  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Албанія - Україна Дивитися онлайн
У тренді

Албанія - Україна онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 19 листопада 2024, 21:45 - Arena Kombëtare . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Жуан Пиньейру
Рейтинг матчу:
Албанія
0 - 2
Оновити
22'
Україна
Дивитись трансляцію
Хід матчу
5' Олександр Зінченко 10' Роман Яремчук
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Албанія
19%
Нічия
19%
Україна
61%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Albania have won 1 times, there have been 1 draws while Ukraine have won 3 times. The goal difference is 12-6 in favour of Ukraine.
  • Albania wins 1st half in 23% of their matches, Ukraine in 21% of their matches.
  • Albania wins 23% of halftimes, Ukraine wins 21%.
  • The winner of their last meeting was Albania.
  • On their last meeting Albania won by 1 goals.
  • When Albania leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Ukraine leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Albania is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Albania has better performance than Ukraine.
  • Albania's performance of the last 5 matches is better than Ukraine's.
  • Ukraine have lost just 1 of their last 5 games against Albania (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Albania won 1, Ukraine won 3, 1 draws.
  • Albania scores 1.2 goals in a match against Ukraine and Ukraine scores 2.4 goals against Albania (on average).
  • Average number of goals in meetings between Albania and Ukraine is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Albania and Ukraine is 1.4.
  • Albania scores 0.86 goals when playing at home and Ukraine scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Ukraine have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • When playing at home, Albania have not scored a goal so far this season.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Nations League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Албанія
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Україна
Ліга Націй 2024/2025
07.09.2024 - 21:45 Україна 1 - 2 Завершено Албанія
Збірна України 2017/2018
03.06.2018 - 17:00 Албанія 1 - 4 Завершено Україна
Збірна України 2015/2016
03.06.2016 - 21:30 Україна 3 - 1 Завершено Албанія
Останні матчі - Албанія
Ліга Націй 24-26
16.11.2024 - 21:45 Албанія 0 - 0 Завершено Чехія Н
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 19:00 Грузія 0 - 1 Завершено Албанія В
Ліга Націй 24-26
11.10.2024 - 21:45 Чехія 2 - 0 Завершено Албанія П
Ліга Націй 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Албанія 0 - 1 Завершено Грузія П
Ліга Націй 2024/2025
07.09.2024 - 21:45 Україна 1 - 2 Завершено Албанія В
Показати більше
Останні матчі - Україна
Молодіжна збірна 24-26
19.11.2024 - 19:15 Італія 2 - 2 Завершено Україна Н
Ліга Націй 24-26
16.11.2024 - 19:00 Грузія 1 - 1 Завершено Україна Н
Молодіжна збірна 24-26
15.11.2024 - 19:30 Португалія 3 - 3 Завершено Україна Н
Молодіжна збірна 24-26
15.10.2024 - 21:36 Сербія 1 - 0 Завершено Україна П
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Чехія Н
Показати більше
Новини команд
Головні події
10'
Роман Яремчук ГООЛ!
5'
Олександр Зінченко ГООЛ!
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Албанія
19%
Нічия
19%
Україна
61%
Склади команд
1
Томас Стракоша
12
Mitaj, Mario
15
Ajeti, Arlind
34
Ismajli, Ardian
20
Balliu, Ivan
20
Laci, Qazim
20
Ramadani, Ylber
21
Asllani, Kristjan
23
Muci, Ernest
10
Daku, Mirlind
7
Asani, Jasir
1
Trubin, Anatoliy
26
Konoplya, Yukhym
27
Ілля Забарний
22
Микола Матвієнко
19
Віталій Миколенко
5
Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
11
Олексій Гуцуляк
17
Олександр Зінченко
10
Sudakov, Georgiy
10
Mudryk, Mykhailo
17
Роман Яремчук
Стартовий склад
  • 23
    Muci, Ernest
    Форвард
  • 10
    Daku, Mirlind
    Форвард
  • 7
    Asani, Jasir
    Форвард
  • 20
    Laci, Qazim
    Півзахисник
  • 20
    Ramadani, Ylber
    Півзахисник
  • 21
    Asllani, Kristjan
    Півзахисник
  • 12
    Mitaj, Mario
    Півзахисник
  • 15
    Ajeti, Arlind
