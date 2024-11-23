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Верес - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 листопада 2024, 15:30 - Авангард
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 0
Оновити
19'
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Верес
28%
Нічия
34%
ФК Олександрія
38%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Veres Rivne have won 0 times, there have been 5 draws while FC Oleksandriya have won 2 times.
  • Last season's matches: 2-2 (Veres Rivne at home) and 1-0 (FC Oleksandriya at home).
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Veres Rivne scores 21% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Veres Rivne haven't lost in their last 8 games.
  • Veres Rivne haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 5 matches.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 18 games.
  • FC Oleksandriya have lost none of their last 8 away matches.
  • When playing at home, Veres Rivne have not lost to FC Oleksandriya in their last 4 encounters.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 2-4-3.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 3-1-0.
  • Marko Mrvaljevic is Veres Rivne's top scorer with 3 goals. Oleksandr Filippov has scored 5 times for FC Oleksandriya.
  • Iago Siqueira has assisted the most goals for Veres Rivne with 2. Juan Alvina Bezerra is FC Oleksandriya's biggest assister (3).
  • A year ago, Veres Rivne were number 15 in the table with 8 points. Now they are number 8 with 15 points.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 35% of their matches, FC Oleksandriya in 32% of their matches.
  • Veres Rivne wins 35% of halftimes, FC Oleksandriya wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than Veres Rivne.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 0, FC Oleksandriya won 2, 3 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • Veres Rivne scores 1.2 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.6 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Oleksandriya is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Oleksandriya is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Veres Rivne scores 1.29 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.71 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 15:00 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:35 ФК Олександрія 3 - 2 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 13:00 Верес 2 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес Н
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Верес Н
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Полісся В
Кубок України 24-26
30.10.2024 - 13:00 ЮКСА 1 - 4 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 13:40 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла В
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Верес
28%
Нічия
34%
ФК Олександрія
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 6
    Kutsia, Giorgi
    Півзахисник
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 99
    Luan Campos
    Форвард
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 5
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 15
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 59
    Kozak, Artem
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Руслан Ротань
Трансляція
Інфо
Повітряна тривога! 14:35.
Інфо
Олександрія йде другою з 10 перемогами та 2 нічиїми — 32 очки.
Інфо
Верес іде дев'ятим із 3 перемогами, 6 нічиїми та 4 поразками — 15 очок.
Запасні: Шевченко, Макаренко, Ковалець, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Ващенко, Скорко, Джевані, Копина, Шостак.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак, Калюжний, Мишньов — Безерра, Філіппов, Бєляєв.
Запасні: Когут, Ющишин, Протасевич, Чечер, Мельник, Баран, Петров, Лепський, Шарай, Годя, Мрвальєвич, Нонго.
Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Кльоц — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Андрій Коваленко (Полтава, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють рівненський Верес та Олександрія.
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Анонс матчу Верес - ФК Олександрія 24.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 24.11.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - ФК Олександрія можна подивитися 24.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий матч команди Верес був зіграний проти Рух - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Карпати - 09.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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