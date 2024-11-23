Оболонь - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - Кривбас 24.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 24.11.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Оболонь (Киев) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Оболонь у попередньому футбольному матчі 09.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти ЛНЗ - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Колос - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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