    Захисник
  • 34
    Ismajli, Ardian
    Захисник
  • 20
    Balliu, Ivan
  • 1
    Томас Стракоша
    Воротар
  • 17
    Роман Яремчук
    Форвард
    10
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 17
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
    5
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 5
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Trubin, Anatoliy
Запасні гравці
Тренери
  • Sylvinho
  • Ребров, Сергей
Статистика матчу
4
Штрафні
2
2
Фоли
4
50%
Володіння м'ячем
50%
Удари в отвір
2
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу Албанія - Україна
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
19'
Даку на лівому фланзі атаки відштовхнув Забарного.
16'
Асллані загострював пасом до правого флангу штрафного, але невдало.
14'
Команда Реброва нарешті заведена вже з перших хвилин.
12'
Контроль м'яча від Албанії в центрі поля.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача Судакова з лівого флангу на дальню стійку завершилась скиданням від Коноплі на Яремчука!
9'
Судакова руками схопив Даку на нашій половині.
7'
Продовжуємо тиснути й після забитого.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар Яремчука з лівого флангу штрафного заблокували, але відскок у центрі добив у сітку Зінченко.
3'
Яремчук сфолив проти Асллані на чужій половині.
1'
Наш контроль м'яча від перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Україна буде другою, якщо переможе й Грузія не переможе.
Інфо
Албанія буде другою, якщо переможе й Чехія переможе.
Інфо
Албанія буде першою, якщо переможе, а Чехія та Грузія зіграють унічию.
Інфо
Україна не буде першою за будь-яких умов.
Інфо
У першому колі перемогла Албанія (2:1).
Інфо
Україна йде останньою з 1 перемогами, 2 нічиїми та 2 поразками — 5 очок.
Інфо
Албанія йде третьою з 2 перемогами, 1 нічиєю та 2 поразками — 7 очок.
Запасні: Бущан, Різник, Сич, Таловєров, Бондар, Бражко, Шапаренко, Довбик, Назаренко, Криськів, Ярмолюк, Зубков.
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко, Калюжний, Судаков — Гуцуляк, Яремчук, Мудрик.
Запасні: Кастраті, Шеррі, Хісай, Мерсінай, Туці, Н. Байрамі, Узуні, Міхай, Сефері, Муя, Ходжа, Абраши.
Албанія: Стракоша — Балліу, Ісмайлі, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані, Лачі — Асані, Даку, Мучі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Жоау Педру Піньєйру (Португалія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1. На полі стадіону Арена Комбетаре (Тірана, Албанія) зіграють Албанія та Україна.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:15 - Сьогодні Італія Італія 2 Україна Україна 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Гібралтар Гібралтар 1 Молдова Молдова 1 Завершено 18:00 - Сьогодні ОАЕ ОАЕ 5 Катар Катар 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Китай Китай 1 Японія Японія 3 Завершено 21:45 - Вчора Ліхтенштейн Ліхтенштейн 1 Сан-Марино Сан-Марино 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Албанія - Україна 19.11.2024, Ліга Націй

Протистояння між командою Албанія та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч відбудеться на стадіоні Arena Kombëtare.

Дата проведення матчу: 19.11.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Албанія та командою Україна:

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Албанія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Албанія у попередньому футбольному матчі 07.09.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Sylvinho и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Албанія - Україна можна подивитися 19.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Албанія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Албанія
Країна: Албания

Минулий поєдинок команди Албанія був зіграний проти Чехія - 16.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Попередній матч команди Україна був зіграний проти Італія - 19.11.2024, у рамках чемпіонату Молодіжна збірна 24-26 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Албанія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Націй та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.