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Полісся - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 листопада 2024, 18:00 - Tsentralnyi Stadion
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
50%
Нічия
21%
Зоря
29%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-1 (FC Polissya Zhytomyr at home) and 0-1 (FC Zorya Lugansk at home).
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Zorya Lugansk have lost 3 matches in a row.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr's home record this season: 3-4-0.
  • FC Zorya Lugansk's away record this season: 3-0-4.
  • Oleksandr Nazarenko has assisted the most goals for FC Polissya Zhytomyr with 4. Denys Antiukh is FC Zorya Lugansk's biggest assister (6).
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 25% of their matches, FC Zorya Lugansk in 39% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 25% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.14 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.05 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Зоря 0 - 1 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Зоря 5 - 3 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Полісся П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Полісся 2 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 15:30 Шахтар 3 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 13:00 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 18:00 Зоря 0 - 1 Завершено Кривбас П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
50%
Нічия
21%
Зоря
29%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Олексій Деревінський.
Запасні: Кудрик (в), Поспєлов (в), Венделл, Брістрич, Шастал, Макуана, Мустафаєв, Караман, Мельниченко, Майсурадзе, Матич, Корнійчук.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець — Смоляков, Сарапій, Віалле, Тейлор — Бабенко (к) — Назаренко, Крушинський, Лєднєв, Гуцуляк — Пайшан. Головний тренер — Імад Ашур.
Запасні: Турбаєвський (в), Мацапура (в), Тронтель, Нваезе, Волошин, Гусєв, Кораблін, Вакула, Хахльов, Супряга, Василець, Задорожний.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Вантух, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Башич — Горбач, Слесар, Яцик, Кирюханцев — Будківський (к). В. о. головного тренера — Сергій Руденко.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 14-го раунду УПЛ між Поліссям і Зорею.
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Анонс матчу Полісся - Зоря 25.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 25.11.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Полісся (Житомир) та командою Зоря (Луганск):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Зоря у попередньому футбольному матчі 05.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Зоря можна подивитися 25.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Динамо - 10.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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