ліга Націй 24-26
15.11.2024 - 21:45 Португалія 5 - 1 Завершено Польща В
Молодіжна збірна 24-26
15.11.2024 - 19:30 Португалія 3 - 3 Завершено Україна Н
Ліга Націй 24-26
15.10.2024 - 21:45 Шотландія 0 - 0 Завершено Португалія Н
Ліга Націй 24-26
12.10.2024 - 21:45 Польща 1 - 3 Завершено Португалія В
Ліга Націй 2024/2025
08.09.2024 - 21:45 Португалія 2 - 1 Завершено Шотландія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
32%
Нічия
32%
Португалія
35%
LIVE
Трансляція матчу Хорватія - Португалія
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр — Давіде Масса (Італія).
Інфо
Стартовий склад Хорватії: Лівакович — Гвардіол, Чалета-Цар, Шутало — Соса, Ковачич, Модрич (к), Перішич — Батуріна, Матанович, Крамарич. Головний тренер — Златко Далич.
Інфо
Стартовий склад Португалії: Са — Вейга, Араужу, Семеду — Мендеш, Вітінья, Невеш, Отавіу, Канселу (к) — Леау, Фелікс. Головний тренер — Роберто Мартінес.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 6-го раунду Ліги націй УЄФА між Хорватією і Португалією.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 21:45 - Вчора Італія Італія 1 Франція Франція 3 Завершено 21:45 - Вчора Ізраїль Ізраїль 1 Бельгія Бельгія 0 Завершено 19:00 - Вчора Норвегія Норвегія 5 Казахстан Казахстан 0 Завершено 19:00 - Вчора Австрія Австрія 1 Словенія Словенія 1 Завершено 19:00 - Вчора Фінляндія Фінляндія 0 Греція Греція 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Хорватія - Португалія 18.11.2024, Ліга Націй

Поєдинок між командою Хорватія та командою Португалія проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч відбудеться на стадіоні Полюд.

Дата проведення матчу: 18.11.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Хорватія та командою Португалія:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Хорватія залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Хорватія у попередньому футбольному матчі 05.09.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хорватія - Португалія можна подивитися 18.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Хорватія - Португалія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Минулий поєдинок команди Хорватія був зіграний проти Шотландія - 15.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Шотландія.

Команда гостей

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Попередній поєдинок команди Португалія був зіграний проти Польща - 15.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Португалія.

Слідкуйте за результатами матчу Хорватія - Португалія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Націй та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.