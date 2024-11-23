Верес - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 24.11.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий матч команди Верес був зіграний проти Рух - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Карпати - 09.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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