Хорватія - Португалія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Хорватія - Португалія 18.11.2024, Ліга Націй

Поєдинок між командою Хорватія та командою Португалія проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч відбудеться на стадіоні Полюд.

Дата проведення матчу: 18.11.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Хорватія та командою Португалія:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Хорватія залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Хорватія у попередньому футбольному матчі 05.09.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хорватія

Країна: Хорватия

Тренер: Златко Далич



Минулий поєдинок команди Хорватія був зіграний проти Шотландія - 15.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Шотландія.

Команда гостей

Назва: Португалія

Країна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Попередній поєдинок команди Португалія був зіграний проти Польща - 15.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Португалія.

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