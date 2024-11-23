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Оболонь - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 листопада 2024, 13:00 - Оболонь-Арена
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Кривбас
Кривой Рог
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
28%
Нічия
28%
Кривбас
44%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Obolon Kyiv and FC Kryvbas Kriviy Rih when FC Obolon Kyiv is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Obolon Kyiv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Obolon Kyiv playing at home, FC Obolon Kyiv have won 0 times, there have been 4 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times. The goal difference is 3-2 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • During the last 9 meetings, FC Obolon Kyiv have won 0 times, there have been 5 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 4 times. The goal difference is 10-6 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's last away win against FC Obolon Kyiv was in 2010.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Obolon Kyiv at home) and 1-0 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home).
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
  • When playing at home, FC Obolon Kyiv have not lost to FC Kryvbas Kriviy Rih in their last 4 encounters.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 4 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Igor Medynskyi has more yellow cards (4) than any other player at FC Obolon Kyiv. Djihad Bizimana has collected 5 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 11% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 31% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 11% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 0, FC Kryvbas Kriviy Rih won 2, 3 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Obolon Kyiv scores 0 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.4 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.4.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.79 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.32 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
1
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 18:31 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Кривбас
Перша ліга України 2021/2022
01.10.2021 - 17:30 Оболонь 0 - 0 Завершено Кривбас
Перша ліга України 2015/2016
22.11.2015 - 13:00 Оболонь 2 - 3 Завершено Кривбас
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес Н
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 5 Завершено Динамо П
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 19:20 Колос 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 15:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Рух Н
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Полісся 2 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 16:50 Кривбас 3 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 18:00 Зоря 0 - 1 Завершено Кривбас В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
28%
Нічия
28%
Кривбас
44%
Трансляція
Інфо
Запасні Кривбасу: Кліщук, Хома, Плічко, Конате, Попов, Каменський, Аморозо, Ндомбазі, Микитишин, Хомченовський, Кожушко
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Маханьков, Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго, Ілич, Твердохліб, Кузик, Шевченко, По, Соса
Інфо
Запасні Оболоні: Рибка, Бичек, Блізніченко, Курко, Ломницький, Лук'янчук, Лях, Мороз, Осман, Тарануха, Чернов, Теслюк
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Федорівський, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо, Вітенчук, Черненко, Мединський, Слободян, Суханов
У Кривбасу 6 місце в таблиці і 19 очок після 12 матчів
Оболонь іде в зоні вильоту - 9 очок після 13 матчів і 15-те місце в таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме гру Дмитро Панчишин
Добрий вечір усім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 14-го туру УПЛ, в якому Оболонь прийме Кривбас.
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Останні матчі
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Анонс матчу Оболонь - Кривбас 24.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 24.11.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Оболонь (Киев) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Оболонь у попередньому футбольному матчі 09.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Кривбас можна подивитися 24.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти ЛНЗ - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Колос - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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