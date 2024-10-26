ФК Олександрія - Інгулець онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 26.10.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між ФК Олександрія (Александрия) та командою Інгулець (Петрово):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Інгулець у попередньому футбольному матчі 24.04.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Василий Кобин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Ворскла - 19.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Минулий матч команди Інгулець був зіграний проти ЛНЗ - 20.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
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