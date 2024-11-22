Карпати - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Карпати - Колос 22.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Карпати (Львов) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 22.11.2024

Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпати (Львов): 2021

Країна: Украина



Попередній поєдинок команди Карпати був зіграний проти ФК Олександрія - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Минулий матч команди Колос був зіграний проти Кривбас - 09.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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