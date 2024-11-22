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Карпати - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 листопада 2024, 18:00 - Украина
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Карпати
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
53%
Нічия
22%
Колос
25%
Цікаві факти
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Karpaty Lviv haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 42% of their matches, Kolos Kovalivka in 12% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 42% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 12%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than Kolos Kovalivka.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Karpaty Lviv scores 1.86 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.93 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Лівий Берег В
Кубок України 2024/2025
29.10.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.10.2024 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Карпати В
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 19:20 Колос 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
53%
Нічия
22%
Колос
25%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Володимир Новохатний.
Запасні: Кінарейкін (в), Домчак (в), Векляк, Саків, Тлумак, Кузик, Клименко, Рябов, Шах, Підлепенець, Устименко, Стеніо.
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кемкін — Мірошніченко (к), Педрозо, Бабогло, Полегенько — Альварес — Очеретько, Бруніньйо, Чачуа, Костенко — Невес. Головний тренер — Владислав Лупашко.
Запасні: Горох (в), Мисак (в), Бурда, Шершень, Третяков, Лучкевич, Ільїн, Денисенко, Гусол, Салабай, Безбородько, Паулаускас.
Інфо
Стартовий склад Колосу: Пахолюк — Цуріков, Бондаренко (к), Краснічі, Козік — Оріховський, Демченко, Каріока — Велетень, Болівар, Алефіренко. Головний тренер — Олександр Поздєєв.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 14-го туру УПЛ Карпати – Колос.
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Анонс матчу Карпати - Колос 22.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Карпати (Львов) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 22.11.2024
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Карпати був зіграний проти ФК Олександрія - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий матч команди Колос був зіграний проти Кривбас - 09.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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