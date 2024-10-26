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ФК Олександрія - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 жовтня 2024, 13:00 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
2 - 1
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61'
Інгулець
Петрово
Хід матчу
17' Bezerra, Juan Alvina 21' Олександр П'ятов 29' Myshnov, Dmytro
46' Кирило Ковалець Вийшов: Kozak, Artem
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
42%
Нічия
31%
Інгулець
27%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Oleksandriya have won 4 times, there have been 1 draws while FC Ingulets Petrove have won 1 times. The goal difference is 11-6 in favour of FC Oleksandriya.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 14 games.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 11 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 11 away matches.
  • When playing at home, FC Oleksandriya have not lost to FC Ingulets Petrove in their last 4 encounters.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 5 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 4-1-0.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-5-5.
  • Oleksandr Filippov is FC Oleksandriya's top scorer with 5 goals. Volodymyr Vilivald has scored 2 times for FC Ingulets Petrove.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 22% of their matches, FC Ingulets Petrove in 26% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 22% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 3, FC Ingulets Petrove won 1, 1 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya scores 1.4 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 1 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Ingulets Petrove is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Ingulets Petrove is 1.4.
  • FC Oleksandriya scores 1.2 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
4
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
10.09.2021 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Інгулець 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 13:40 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 13:00 Кривбас 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.09.2024 - 18:00 Оболонь 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 18:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 13:00 Оболонь 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 2 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Чорноморець П
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Головні події
Кирило Ковалець
Вийшов: Kozak, Artem
46'
ГООЛ! Myshnov, Dmytro
29'
21'
Олександр П'ятов ГООЛ!
ГООЛ! Bezerra, Juan Alvina
17'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
42%
Нічия
31%
Інгулець
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 5
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
    46
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 15
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
    29
  • 23
    Geovani
    Форвард
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
    17
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 45
    Vilivald, Volodymyr
    Захисник
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 26
    Владислав Сидоренко
    Захисник
  • 33
    Мар'ян Мисик
    Півзахисник
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Півзахисник
  • 59
    Mogilnyi, Bogdan
    Форвард
  • 8
    Олександр П'ятов
    Півзахисник
    21
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
  • 17
    Артем Сітало
    Форвард
  • 18
    Sad, Valerii
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Василий Кобин
Трансляція
57'
Безерра пролетів через усе поле до контратаки, але в підсумку його наздогнали перед штрафним.
54'
У Паламарчука влетів Кампуш під час навісу із штрафного з правого флангу від Кравченка.
51'
Небезпечний момент
Шершень підставив ногу під простріл Мишньова з лівого флангу в центрі штрафного, після чого воротар ледь устиг урятувати ворота.
50'
Небезпечний момент
Філіппов залишив м'яч на Козака в пів колі перед штрафним, однак той низом покотив повз праву стійку.
47'
Могильний перед чужим штрафним не втримався на ногах у боротьбі.
46'
Заміна
Замість Ковальця грає Козак.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першому таймі команди відзначались виключно зі стандартів, відповідно, ретельно готувались до гри. Олександрія наче й веде за рахунком, але почувати впевнено при цьому себе не може, бо суперники все одно десь поблизу.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
42'
Розігрує м'яч на чужій половині Інгулець.
39'
Небезпечний момент
П'ятов виконав швидкий удар на завершення передачі до лівого флангу штрафного від Сада, але поцілив повз праву стійку.
36'
Простріл від Мишньова з лівого флангу пішов у ноги Вілівальду.
33'
Заблоковано на кутовий удар від Сітала з правого флангу штрафного.
31'
Кампуш блокував простріл Могильного з лівого флангу штрафного так, що м'яч вийшов за лицьову від суперника.
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мишньов у пів колі перед штрафним очікував на передачу Кравченка з розіграшу кутового з правого флангу, після чого пробив під поперечину.
26'
Небезпечний момент
Паламарчук обличчям відбив спробу Філіппова його перекинути з лівого кута воротарського на завершення передачі Мишньова.
23'
Джевані спрямував над воротами удар із лівого флангу штрафного з передачі Калюжного.
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сидоренко на відскоку перед чужим штрафним від подачі з лівого флангу зльоту перевів м'яч ліворуч на П'ятова, а той в один дотик пробив у дальній кут.
20'
До позиційної атаки повертається Інгулець.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Беззера головою завершив скидання Шабанова на ближню в центрі штрафного, після подачі стандарту з правого флангу.
16'
Могильний сфолив проти Кравченка ліворуч у захисті.
13'
Наразі темп гри помітно низький. М'яч у Інгульця.
11'
Інгулець стримано почав гру й розбиває атаки суперників.
9'
Мартинюк не встигав за передачею на лівий фланг атаки від Калюжного.
6'
Від межі штрафного на лівому фланзі удар Білоцерковця пішов повз дальню стійку.
4'
Закидання від Беззери з лівого флангу на дальній бік штрафного Джеквані завершив ударом бозна-як.
2'
Удар із лівого флангу штрафного П'ятов спрямував у захисника, від якого м'яч полетів на кутовий.
1'
Олександрія першу спробу атаки завершила невдалим дальнім пасом.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Інгулець іде останнім з 5 нічиїми та 5 поразками — 5 очок.
Інфо
Олександрія йде другою з 7 перемогами та 2 нічиїми — 23 очки.
Запасні: Жилкін, Кисленко, Дубілей, Мельничук, Лосенко, Козиренко, Пушкарьов, Лісняк, Петько, Чабан, Малиш.
Інгулець: Паламарчук — Сидоренко, Шершень, Вілівальд, Мисик — Волохатий, П’ятов — Білоцерковець, Сад, Могильний — Сітало.
Запасні: Шевченко, Макаренко, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Смирний, Козак.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Мишньов — Беззера, Філіппов, Джевані.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Володимир Новохатній (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону КСК Ніка (Олександрія, Україна) зіграють Олександрія та петровський Інгулець.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Інгулець 26.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 26.10.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ФК Олександрія (Александрия) та командою Інгулець (Петрово):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Інгулець у попередньому футбольному матчі 24.04.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Василий Кобин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Інгулець можна подивитися 26.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Ворскла - 19.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Минулий матч команди Інгулець був зіграний проти ЛНЗ - 20.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

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